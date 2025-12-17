Eurostat: Βουλιάζει η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα – Αυξάνεται στην ΕΕ
Tην τρίτη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ σημείωση η παραγωγικότητα της εργασίας στην αγροτικό τομέα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat.
Την ώρα που οι Έλληνες αγρότες ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα, εξοργισμένοι από το νέο φιάσκο με το «άδειασμα» των λογαριασμών τους από τον ΕΛΓΑ, η Eurostat απονέμει άλλο ένα αρνητικό «παράσημο» στην Ελλάδα: Ενώ κατά μέσο όρο στην Ευρώπη η παραγωγικότητα της εργασίας στον αγροτικό τομέα αυξήθηκε κατά 9,2% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, στην Ελλάδα υποχώρησε κατά -8,8%.
Τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ
Πρόκειται για την τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, μετά την Κροατία και την Πορτογαλία. Η κατρακύλα στην παραγωγικότητα δεν σημαίνει φυσικά ότι οι αγρότες δεν δουλεύουν ή δεν παράγουν αρκετά, αλλά ότι η εργασία τους δεν αποδίδει όσο θα άξιζε και θα μπορούσε. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία της Εurostat επιβεβαιώνουν τα επιχειρήματα των αγροτών, ότι ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα υπονομεύεται συστηματικά, ενώ «ημέτεροι» επιτήδειοι καταχρώνται εκατομμύρια κοινοτικών κονδυλίων – άρα δημόσιου χρήματος – όπως απέδειξε το σκάνδαλο μεγατόνων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Υψηλή η προστιθέμενη αξία του αγροτικού κλάδου
Η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, ενίοτε πάνω από τις τιμές παραγωγού, οδηγεί τους αγρότες σε κρίση επιβίωσης, υπερχρέωση και ομηρία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν μαζικά το επάγγελμα.
Κι όμως, ενώ η απαξίωση βαθαίνει, ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει εξαιρετικές δυνατότητες, διατηρώντας εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, όπως κατέγραψε η νέα έκθεση της Εurostat για την ευρωπαϊκή αλυσίδα τροφίμων, το 2024 η προστιθέμενη αξία του αγροτικού κλάδου στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 3,2% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,2%.
Πού οφείλεται η αύξηση της παραγωγικότητας στην ΕΕ
Σύμφωνα με τη Εurostat, η αύξηση της παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας οφείλεται στην εκτιμώμενη αύξηση κατά 8,1 % του πραγματικού εισοδήματος από συντελεστές παραγωγής που παρήγαγαν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στη μείωση κατά 1% του όγκου της γεωργικής εργασίας.
Η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας αυξήθηκε σε 19 χώρες της ΕΕ το 2025. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+40,1%), την Πολωνία (+33,4 %) και την Εσθονία (+30,9 %).
Αντίθετα, εκτιμάται ότι σημειώθηκε μείωση σε οκτώ χώρες της ΕΕ, με τις πιο απότομες πτώσεις να καταγράφονται στην Κροατία (-14,9%), την Πορτογαλία (-10,70%) και την Ελλάδα (-8,8%).
Αύξηση προστιθέμενης αξίας
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του γεωργικού τομέα της ΕΕ αυξήθηκε κατά 10,3% το 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά την ίδια περίοδο, η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 5,3%, ενώ η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,5%.
Το 2025, η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας στην ΕΕ ήταν 49,4% υψηλότερη σε σύγκριση με το 2015. Κατά την ίδια περίοδο, ο δείκτης του πραγματικού εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 20,8%, ενώ ο δείκτης της γεωργικής εργασίας μειώθηκε κατά 19,1%.
