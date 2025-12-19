Ετοιμαστείτε για επιβίβαση – Παρθενική πτήση για το «ιπτάμενο αυτοκίνητο» της Embraer

H εταιρεία Eve, μέλος του βραζιλιάνικου αεροναυπηγικού ομίλου Embraer το οποίο ειδικεύεται στα ηλεκτροκίνητα αεροσκάφη, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το πρωτότυπο του «ιπτάμενου αυτοκινήτου» της πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική πτήση.

Η Eve είναι μια από τις αρκετές εταιρείες που αναπτύσσουν αεροσκάφη που κινούνται με μπαταρίες και μπορούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται κατακόρυφα για σύντομες πτήσεις σε πόλεις –ένας νέος κλάδος που θεωρείται κρίσιμος για τις προοπτικές ανάπτυξης της Embraer και άλλων κατασκευαστών.

Η εταιρεία είχε εξασφαλίσει 3.000 προπαραγγελίες για το ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης προσαπογείωσης (eVTOL) και ελπίζει ότι θα λάβει εγκαίρως πιστοποίηση για να τεθεί σε υπηρεσία το 2027, ένα χρόνο αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η δοκιμαστική πτήση πάνω από τις εγκαταστάσεις της Embraer στο Γκαβιάο Πεϊσότο της Βραζιλίας είναι η πρώτη από τις «εκατοντάδες» που προγραμματίζει η εταιρεία για την εξασφάλιση πιστοποίησης.

Στην πτήση εξετάστηκε η αεροδυναμική συμπεριφορά του eVTOL, τα συστήματα ελέγχου fly-by-wire και οι κινητήρες πρόωσης.

«Το πρωτότυπο συμπεριφέρθηκε όπως προέβλεπαν τα μοντέλα μας» δήλωσε ο τεχνολογικός διευθυντής της Eve Λουίζ Βαλεντίνι.

Ακόμα πέντε πρωτότυπα του αεροσκάφους σχεδιάζεται να κατασκευαστούν για τις ανάγκες των δοκιμών.

Η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας της Βραζιλίας ανέφερε νωρίτερα φέτος στο Reuters ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς την πιστοποίηση του ιπτάμενου αυτοκινήτου της Embraer, κάτι που αποτελεί «πρώτη προτεραιότητα» για την υπηρεσία.

Η Εve εισήλθε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2022 και φέτος συγκέντρωσε επιπλέον κεφάλαια από τη βραζιλιάνικη αναπτυξιακή τράπεζα BNDS και την Embraer.

Η λίστα των επενδυτών περιλαμβάνει επίσης την αμερικανική United Airlines, τις ευρωπαϊκές BAE Systems και Thales, την ιαπωνική Nidec και την ισπανική Acciona.

To AirCar της σλοβακικής KleinVision έγινε το 2022 το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο που λαμβάνει άδεια να πετά στον ευρωπαϊκό ουρανό.