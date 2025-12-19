newspaper
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
Ελλάδα 19 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα

Το θέμα με τον Δάνο δότη αποκάλυψε τη μεγάλη ζήτηση σπέρματος που δεν καλύπτεται εύκολα από την προσφορά - Μιλούν στο in o γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης και καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Spotlight

H πρόσφατη υπόθεση με τον Δανό δότη σπέρματος, με το γενετικό υλικό του οποίου γεννήθηκαν 197 παιδιά στην Ευρώπη, τα οποία φέρουν όπως κι ο ίδιος μια σπάνια καρκινογόνο μετάλλαξη στο γονίδιο ΤP53, δεν ανέδειξε μόνο τα κενά στη διαδικασία της διάθεσης σπερματοζωαρίων, κενά που υφίστανται σε όλη την Ευρώπη, αλλά και την σταθερά αυξανόμενη ζήτηση σπέρματος για τεκνοποίηση.

Η Ελλάδα είναι μια από τις 14 ευρωπαϊκές χώρες όπου το σπέρμα πουλήθηκε σε κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το πραγματικό νούμερο μπορεί να υπερβαίνει τα 197 παιδιά, δεδομένου ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν ακόμα αποστείλει δεδομένα.

Περίπου το 20% των παιδιών που γεννήθηκαν από το σπέρμα του ανώνυμου άνδρα φέρουν μια μετάλλαξη που σχεδόν πάντα προκαλεί καρκίνο, ενώ ορισμένα παιδιά έχουν ήδη πεθάνει από τη νόσο. Στην Ελλάδα, με το συγκεκριμένο γενετικό υλικό έχουν γεννηθεί 18 παιδιά σε 11 οικογένειες. Σε μία, γεννήθηκαν τρία παιδιά. Το ένα έχει εκδηλώσει καρκίνο και παρακολουθείται ιατρικά, ενώ ένα άλλο έχασε τη ζωή του καρκίνου.

Η σοβαρή αυτή κατάσταση έφερε στον δημόσιο διάλογο διάφορα σημαντικά ερωτήματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κρισιμότητα της ιχνηλασιμότητας του γενετικού υλικού αλλά και ο κίνδυνος της ασαφούς καταγραφής ιατρικών και γενετικών δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος, η οποία εδράζεται στη Δανία και είναι αυτή από την οποία διαχύθηκε το συγκεκριμένο γενετικό υλικό σε 14 χώρες- παραδέχτηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ξεπεράστηκαν τα όρια που θέτουν ορισμένες χώρες στο πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σπέρμα κάθε δωρητή. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, το όριο είναι έξι οικογένειες. Παρόλα αυτά, το σπέρμα του δότη 7069 χρησιμοποιήθηκε από 38 γυναίκες που απέκτησαν 53 παιδιά.

Στη Γαλλία ο νόμος επιτρέπει τη γέννηση 6 παιδιών ανά δότη σπέρματος, στη Γερμανία 15 παιδιά και στην Ολλανδία, 25 παιδιά. Στη χώρα μας, το ανώτατο όριο είναι οι 12 οικογένειες.

Επί της ουσίας, το πρόβλημα έγκειται στη νομική ασυμμετρία που επικρατεί στην Ευρώπη, όπου οι κανόνες για την ανωνυμία διαφέρουν σημαντικά με αποτέλεσμα να δίνεται  σοβαρό«κίνητρο» για διασυνοριακή αναζήτηση δότη. Το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων που καταφεύγουν στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή -αλλά και των παιδιών που γεννιούνται μέσα από αυτή τη διαδικασία- στην ταυτότητα του δότη, παραμένει ζητούμενο σε διάφορες χώρες, ανάμεσα τους και στην Ελλάδα.

Ο θεσμός του «επώνυμου δότη»

Στη χώρα μας, παρότι έχει ψηφιστεί ο θεσμός του «επώνυμου δότη», επί της ουσίας παραμένει ανενεργός.

Ο «επώνυμος δότης» περιγράφει τη δωρεά σπέρματος από έναν δότη ο οποίος είναι γνωστός στη λήπτρια ή στο ζευγάρι ληπτών. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας παιδικός φίλος ή ένα άλλο γνωστό πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εμπλακεί στη διαδικασία και επιλέγεται από μία γυναίκα ή ένα ζευγάρι.

