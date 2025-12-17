Νέο βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα πριν από το μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ στην Αυστραλία δείχνει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να αντιλαμβάνεται τον 50χρονο Σαχίντ Ακράμ να βγαίνει οπλισμένος από αυτοκίνητο και προσπαθεί να τον σταματήσει.

Στο όχημα των δραστών διακρίνεται η σημαία του ISIS. Ο 69χρονος Μπόρις Γκούρμαν έπεσε επάνω στον δράστη και άρπαξε το όπλο. Με τη σύζυγό του έδωσαν μάχη, αλλά δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν νεκροί και ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι. Δευτερόλεπτα μετά, ο δράστης συνεχίζει ανοίγοντας πυρ εναντίον ανυποψίαστων πολιτών που γιόρταζαν τη Χάνουκα.

Ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ – γιος του 50χρονου -, που έχει ξυπνήσει από το κόμμα και ανακρίνεται από τις Αρχές, ακούγεται σε παλαιότερο βίντεο να λέει: «Πάντα να προσεύχεστε και να εκπληρώνετε το καθήκον σας απέναντι στον Θεό».

Ο 69χρονος έπεσε χωρίς δεύτερη σκέψη πάνω στον τρομοκράτη μόλις τον είδε να βγαίνει από το αυτοκίνητό του με το πυροβόλο όπλο

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον μετανάστη από τη Συρία, Αχμέντ Αλ-Αχμάντ που κατάφερε να αφοπλίσει τον έναν δράστη και να σώσει έτσι πολλές ζωές.

Τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία: Δεσμοί με το Ισλαμικό Κράτος

«Φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι πίσω από την επίθεση αυτή βρίσκεται η τρομοκρατική οργάνωση ISIS», δήλωσε ο Αλμπανέζι. Η Αντιτρομοκρατική ερευνά, εν τω μεταξύ, το ταξίδι των μακελάρηδων – πατέρα και γιου – στο Μιντανάο των Φιλιππίνων και τις σχέσεις τους με τζιχαντιστές.

Σύμφωνα με τον ειδικό αναλυτή για θέματα τρομοκρατίας, Νιλ Φέργκους, «στο Μιντανάο υπάρχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης για τους τζιχαντιστές τρομοκράτες». Το υπουργείο Μετανάστευσης των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε ότι ο Σατζίντ Ακράμ εισήλθε στη χώρα με ινδικό διαβατήριο, ενώ ο γιος του εισήλθε ως Αυστραλός υπήκοος.

Ο Ναβίντ Ακράμ κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 φόνους και μία τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αντιμετωπίζει επίσης 40 κατηγορίες για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών με πρόθεση δολοφονίας, καθώς και μία κατηγορία για δημόσια επίδειξη απαγορευμένου συμβόλου τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η συμμετοχή του στην αιματηρή επίθεση σόκαρε την κοινότητα και τους πρώην συμμαθητές του, που προσπαθούν να κατανοήσουν πώς ένα «φυσιολογικό παιδί» έφτασε σε τέτοιο έγκλημα.

Οι δύο τρoμοκράτες είχαν άδεια για έξι πυροβόλα όπλα. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας εξετάζει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την οπλοκατοχή, την ώρα που η κοινωνία προσπαθεί να συνέλθει από την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ.