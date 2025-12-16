Τρεις παίκτριες της Εθνικής στις υποψήφιες της European Aquatics για την κορυφαία πολίστρια

Μετά την παγκόσμια, και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υγρού στίβου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του 2025, με τη λίστα στην υδατοσφαίριση να έχει έντονο ελληνικό «χρώμα».

Ιδιαίτερα στις γυναίκες, οι τρεις από τις πέντε υποψήφιες είναι μέλη της εθνικής ομάδας, που κατέκτησε τον Απρίλιο στην Κίνα το World Cup και το καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: η αρχηγός της «γαλανόλευκης», Ελευθερία Πλευρίτου, η πρώτη σκόρερ του τουρνουά στη Σιγκαπούρη, Φωτεινή Τριχά, και η κορυφαία τερματοφύλακας της ίδιας διοργάνωσης, Ιωάννα Σταματοπούλου.

Υποψήφιος και ο Αργυρόπουλος

Ελληνική υποψηφιότητα υπάρχει και στους άνδρες με τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ο οποίος κατέκτησε με την εθνική ομάδα το ασημένιο μετάλλιο στο World Cup και το χάλκινο στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, ενώ με τη Φερεντσβάρος πανηγύρισε το Champions League και το Σούπερ Καπ Ευρώπης.

Υποψήφιοι είναι επίσης δύο συμπαίκτες του στην ομάδα της Βουδαπέστης, ο Ούγγρος Κρίστιαν Μάνχερτς και ο Σέρβος Ντούσαν Μάντιτς, καθώς και οι Άλβαρο Γρανάδος και Μπερνάτ Σαναούχα, μέλη της εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε το World Cup και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τα αντίστοιχα βραβεία στην κολύμβηση διεκδικούν, στους άνδρες οι Νταβίντ Ποποβίτσι (Ρουμανία), Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία), Λεόν Μαρσάν (Γαλλία), Λούκας Μέρτενς (Γερμανία) και Μαξίμ Γκρουσέ (Γαλλία) και στις γυναίκες οι Αννα Ελεντ (Γερμανία), Μάριτ Στεενμπέργκεν (Ολλανδία), Ρους Βανοτερντάικ (Βέλγιο), Ρούτα Μεϊλουτίτε (Λιθουανία) και Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία).