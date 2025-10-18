Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Φιλελευθερισμός εναντίον νεοφιλελευθερισμού
Language & Books 18 Οκτωβρίου 2025 | 11:00

Φιλελευθερισμός εναντίον νεοφιλελευθερισμού

Ένα βιβλίο εξηγεί πώς ο κλασικός φιλελευθερισμός αντιτίθεται στον νεοφιλελεύθερο φονταμενταλισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
A
A
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Σύμφωνα με μια προσέγγιση, που θεωρείται σχεδόν αυτονόητη, η σημερινή πολιτική και θεσμική συνθήκη σε χώρες όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής αλλά και της Ωκεανίας, κοντολογίς στην παγκόσμια Δύση, όπως και σε άλλα σημεία του πλανήτη που «προοδεύουν», είναι η πραγμάτωση ενός ιδεώδους που διαμορφώθηκε στον 19ο αιώνα, κέρδισε δύο παγκοσμίους πολέμους και έναν Ψυχρό απέναντι στις παραλλαγές του «ολοκληρωτισμού» και συγκεφαλαιώνεται στην έννοια της «φιλελεύθερης δημοκρατίας» σε συνδυασμό με την «οικονομία της ελεύθερης αγοράς». Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, αυτό που αναδεικνύεται στον 19ο αιώνα ως κλασικός φιλελευθερισμός, με την έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, στο κράτος δικαίου που τα εγγυάται μέσα από την ύπαρξη συντάγματος, ανεξάρτητης δικαιοσύνης και δημόσιας σφαίρας με ελευθερία του λόγου, και στην πολιτική συμμετοχή μέσα από μορφές αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, δεν μπορούσε παρά να συνδυάζεται με την «οικονομική ορθοδοξία, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη δεκαετία του 1980 και μετά, και η οποία θεωρεί τις ελεύθερες και ουσιωδώς ανεξέλεγκτες αγορές βασικό μηχανισμό οικονομικού ορθολογισμού, αντιμετωπίζει τις κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομία ως εξ ορισμού καταδικαστέες, στενεύει τα περιθώρια παρέμβασης των συνδικάτων, αμφισβητεί τα δημόσια αγαθά – ή τα περιορίζει στην απολύτως απαραίτητη επίκληση της ασφάλειας – και διευρύνει τα πεδία που μπορούν να εμπορευματοποιηθούν.

Σε αυτό το σχήμα, ο κλασικός φιλελευθερισμός, το κράτος δικαίου, και ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός θεωρούνται πλευρές του ίδιου νομίσματος. Εάν επιθυμούμε να έχουμε τις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα πολιτικής συμμετοχής που συνδέονται με την κοινοβουλευτική δημοκρατία θα πρέπει να αποδεχτούμε και την νεοφιλελεύθερη οικονομία. Μόνο που αυτό συναντά κάποια προβλήματα όταν έρχονται οι «αγορές» να υπονομεύσουν τη δημοκρατία, π.χ. όταν ζητούν να αναιρεθούν κοινωνικά δικαιώματα που είχαν κατοχυρωθεί με δημοκρατικές αποφάσεις ή όταν απαιτούν τον περιορισμό της δράσης των συνδικάτων. Η αντίφαση αυτή δεν αφορά απλώς διαφορετικές επιλογές. Αφορά το πώς ουσιαστικά μια εκδοχή φιλελευθερισμού στρέφεται εναντίον μιας άλλης. Γιατί εάν ο κλασικός φιλελευθερισμός συναντήθηκε όχι μόνο με το δημοκρατικό αίτημα – και την ρεπουμπλικανική παράδοση του συνδυασμού ανάμεσα στη λαϊκή κυριαρχία και το κράτος δικαίου – αλλά και με το «κοινωνικό ζήτημα» και άρα ενσωμάτωσε κάποιες πλευρές κοινωνικής δικαιοσύνης που υπό το βάρος και των μεγάλων αγώνων του εργατικού κινήματος οδήγησαν σε αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε «κοινωνικό κράτος», ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός έχει πολύ περισσότερο τα χαρακτηριστικά της αντιδραστικής παλινόρθωσης που αμφισβητεί και τη δημοκρατική και την όποια κοινωνική διάσταση του κλασικού φιλελευθερισμού.

Αυτή η αντίφαση αποτελεί την αφετηρία του Στέφανου Δημητρίου, καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο βιβλίο του «Η πολιτική σε κρίση» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλις. Ο Δημητρίου ξεκινά από την επικαιρότητα του προτάγματος της κοινωνικής δημοκρατίας, δηλαδή του αιτήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και διεκδίκησης δημοκρατικού πολιτικού πλουραλισμού ως αναγκαίας συνθήκης για να διεκδικήσουν τα ασθενέστερα στρώματα αναδιανεμητικές πολιτικές, συνθήκη την οποία επί της ουσίας αρνείται ο «νεοφιλελεύθερος φονταμενταλισμός», που κατά τη γνώμη του συγκροτήθηκε κατεξοχήν ως ένα ρεύμα αμφισβήτησης της μετεξέλιξης του φιλελεύθερου κράτους σε κοινωνικό κράτος, άρα αμφισβήτησης της ίδιας της συνθήκης που κατέστησε το φιλελεύθερο κράτος και δημοκρατικό. Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, που προϋπέθετε κρατικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής κρίσης, αντιπροτείνεται η ιδέα του ανεμπόδιστου ανταγωνισμού εντός μιας αυτορρυθμιζόμενης οικονομίας που θεωρείται ότι αυτομάτως θα κατανείμει ορθολογικά αγαθά και πόρους, κάτι που βεβαίως έχει κατ’ επανάληψη διαψευστεί.

Σε αυτό το φόντο το κοινωνικό κράτος και οι κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομία δεν αποτελούν κατά τον Δημητρίου υπονόμευση του κράτους δικαίου, αλλά στην πραγματικότητα την αναγκαία μετεξέλιξη του φιλελεύθερου κράτους και τον αυθεντικό εκδημοκρατισμό του, κάτι που καταδεικνύεται και από τη συσχέτιση που κάνει ανάμεσα στα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα, ανάμεσα στο δικαίωμα στη δημοκρατική αντιπροσώπευση αλλά και αυτό στη συνδικαλιστική διεκδίκηση και την απεργία. Μόνο που σήμερα, αυτές οι πλευρές, όπως και συνολικά η δημοκρατική αντιπροσώπευση βρίσκονται σε κρίση, που επιτείνεται από την αμφισβήτηση της δυνατότητας κρατικής παρέμβασης στην οικονομία αλλά και από την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας και την αδιαφάνεια ως προς τη δράση ολιγαρχικών συμφερόντων. Μόνο που μια τέτοια κρίση της πολιτικής αντιπροσώπευσης υπονομεύει, κατά τον Δημητρίου, τον ίδιο τον μηχανισμό με τον οποίο ο άνθρωπος της κοινωνίας μετατρέπεται σε ίσο και ελεύθερο πολίτη, διαμορφώνοντας μια συνθήκη κρίσης νομιμοποίησης την οποία εκμεταλλεύεται και η Άκρα Δεξιά.

Για τον Δημητρίου όλα αυτά σημαίνουν ότι οποιαδήποτε συζήτηση για έναν σύγχρονο σοσιαλισμό δεν μπορεί παρά να έχει αφετηρία το πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνιστά και το κανονιστικό και αξιακό πλαίσιο που ορίζει η «σύμφυση Διαφωτισμού και δημοκρατίας». Αντίστοιχα, αυτό σημαίνει ότι η αναγκαία κοινωνική διάσταση που όντως εκδημοκρατίζει το φιλελεύθερο κράτος προϋποθέτει έναν δημοκρατικό σοσιαλισμό, δηλαδή έναν σοσιαλισμό που αποδέχεται τον πολιτικό πλουραλισμό και τις συνταγματικές εγγυήσεις ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που το κράτος δικαίου συνεπάγεται. Κάτι που κατά τον Δημητρίου συνεπάγεται ότι απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και την Άκρα Δεξιά μόνο μια μεταρρυθμιστική Αριστερά «οφείλει και μπορεί να αναλάβει την προάσπιση του νεωτερικού, δικαιικού πολιτισμού, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης» και να αποκρούσει τη «δυναστική ολιγαρχία των αγορών».

Ο Δημητρίου επιμένει ότι η ανθρωπολογία πάνω στην οποία στηρίζεται ο νεοφιλελευθερισμός και που στον πυρήνα της έχει την εξιδανίκευση της εγωιστικής επιδίωξης του ατομικού οφέλους στην πραγματικότητα δεν εξασφαλίζει την ελευθερία: «Ο κτητικός ατομικισμός και ο κερδαλέος εγωισμός δεν έχουν να προσφέρουν το παραμικρό στην ατομική ελευθερία, εκτός από το να την οριοθετήσουν ως ελευθερία του να είναι κανείς μόνος του εναντίον όλων των άλλων».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Books
Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
Κράτη έκτακτης ανάγκης 03.10.25

Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους

46 χρόνια μετά τον θάνατό τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό διατηρούν την επικαιρότητά τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