Το 2022, η ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 4958/2022, υιοθέτησε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ανώνυμο ή επώνυμο δότη. Βάσει αυτού του νόμου, δίνεται η επιλογή μετά την ενηλικίωση του παιδιού να έχει πρόσβαση αν το επιθυμεί, στα στοιχεία του δότη. Στην περίπτωση του «επώνυμου δότη» προβλέπονται νομικές προστασίες για την αναγνώριση πατρότητας και τα δικαιώματα του δότη. Η επιλογή γίνεται πριν από τη δωρεά και καταγράφεται, δεσμεύοντας τις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Παρόλα αυτά, η νομοθεσία δεν υιοθετήθηκε και στην πράξη, δεδομλενου ότι ο νόμος δεν υποστηρίχθηκε από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ).

Στις 29/2/2024, η ΕΑΙΥΑ τροποποίησε διευκρινιστική οδηγία του 2023-  η οποία εξειδίκευε τον νέο νόμο- καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως: «δεν επιτρέπεται η δωρεά γεννητικού υλικού από επόνυμο δότη/δότρια σε συγκεκριμένο τρίτο πρόσωπο-λήπτη, εκτός αν πρόκειται για συγγενή σε πλάγια γραμμή». Η παραπάνω οδηγία η οποία στάλθηκλε στις ελληνικές τράπεζες κρυοσυντήρησης και στις μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατέστησε επί της ουσίας ανενεργό τον νόμο για τον «επώνυμο δότη».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη σύσταση 2156/2019 της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης εναπόκειται στη νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους το αν ο δότης θα είναι γνωστός/ άγνωστος ή και τα δύο.

Στην ίδια σύσταση όμως αναφέρεται και το εξής: «Η συνέλευση συνιστά να αρθεί η ανωνυμία για όλες τις μελλοντικές δωρεές γαμετών στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ η χρήση σπερματοζωαρίων και ωαρίων που έχουν δοθεί ανώνυμα, θα πρέπει να απαγορεύεται».

Στην πραγματικότητα, η τάση διεθνώς είναι η άρση της ανωνυμίας και όχι το αντίθετο. Η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την ανώνυμη δωρεά γενετικού υλικού το 1984. Η χρήση γενετικού υλικού από ανώνυμο δότη έχει απαγορευθεί επίσης στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στην Ελβετία.

Διπλασιασμός των γυναικών που ζητούν γενετικό υλικό από τράπεζες κρυοσυντήρησης

Για τον Κωνσταντίνο Πάντο, γενικό γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και γυναικολόγο εξειδικευμένο στην υπογονιμότητα, η μη εφαρμογή του «επώνυμου δότη» στην Ελλάδα, είναι μια σημαντική έλλειψη.

Οπως εξηγεί, ο δότης σπέρματος απαιτείται όταν ο άντρας σε ένα ετεροφυλόφυλο ζευγάρι, πάσχει από αζωοσπερμία. «Στις μισές εξ’ αυτών των περιπτώσεων, μέσω βιοψίας μπορούμε να βρούμε σπέρμα ικανό για τεκνοποίηση. Ο αριθμός των ατόμων που ζητούν σπέρμα για αυτόν τον λόγο, δεν μεταβάλλεται ιδιαίτερα» σημειώνει ο κ. Πάντος.

«Ο αριθμός που αλλάζει ραγδαία είναι αυτός των γυναικών οι οποίες επθιυμούν να τεκνοποιήσουν άνευ συντρόφου, με δωρεά σπέρματος και απευθύνονται στα κέντρα εξωσωματικής γοινιμοποιήσης. Στην κλινική μας τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια έχουμε διπλασιασμό των γυναικών που θέλουν να τεκνοποιήσουν με σπέρμα δότη».

Ο κ. Πάντος υπογραμμίζει πως τη δεδομένη στιγμή, οι δότες σπέρματος δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν τη ζήτηση στη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες σπέρματος να απευθύνονται ολοένα και περισσότερο σε άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες κρυοσυντήρησης -όπως συνέβη και στην περίπτωση του Δανού δότη-.

