Eurostat: Βουλιάζει η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα – Αυξάνεται στην ΕΕ

Την ώρα που οι Έλληνες αγρότες ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα, εξοργισμένοι από το νέο φιάσκο με το «άδειασμα» των λογαριασμών τους από τον ΕΛΓΑ, η Eurostat απονέμει άλλο ένα αρνητικό «παράσημο» στην Ελλάδα: Ενώ κατά μέσο όρο στην Ευρώπη η παραγωγικότητα της εργασίας στον αγροτικό τομέα αυξήθηκε κατά 9,2% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, στην Ελλάδα υποχώρησε κατά -8,8%.

Τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Πρόκειται για την τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, μετά την Κροατία και την Πορτογαλία. Η κατρακύλα στην παραγωγικότητα δεν σημαίνει φυσικά ότι οι αγρότες δεν δουλεύουν ή δεν παράγουν αρκετά, αλλά ότι η εργασία τους δεν αποδίδει όσο θα άξιζε και θα μπορούσε. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία της Εurostat επιβεβαιώνουν τα επιχειρήματα των αγροτών, ότι ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα υπονομεύεται συστηματικά, ενώ «ημέτεροι» επιτήδειοι καταχρώνται εκατομμύρια κοινοτικών κονδυλίων – άρα δημόσιου χρήματος – όπως απέδειξε το σκάνδαλο μεγατόνων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υψηλή η προστιθέμενη αξία του αγροτικού κλάδου

Η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, ενίοτε πάνω από τις τιμές παραγωγού, οδηγεί τους αγρότες σε κρίση επιβίωσης, υπερχρέωση και ομηρία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν μαζικά το επάγγελμα.

Κι όμως, ενώ η απαξίωση βαθαίνει, ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει εξαιρετικές δυνατότητες, διατηρώντας εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, όπως κατέγραψε η νέα έκθεση της Εurostat για την ευρωπαϊκή αλυσίδα τροφίμων, το 2024 η προστιθέμενη αξία του αγροτικού κλάδου στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 3,2% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,2%.

Πού οφείλεται η αύξηση της παραγωγικότητας στην ΕΕ

Σύμφωνα με τη Εurostat, η αύξηση της παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας οφείλεται στην εκτιμώμενη αύξηση κατά 8,1 % του πραγματικού εισοδήματος από συντελεστές παραγωγής που παρήγαγαν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στη μείωση κατά 1% του όγκου της γεωργικής εργασίας.

Η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας αυξήθηκε σε 19 χώρες της ΕΕ το 2025. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+40,1%), την Πολωνία (+33,4 %) και την Εσθονία (+30,9 %).

Αντίθετα, εκτιμάται ότι σημειώθηκε μείωση σε οκτώ χώρες της ΕΕ, με τις πιο απότομες πτώσεις να καταγράφονται στην Κροατία (-14,9%), την Πορτογαλία (-10,70%) και την Ελλάδα (-8,8%).

Αύξηση προστιθέμενης αξίας

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του γεωργικού τομέα της ΕΕ αυξήθηκε κατά 10,3% το 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά την ίδια περίοδο, η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 5,3%, ενώ η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,5%.

Το 2025, η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας στην ΕΕ ήταν 49,4% υψηλότερη σε σύγκριση με το 2015. Κατά την ίδια περίοδο, ο δείκτης του πραγματικού εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 20,8%, ενώ ο δείκτης της γεωργικής εργασίας μειώθηκε κατά 19,1%.