Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ υπογράμμισε χθες Τρίτη πως θα όφειλαν να καταπολεμηθούν τα αίτια της κατανάλωσης φαιντανύλης μάλλον, αντί το ισχυρό οπιοειδές να καταταχτεί στα «όπλα μαζικής καταστροφής», όπως ανακοίνωσε μια ημέρα νωρίτερα ο ομόλογός της των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters Raquel Cunha, επάνω, η Κλαούδια Σέινμπαουμ).

«Το είπα στον πρόεδρο Τραμπ: πρέπει να επιτεθούμε στα αίτια της κατανάλωσης, όχι απλά να υιοθετούμε όραμα που συνίσταται στο να καταλογογραφούμε ένα ναρκωτικό ως όπλο μαζικής καταστροφής», είπε η κ. Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί, ερωτηθείσα σχετικά από δημοσιογράφο.

«Το είπα στον πρόεδρο Τραμπ: πρέπει να επιτεθούμε στα αίτια της κατανάλωσης»

Προχθές Δευτέρα, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για την περαιτέρω σκλήρυνση του «πολέμου» που έχει κηρύξει στη διακίνηση ναρκωτικών, με το οποίο η φαιντανύλη κατατάχτηκε στα «όπλα μαζικής καταστροφής, αυτό που είναι»».

«Καμιά βόμβα δεν κάνει αυτό που κάνει (το συγκεκριμένο ναρκωτικό): 200.000 ως 300.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο συνολικός αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ το 2024 ήταν της τάξης των 80.000, εκ των οποίων κάπου 48.000 αποδόθηκαν σε συνθετικά οπιοειδή.

Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του αναφέρει πως η φαιντανύλη «είναι πιο κοντά στο να είναι χημικό όπλο απ’ ό,τι ναρκωτικό», δικαιολογώντας την κατάταξη.

«Η παραγωγή και η διανομή φαιντανύλης, κυρίως μέσω οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων, απειλούν την εθνική ασφάλειά μας και τροφοδοτούν την ανομία» στην αμερικανική ήπειρο και «στα σύνορά μας», διαβάζει κανείς στο κείμενο.

Ναρκωτικά όπως… τρομοκρατία

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι εμφανές πως μεταφέρει στον «πόλεμο» κατά της διακίνησης ναρκωτικών την ορολογία και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο λατινοαμερικάνικα καρτέλ των ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» κι ενέτεινε την πίεση στο Μεξικό, στην Κολομβία — και πάνω απ’ όλα στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών, μολονότι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χώρα αυτή δεν είναι ανάμεσα στις κυριότερες πηγές των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ, ούτε παράγεται εκεί φαιντανύλη.

Η DEA, η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, θεωρεί πως μεξικανικά καρτέλ βρίσκονται «στην καρδιά» της κρίσης με τα συνθετικά οπιοειδή στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον προσάπτει εξάλλου συχνά την πώληση πρόδρομων χημικών σε εταιρείες της Κίνας.

Η κρίση των οπιοειδών στις ΗΠΑ έχει τις ρίζες της στα χρόνια του 1990, όταν φαρμακευτικές βιομηχανίες πλημμύρισαν την αγορά με συνταγογραφούμενα αναλγητικά, όπως το OxyContin (με δραστική ουσία την οξυκωδόνη).

Το τρέχον κύμα οφείλεται ωστόσο σε άλλο οπιοειδές, τη φαιντανύλη, που παρασκευάζεται παράνομα, με πρόδρομες χημικές ουσίες παραγόμενες κυρίως στην Κίνα, κι εισάγεται στις ΗΠΑ από το Μεξικό. Συχνά αναμιγνύεται με διεγερτικά, όπως οι μεθαμφεταμίνες ή η κοκαΐνη.

Αρκεί ελάχιστη ποσότητα για να σκοτώσει. Τα τελευταία 20 χρόνια, πάνω από ένα εκατομμύριο Αμερικανοί πέθαναν από υπερβολική δόση.

Πηγή: ΑΠΕ