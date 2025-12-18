Νέα χρηματοδότηση στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών για την αποκατάσταση ζημιών
Το νέο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 169.992,00 ευρώ και στοχεύει στην αποκατάσταση και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών του Δήμου.
- Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)
- Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
- Συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας – Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, καθώς εγκρίθηκε η πράξη με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το νέο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 169.992,00 ευρώ και στοχεύει στην αποκατάσταση και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών του Δήμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη κινδύνων και στη βελτίωση της πολιτικής προστασίας.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων εργασιών:
- Καθαρισμός φυτικής βλάστησης, φερτών υλικών και λοιπών εμποδίων που παρεμποδίζουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων εντός της κοίτης ρεμάτων, χειμάρρων και τάφρων, με στόχο την επαναφορά της λειτουργικής διατομής τους.
- Καθαρισμός περιοχών από επικίνδυνα υλικά με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στο πλαίσιο της πυροπροστασίας.
- Καθαρισμός και συντήρηση δρόμων αγροτικής οδοποιίας, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Καθαρισμός και συντήρηση δρόμων αντιπυρικής προστασίας, με παράλληλη βελτίωση της βατότητας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
«Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση επιφέρει ολοένα και συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση ενισχύει τη θωράκιση των υποδομών του Δήμου και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα απέναντι σε φυσικούς κινδύνους« αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή.
*πηγή φωτογραφίας:https://www.facebook.com/photo/?fbid=1312562560916086&set=pcb.1312566090915733
- Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
- Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
- Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
- Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
- Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
- Γάζα: Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τους διαμεσολαβητές για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
- Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις