Η κίνηση στους δρόμους – Στο κόκκινο ο Κηφισός, συμφόρηση σε Κατεχάκη και Κηφισίας
Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου της Βασιλίσσης Σοφίας και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Υπομονή χρειάζονται και σήμερα το απόγευμα οι οδηγοί που κινούνται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, σχεδόν σε όλο το μήκος της, καθώς και στο ρεύμα καθόδου από Δυρραχίου μέχρι μετά τον σταθμό των ΚΤΕΛ.
Πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο βρίσκονται στο ρεύμα καθόδου της Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης και στο τελευταίο τμήμα της ανόδου προς Εθνική Πινακοθήκη.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας μέχρι την Αγία Βαρβάρα, καθώς και στην κάθοδο από το ύψος του Νέου Ψυχικού.
Στη λεωφόρο Κατεχάκη, τέλος, η κίνηση είναι αυξημένη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας καθώς και στο ρεύμα καθόδου από Αττική Οδό.
