Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία
Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στην Αστυνομία και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας - Ποιος ρόλος του αποδίδεται στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Υπό κράτηση βρίσκεται ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός των δύο ηθικών αυτουργών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, έπειτα από το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος του.
Ο 30χρονος τέθηκε άμεσα υπό κράτηση προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης
Ο 30χρονος, ο οποίος βρισκόταν στη Γερμανία, καταζητούνταν για την υπόθεση της δολοφονίας στη Φοινικούντα και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη 1:30 τα ξημερώματα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.
Ο 30χρονος τέθηκε άμεσα υπό κράτηση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.
Ο ρόλος που είχε
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του αποδίδεται ρόλος συνεργού στη συγκεκριμένη υπόθεση, στοιχείο που αναμένεται να αποτυπωθεί τόσο στο πλαίσιο της αστυνομικής διαδικασίας όσο και κατά την ανακριτική διερεύνηση, μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας.
Ακολούθως αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, όπου θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες που προκύπτουν από τη δικογραφία για την πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας φίλος του αρνήθηκαν τις κατηγορίες αλλά δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να προφυλακιστούν όπως ήδη έχει συμβεί με τους δύο 22χρονους.
Οι Αρχές διερευνούν πιθανή εμπλοκή κι άλλων προσώπων στην υπόθεση και δεν αποκλείεται τις προσεχείς ημέρες να υπάρξουν κι άλλα εντάλματα σύλληψης.
