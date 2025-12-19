Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Το βάθος της κρίσης
Opinion 19 Δεκεμβρίου 2025 | 10:50

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
ΆποψηΠαναγιώτης Σωτήρης
Η επαναλαμβανόμενη καταγραφή σε όλες τις δημοσκοπήσεις ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών κοινωνικής δυσαρέσκειας, τόσο σε ό,τι αφορά το γενικό κλίμα στη χώρα, αυτό που αποτυπώνεται στις ερωτήσεις για το εάν τα πράγματα πηγαίνουν στη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση, αλλά και αυτές που αφορούν το κυβερνητικό έργο, που αποδοκιμάζεται σε επίσης πολύ υψηλά ποσοστά, βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τον τρόπο που τόσο η κυβέρνηση, όσο και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζουν διαρκώς τη δημοσκοπική απόσταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα, που είναι σταθερή παράμετρος σε όλες τις μετρήσεις, παρουσιάζοντάς την ως απόδειξη ότι το κυβερνών κόμμα παραμένει όχι απλώς κυρίαρχο αλλά και ουσιωδώς νομιμοποιημένο.

Στην πραγματικότητα και οι δύο παράμετροι που αναφέρονται εδώ, δηλαδή η αποδοκιμασία του κυβερνητικού έργου και η απουσία, σε δημοσκοπικό επίπεδο τουλάχιστον, μιας δύναμης που να εκπροσωπεί αυτή την αντικυβερνητική διάθεση, αποτελούν αλληλοτροφοδοτούμενες πλευρές της ίδιας βαθιάς πολιτικής κρίσης. Γιατί από τη μια έχουμε μια πραγματική κρίση νομιμοποίησης της κυβέρνησης, που σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη μπορεί να είχε οδηγήσει ακόμη και στην έξοδό της, από την άλλη μια αδυναμία του σημερινού πολιτικού συστήματος να αντιστοιχηθεί με τις διαθέσεις στην κοινωνία και να «παράγει» εναλλακτικά πολιτικά σχήματα που να μπορούν να εκπροσωπήσουν μια ευρύτερη κοινωνική δυναμική.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι όχι μόνο έχουμε φτάσει σε μια βαθιά αδυναμία του πολιτικού συστήματος, ιδίως στην αριστερά του κέντρου πλευρά του, να λειτουργεί ως μηχανισμός εκπροσώπησης, αλλά και στη μετάβαση εκ των πραγμάτων στη μεταδημοκρατία. Γιατί μόνο ως μεταδημοκρατική μπορεί να θεωρηθεί μια συνθήκη όπου έχουμε μορφές διακυβέρνησης που ασκούν εξουσία  – με όρους μάλιστα μονοκρατορίας – και δοκιμάζουν ιδιαίτερα βαθιές τομές, την ώρα που εκπροσωπούν μια μειοψηφία που είναι όχι μόνο εκλογική αλλά και κοινωνική. Γιατί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας εκπροσώπηση πολιτική έχουν μόνο τα τμήματα της κοινωνίας που έχουν ευνοηθεί από τις κυβερνητικές πολιτικές και όχι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που αντιμετωπίζει την αυξημένη εισοδηματική ανισότητα, το συνδυασμό ανάμεσα στην κρίση κόστους ζωής και την αναδυόμενη στεγαστική κρίση, και την ολοένα και μεγαλύτερη ανασφάλεια για το μέλλον.

Και τα πράγματα απλώς θα κάνει χειρότερα η διαφαινόμενη ολοένα και μεγαλύτερη επένδυση στην αποχή από εκλογικές διαδικασίες των πιο δυσαρεστημένων τμημάτων της κοινωνίας στον βαθμό που αυτό εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τη σχετική εκλογική βαρύτητα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο που αυτό ενέχει τον κίνδυνο η μεταδημοκρατική συνθήκη να μετασχηματιστεί και σε δυνάμει ολιγαρχική, μετατρέποντας την πολιτική σε υπόθεση των κοινωνικών στρωμάτων που αυτή τη στιγμή είναι ωφελούμενα από την τρέχουσα εκδοχή νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Κάτι που με τη σειρά του υπογραμμίζει ότι η διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων που θα εκπροσωπούν τα κοινωνικά στρώματα που σήμερα έχουν ως σημείο αναφοράς τη βαθιά δυσαρέσκεια, αποτελεί τη συνθήκη μιας ανάκτησης της δημοκρατίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Opinion
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης

Από τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, τόσο από τον υποδειγματικό τρόπο που ο πρόεδρος τη διευθύνει, όσο και με τις ερωτήσεις που θέτει ο ίδιος και ο εισαγγελέας, καταδεικνύεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
Conference League 19.12.25

Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»

Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κραϊόβα μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ, με τον ρουμανικό σύλλογο να λύνει το συμβόλαιο του Λιές Ουρί, του παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι πάνω στον Βίντα στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Η στεγαστική κρίση πλήττει δυσανάλογα τους νέους - Προκλήσεις και ανισότητες

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Σύνταξη
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν - Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»
Ελλάδα 19.12.25

Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»

Ενώ οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη αποφάσισαν την ελεύθερη προς τη Λάρισα για το δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, συγγενείς των θυμάτων και δικηγόρος καταγγέλλουν ότι η αστυνομία κλείνει τον δρόμο.

Σύνταξη
Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»
Κόσμος 19.12.25

Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας – μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου στη Συρία σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή»

Σύνταξη
Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έντσο Μαρέσκα διέψευσε ρεπορτάζ που τον ήθελε ως πιθανό αντικαταστάτη του Περ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι, στην περίπτωση που ο Ισπανός αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Καμπανάκι για Ευρώπη; 19.12.25

Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον

Τι μπορεί να πήγε στραβά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες μιας υπερδύναμης να παράγουν μόνοι τους τρόφιμα, να εκπαιδεύονται να φτιάχνουν σπίτια, ακόμα και να εξασφαλίζουν οι ίδιοι πόσιμο νερό; Κάτι δεν πήγε καλά με τον Πόλεμο στη Φτώχεια στις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους
Κρήτη 19.12.25

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό - Στο φως νέα στοιχεία που συνδέουν τον 54χρονο «ερευνητή» με μια πολυσυζητημένη εξαφάνιση του παρελθόντος, εκείνη μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων.

Σύνταξη
Πούτιν: Το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συνομιλίες – Ο εχθρός υποχωρεί στο μέτωπο – Live η ετήσια συνέντευξη
Live η συνέντευξη 19.12.25

Πούτιν: Το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συνομιλίες - Ο εχθρός υποχωρεί στο μέτωπο - Διαρρήκτες οι ηγέτες της ΕΕ

Στην ετήσια - μαραθώνια όπως συνηθίζει - συνέντευξή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε περισσότερες νίκες του ρωσικού στρατού μέχρι το τέλος του έτους

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
