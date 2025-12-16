Επίθεση στο Σίδνεϊ: Το ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες πριν από τη σφαγή και ο ήρωας αστυνομικός

Η αυστραλιανή αστυνομία έκανε γνωστό σήμερα ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δυο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ, περίπου έναν μήνα προτού τη διαπράξουν.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Ένας αστυνομικός σκότωσε τον 50χρονο τρομοκράτη από απόσταση 40 μέτρων

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά αντισημιτική από τις αρχές.

Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον.

Ο ήρωας αστυνομικός που σκότωσε τον 50χρονο

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας τον 50χρονο δράστη σκότωσε ένας αστυνομικός που βρέθηκε στην παραλία τα πρώτα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για αστυνομικό της Αστυνομικής Δύναμης της Νέας Νότιας Ουαλίας, με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας, που κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο και πυροβόλησε τρεις φορές από απόσταση περίπου 40 μέτρων με ένα πιστόλι Glock 22 διαμετρήματος 0,40.

Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν στην The Daily Telegraph την κίνηση του αστυνομικού ως «πυροβολισμό που συμβαίνει μια φορά στη ζωή».

The moment a NSW Police officer with more than a decade of experience shot dead one of the Bondi Beach terrorists has been revealed. pic.twitter.com/9UIIgoQnQp — The Advertiser (@theTiser) December 15, 2025

Ζευγάρι προσπάθησε να αφοπλίσει τον έναν από τους 2 δράστες

Παράλληλα άλλο βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που δύο άτομα προσπάθησαν να σταματήσουν τον 50χρονο τρομοκράτη πριν να αρχίσει να πυροβολεί. Στο βίντεο φαίνεται ο άγνωστος άνδρας να πέφτει στον δρόμο δίπλα στον Σαχίντ κρατώντας το όπλο που μόλις του είχε αρπάξει ενώ κοντά του στέκεται μια γυναίκα.

Σύμφωνα με τον χρήστη των social media που ανήρτησε τα πλάνα «δυστυχώς, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν».