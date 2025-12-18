Tα λάθη με τη φόρτιση κινητών και laptop που μπορεί να κοστίσουν ακριβά

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χρήστες ηλεκτρονικών συσκευών είναι η περιορισμένη διάρκεια της μπαταρίας σε smartphones και laptops, που έρχεται σε… αντίθεση με την αυξημένη χρήση των συγκεκριμένων συσκευών.

Η αυξημένη εξάρτηση από το κινητό και τον υπολογιστή, σε συνδυασμό με εφαρμογές και λογισμικό που απαιτούν ολοένα και περισσότερους ενεργειακούς πόρους, επιβαρύνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και επιταχύνουν τη φθορά της μπαταρίας του κινητού ή του φορητού υπολογιστή.

Έτσι, οι χρήστες καταλήγουν με το ερώτημα: Υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μιας ηλεκτρονικής συσκευής;

Πείτε «όχι» στη ολονύχτια φόρτιση

Οι σύγχρονες συσκευές τροφοδοτούνται από μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες δεν αποδίδουν ιδανικά όταν λειτουργούν στα όρια τους.

Έτσι μπορεί το ένα όριο (το κατώτερο) να είναι το 0%, ωστόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει και το 100%, καθώς η παρατεταμένη παραμονή στο 100% φόρτισης, καταπονεί τη μπαταρία περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Έτσι, η φόρτιση του κινητού κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκαταλέγεται στα πιο συνηθισμένα λάθη. Η συσκευή παραμένει για πολλές ώρες πλήρως φορτισμένη, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη μακροχρόνια απόδοση της μπαταρίας.

Παράλληλα, ο χρήστης δεν μπορεί να ελέγχει τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή δυσλειτουργίας του φορτιστή.

Για το λόγο αυτό, συνιστάται η φόρτιση να γίνεται όταν ο χρήστης είναι σε εγρήγορση, ώστε η συσκευή να αποσυνδέεται έγκαιρα αν αυτό χρειαστεί. Για την καθημερινή χρήση, το εύρος φόρτισης μεταξύ 20% και 80% θεωρείται το πλέον ασφαλές για τη διατήρηση της μπαταρίας σε καλή κατάσταση. Αν και η πλήρης φόρτιση ή αποφόρτιση δεν απαγορεύεται, δεν ενδείκνυται να αποτελεί πάγια συνήθεια.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η θερμοκρασία. Η ταχεία φόρτιση, η χρήση βαριών προστατευτικών θηκών και η λειτουργία της συσκευής κατά τη διάρκεια της φόρτισης αυξάνουν τη θερμότητα και επιταχύνουν τη φθορά.

Τι ισχύει τελικά για τη φόρτιση των laptops

Στην περίπτωση των φορητών υπολογιστών, η σύγχυση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς πολλοί χρήστες βασίζονται σε πρακτικές που ίσχυαν για παλαιότερους τύπους μπαταριών.

Στα σύγχρονα μοντέλα, ωστόσο, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας διακόπτουν την ενεργή φόρτιση μόλις η μπαταρία φτάσει στο 100%.

Αυτό σημαίνει ότι η μόνιμη σύνδεση στην πρίζα δεν προκαλεί άμεσο πρόβλημα υπερφόρτισης. Παρ’ όλα αυτά, η συνεχής διατήρηση της μπαταρίας στο μέγιστο επίπεδο και σε αυξημένες θερμοκρασίες δεν θεωρείται ιδανική για τη μακροχρόνια αντοχή της.

Ο λεγόμενος «κανόνας 80–20» βρίσκει εφαρμογή και στα laptops, ειδικά σε όσα χρησιμοποιούνται πολλές ώρες καθημερινά. Εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα, η ενεργοποίηση λειτουργιών προστασίας της μπαταρίας που περιορίζουν τη φόρτιση στο 80% ή 85% κρίνεται ωφέλιμη.

Σε διαφορετική περίπτωση, συνιστάται το laptop να μη μένει συνεχώς συνδεδεμένο στο ρεύμα και να χρησιμοποιείται περιοδικά με μπαταρία.

Απλές συμβουλές που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας

• Αποφύγετε τη συστηματική φόρτιση στο 100% όταν δεν είναι απαραίτητο.

• Μην αφήνετε τις συσκευές να αποφορτίζονται συχνά στο 0%.

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη θερμοκρασία κατά τη φόρτιση.

• Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες βελτιστοποίησης μπαταρίας που προσφέρουν τα λειτουργικά συστήματα.

• Αποσυνδέετε τους φορτιστές από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιούνται, για λόγους ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας.