Φυσικές καταστροφές: Πόσο έτοιμοι είμαστε στ’ αλήθεια;

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Πλέον, έχουμε όλοι καταλάβει ότι το ερώτημα δεν είναι αν θα συμβεί μια φυσική καταστροφή, καθώς δεν αποτελεί πια ένα απομακρυσμένο σενάριο, αλλά πότε και πόσο προετοιμασμένοι θα είμαστε όταν συμβεί. Οι εικόνες που βλέπουμε από σεισμούς, φλόγες που καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους και πλημμύρες που μετατρέπουν τους δρόμους σε ποτάμια δεν είναι από «κάπου αλλού, μακριά». Η σκληρή πραγματικότητα αφορά όλο τον πλανήτη, όπως και τη χώρα μας που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με τη βίαιη πλευρά της φύσης. Σε αυτή την επανάληψη των ακραίων φαινομένων, αυτό που κάθε φορά διαπιστώνεται είναι η έλλειψη ετοιμότητας σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο: γνωρίζουμε τι κάνουμε όταν μια θεομηνία πλήξει την περιοχή μας; Έχουμε προνοήσει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή/και νερού; Έχουμε εν τέλει «πακετάρει» – κυριολεκτικά και μεταφορικά – τα απαραίτητα για να αντεπεξέλθουμε στο απρόβλεπτο; Η έννοια της «ετοιμότητας» αποκτά νέο, βαθύτερο νόημα λαμβάνοντας υπόψη και τους αριθμούς: το οικονομικό κόστος των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη ξεπέρασε τα €77 δισ. μόνο το 2023, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην 7η θέση παγκοσμίως (!) μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα την περίοδο 1993-2022. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών στη χώρα μας ανέρχεται μόλις στο 18,9% – μια πραγματικότητα που καθιστά την ατομική και κοινωνική ανθεκτικότητα εξαιρετικά ευάλωτη. Στο ερώτημα «ποια είναι η δική μας ετοιμότητα», εσείς τι θα λέγατε στον εαυτό σας; Καθότι είναι ένα ζήτημα που ξεπερνάει τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα και περιλαμβάνει τις συνήθειες και την ασφαλιστική μας κουλτούρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αναγκαιότητα για πρόληψη, εκπαίδευση και ανθεκτικότητα αναδεικνύεται ως κορυφαία κοινωνική προτεραιότητα. Εκεί ακριβώς έρχεται να απαντήσει η Interamerican ως ενεργός παράγοντας δημόσιου διαλόγου και δράσης, με μια πρωτοποριακή δράση, το Packmen Project, μεταφέροντας τη συζήτηση για την ετοιμότητα από τη σφαίρα της θεωρίας στην καρδιά της βιωματικής εμπειρίας.

Packmen Project: ένα διαδραστικό πείραμα ανθεκτικότητας στην καρδιά της Αθήνας Τι συμβαίνει όταν μια απρόβλεπτη κρίση βρίσκει δύο νέους μέσα σε ένα «σπίτι»; Αυτό ακριβώς θέλησε να διερευνήσει η Interamerican με το Packmen Project, ένα διαδραστικό κοινωνικό πείραμα που έλαβε χώρα στις 29 και 30 Οκτωβρίου στην Πλατεία Συντάγματος. Κεντρική ιδέα αυτής της δράσης ήταν η δοκιμασία της ετοιμότητας δύο γνωστών TikTok creators, της Μαρίας Λυμπεροπούλου και του Ορφέα Γενκιανίδη. Οι δύο νέοι «Packmen» έμειναν κλεισμένοι για 24 ώρες μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο container που προσομοίωνε ένα σπίτι. Ως εφόδια είχαν όσα προετοιμάσει οι ίδιοι και όσα είχε «πακετάρει» για εκείνους η Interamerican. Κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν υποθετικά σενάρια, όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, κεραυνός και σεισμός. Κάθε σενάριο προκαλούσε πραγματικές συνέπειες μέσα στο container, όπως διακοπές ρεύματος και νερού ή δυσκολία επικοινωνίας, ενώ για κάθε δοκιμασία, η εταιρεία τους παρέδιδε ένα ειδικά σχεδιασμένο κουτί που περιείχε οδηγίες και props, τα οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Βασικός σκοπός της δράσης ήταν να δείξει στην πράξη –ειδικά στους νεότερους– πως η ετοιμότητα και η προετοιμασία είναι βασικά υλικά για να μπορέσεις να χτίσεις την πραγματική ασφάλεια που χρειάζεσαι. Το κοινό παρακολούθησε όλη τη διαδικασία μέσω live streaming στο TikTok της Interamerican, έλαβε ενεργό μέρος με polls και πήρε αποφάσεις για τις εξελίξεις και τα challenges για το επόμενο σενάριο, μετατρέποντας το Project σε ένα βιωματικό μάθημα ανθεκτικότητας.

Όσο για το όνομα «Packmen»; Είναι συμβολικό καθώς υποδηλώνει αυτούς που έχουν «πακετάρει» τα απαραίτητα – προετοιμασμένοι για τα απρόβλεπτα. Η δράση αυτή ανέδειξε βέβαια ότι το «είμαι έτοιμος» χρειάζεται πέρα από χρήσιμα αντικείμενα και γνώση, γρήγορα αντανακλαστικά και φυσικά ψυχραιμία. Τα live sessions συγκέντρωσαν πάνω από 15 χιλιάδες συνολικές προβολές οργανικά και περισσότερους από 12 χιλιάδες μοναδικούς θεατές, ενώ η προωθημένη προβολή της ενέργειας φτάνει μέχρι στιγμής πάνω από 4,8 εκατομμύρια προβολές και 2,1 εκατομμύρια μοναδικούς θεατές, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των χρηστών για ουσιαστική ενημέρωση γύρω από την ασφάλεια και την προετοιμασία απέναντι στα ακραία φαινόμενα. Το Packmen Project ήταν μια βιωματική εμπειρία στο κέντρο της πόλης μας που έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της ανθεκτικότητας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Νικόλ Παναγιώτου, Senior Brand Strategist του Ομίλου Interamerican: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι που διδάσκεται, είναι κάτι που βιώνεται. Και καμία θεωρία δεν μπορεί να σε προετοιμάσει τόσο καλά, όσο μια εμπειρία που σε βάζει μέσα στην “κρίση” – έστω και υποθετικά. Αυτό ακριβώς κάναμε με το Packmen Project, θέλοντας να δείξουμε στους νέους πως η ετοιμότητα είναι δύναμη, όχι άγχος. Είναι το “plan B” που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής και αισιόδοξος, ακόμα και όταν όλα γύρω αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ». Ο σχεδιασμός της δράσης πέτυχε έναν από τους βασικούς στόχους που ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής της νεότερης γενιάς. Αυτό είναι κάτι που ο Όμιλος άλλωστε αναγνωρίζει ως κρίσιμο καθώς η νέα γενιά είναι εκείνη που θα κληθεί να διαχειριστεί τις επιπτώσεις ενός κόσμου όπου οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο έντονες και συχνές. Έμπρακτη αλληλεγγύη Και μετά την πρωτοβουλία, τι; Δείχνοντας ότι η ανθεκτικότητα χτίζεται και με αλληλεγγύη, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι το container παραχωρήθηκε στον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (ΣΕΑΔ). Αυτή η κίνηση πέρα από το ότι στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προστασίας των τοπικών κοινωνιών, προάγει και τη βιωσιμότητα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δράσης. «Rebuilding Tomorrow»: μια ολιστική προσέγγιση για ένα πιο ανθεκτικό μέλλον Η δράση είναι μέρος της Πρωτοβουλίας «Rebuilding Tomorrow», της δέσμευσης του Ομίλου Interamerican να χτίζει ένα πιο ανθεκτικό μέλλον για όλους, εστιάζοντας σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: εκπαίδευση και ετοιμότητα, άμεση προστασία και ανάκαμψη, έρευνα και καινοτομία.