«Τα μητρώα που βλέπουμε “κοκκινισμένα” στο εθνικό μητρώο των δοτών -μιας και έχουν συμπληρώσει το όριο των 12 οικογένειων, άρα περνούν σε ανενεργή κατάσταση- αυξάνονται διαρκώς. Η ανάγκη για περισσότερους δότες σπέρματος είναι υπάρκτη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Αν όμως ενεργοποιηθεί ο θεσμός του “επώνυμου δότη” και δοθεί η δυνατότητα για τεκνοποίηση σε ανθρώπους γνωστούς μεταξύ τους, η κατάσταση θα εξομαλυνθεί».

Παράλληλα, κατά τον κ. Πάντο η ενεργοποίηση στην πράξη του «επώνυμου δότη» θα μειώσει την πιθανότητα να υπάρχουν πολλά παιδιά από έναν συγκεκριμένο δότη, με ο, τι ζητήματα επιφέρει αυτό το γεγονός. Τέλος, ο κ. Πάντος σημειώνει πως στην παρούσα φάση θα διευκόλυνε τη χώρα μας να ανέβει το όριο του αριθμού οικογενειών ανά δότη, από τις 12 στις 15.

«Η εξάρτηση μας από τις ξένες τράπεζες κρυοσυντήρησης πρέπει να μειωθεί» καταλήγει ο κ. Πάντος.

Κωνσταντίνος Πάντος

Στο 70% η ζήτηση σπέρματος στην Ευρώπη απο γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν μόνες

Η Λίνα Ευγενή, βιολόγος αναπαραγωγής και διευθύντρια ελληνικής τράπεζας κρυοσυντήρησης, επιβεβαιώνει την αύξηση της ζήτησης σπέρματος από τις τράπεζες κρυοσυντήρησης.

«Τα ζητήματα της ανδρικής υπογονιμότητας τα οποία αυξάνονται, παράλληλα με τη γνώση πολλών ζευγαριών για γενετικά προβλήματα που έχουν και δεν θέλουν να μεταδώσουν στα παιδιά τους αλλά και με τον αυξημένο αριθμό γυναικών οι οποίες επιθυμούν να τεκνοποιήσουν μόνες τους, έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση σπέρματος» εξηγεί η κ. Ευγενή.

Σύμφωνα με την ίδια, τα περιστατικά των γυναικών που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν με σπέρμα δότη τείνουν να γίνουν τα μισά από όσα αφορούν τη δωρεά σπέρματος στην Ελλάδα, ενώ συνολικά στην Ευρώπη ο αριθμός αυτός έχει σκαρφαλώσει στο 70%.

«Παρατηρούμε την αυξανόμενη αυτή τάση την τελευταία δεκαετία. Οι γυναίκες που απευθύνονται στις τράπεζες κρυοσυντήρησης για λήψη σπέρματος είναι από 35 ετών οι πιο νέες έως 54 ετών, το οποίο είναι και το εθνικό ανώτατο επιτρεπτό όριο για χρήση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πρόκειται για μια κοινωνική αλλαγή που συντελείται και την οποία δεν μπορεί να αγνοεί η πολιτεία» εξηγεί τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί η κ. Ευγενή.

Λίνα Ευγενή

Κατά την ίδια, η μη εφαρμογή του νόμου του «επώνυμου δότη» στην Ελλάδα δυσκολεύει στο να ισοφαρίζει η προσφορά και η ζήτηση σπέρματος στη χώρα μας.

«Μας επισκέπτονται ολοένα και περισσότερες γυναίκες οι οποίες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το σπέρμα ενός γνωστού τους ανθρώπου και δεν μπορούν» εξηγεί η κ. Ευγενή, τονίζοντας ακόμα πως: «στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πολλούς περισσότερους άνδρες δότες από αυτούς που διαθέτουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση αλλά και να παρέχουμε καλύτερες επιλογές και συμβατότητα σε όσους ζητούν τις υπηρεσίες μας. Χρειάζονται διευρυμένες καμπάνιες ενημέρωση; από επίσημους φορείς για να φτάσει η πλήροφόρηση στο κοινό. Δυστυχώς υπάρχει απροθυμία ακόμα σε αυτότ ο κομμάτι».

«Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που επιθυμούν να γίνουν γονείς»

Ο Αντώνης Καττάμης, Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας ΕΚΠΑ, υπεύθυνος της πανεπιστημιακής ογκολογικής μονάδας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία είναι ο γιατρός που παρακολουθεί τα παιδιά της οικογένειας που εμφάνισαν καρκίνο και τα οποία γεννήθηκαν με το σπέρμα του Δανού δότη.

Ο ίδιος κάνει λόγο για μια πολύ σπάνια και ακραία περίπτωση, η οποία ήταν απίθανο να προβλεφθεί.

Αντώνης Καττάμης

Οσον αφορά το ζήτημα της γέννησης παιδιών από δότες σπέρματος το οποίο έχει ανοίξει τη συζήτηση μετά τη σοβαρή υπόθεση του Δανου δότη, ο κ. Καττάμης αναφέρει τα εξής: «Που μπαίνει το όριο; Αυτό είναι το ερώτημα. Ο βασικός λόγος που δεν θέλουμε να προκύπτουν πολλές οικογένειες από έναν δότη είναι, ανάμεσα σε άλλα, για να μην διασπαρεί σε έναν πληθυσμό ένα συγκεκριμένο γονιδιακό σύμπλεγμα και να μην έχουμε πάρα πολλά αδέλφια μέσα σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των παιδιών που γεννήθηκαν από το συγκεκριμένο γενετικό υλικό δεν είναι εκτός του αναμενόμενου. Αλλά ότι υπήρξε αυτή η ευρεία διασπορά του εν συγκεκριμένου γενετικού υλικού σε τόσες χώρες, είναι ένα πρόβλημα».

Ο κ. Καττάμης τονίζει με τη σειρά του πως «πρέπει να αποδεχτούμε πως η κοινωνία μας αντιμετωπίζει ένα βασικό πρόβλημα, αυτό της υπογονιμότητας. Οπότε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους πολίτες που επιθυμούν να γίνον γονείς πρέπει να το κάνουμε».

Economy
ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

Business
Τράπεζες: Στο επίκεντρο το επενδυτικό banking – Οι κινήσεις CrediaBank και Alpha

Τράπεζες: Στο επίκεντρο το επενδυτικό banking – Οι κινήσεις CrediaBank και Alpha

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Κρήτη 18.12.25

Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Ελλάδα 18.12.25

Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος
Ελλάδα 18.12.25

Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης εντοπίστηκε σε έλεγχο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν
Κόσμος 19.12.25

Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια» τόνισε ο Μακρόν

Σύνταξη
Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Κόσμος 19.12.25

Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή στην Αυστραλία μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ’ ευκαιρία εβραϊκής γιορτής

Σύνταξη
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
Κριτήρια επιλογής 19.12.25

Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ

Το μπόνους παραγωγικότητας θα λάβουν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους

Εύη Σαλτού
Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών
Live in Style 19.12.25

Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών

Παρά τις πρόσφατες δημοπρασίες-ρεκόρ για τσάντες που συνδέονται με τη Jane Birkin, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση των τιμών των Hermès στη δευτερογενή αγορά μετά τα υψηλά επίπεδα τιμών της περιόδου 2020–2022

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
Ακίνητα: Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια
Οικονομικές Ειδήσεις 19.12.25

Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια για ακίνητα

Έρχεται το price map για να βάλει τάξη στην αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα, όπου οι πραγματικές αξίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ζητούν οι πωλητές αλλά και από τις αντικειμενικές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
Αλλοι 5 νεκροί 19.12.25

Συνεχίζονται οι «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανακοινώνεται εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Αντονι Αλμπανέζι 19.12.25

Εθνικό πρόγραμμα για τα πυροβόλα όπλα μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς τους.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξεκίνησε η τελευταία ανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών
500.000 ψηφοδέλτια 19.12.25

Τελευταία ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα πριν την ανακήρυξη νέου προέδρου

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές» άρχισε η ειδική ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα, πριν την ανακήρυξη του νέου προέδρου της χώρας, μεταξύ δύο υποψηφίων της δεξιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Συνάντηση στη Φλόριντα για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας – Ο Τραμπ αναμένει και τον Νετανιάχου
Επόμενη φάση 19.12.25

Συνάντηση στη Φλόριντα για τη Γάζα, εν αναμονή και του Νετανιάχου

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση στη Φλόριντα, όπου είναι πιθανόν να φτάσει τις επόμενες μέρες και ο Νετανιάχου για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
Φοβάται διαρροές... 19.12.25

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι έγκριση του Κογκρέσου για να επιτεθώ στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Σύνταξη
