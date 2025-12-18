Νέα χρηματοδότηση στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών για την αποκατάσταση ζημιών

Σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, καθώς εγκρίθηκε η πράξη με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το νέο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 169.992,00 ευρώ και στοχεύει στην αποκατάσταση και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών του Δήμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη κινδύνων και στη βελτίωση της πολιτικής προστασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων εργασιών:

Καθαρισμός φυτικής βλάστησης, φερτών υλικών και λοιπών εμποδίων που παρεμποδίζουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων εντός της κοίτης ρεμάτων, χειμάρρων και τάφρων, με στόχο την επαναφορά της λειτουργικής διατομής τους.

Καθαρισμός περιοχών από επικίνδυνα υλικά με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στο πλαίσιο της πυροπροστασίας.

Καθαρισμός και συντήρηση δρόμων αγροτικής οδοποιίας, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων, ανάλογα με τις ανάγκες.

Καθαρισμός και συντήρηση δρόμων αντιπυρικής προστασίας, με παράλληλη βελτίωση της βατότητας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

«Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση επιφέρει ολοένα και συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση ενισχύει τη θωράκιση των υποδομών του Δήμου και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα απέναντι σε φυσικούς κινδύνους« αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή.

