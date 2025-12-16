Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα

«Ο προϋπολογισμός και οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2026-2029 συνιστούν ομολογία αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής και της σπατάλης μιας μεγάλης ευκαιρίας», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

Ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2026, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε το γενικό πλαίσιο επισημαίνοντας ότι «κάθε προϋπολογισμός προβλέπει κάποιες δαπάνες και έχει ένα μείγμα πολιτικής. Μέσα στις δαπάνες αυτές, προφανώς και ένα μέρος είναι απαραίτητες δαπάνες, μπορεί να είναι και θετικές. Όμως, το γενικό μείγμα που έχει επιλεγεί από τη κυβέρνηση, είναι ενός προϋπολογισμού εμμονικά προσηλωμένου στα πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και στην αφαίρεση πόρων από την αγορά που της στερούν τον επενδυτικό δυναμισμό. Και βέβαια οι προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου 2026-2029 συνιστούν και μια ομολογία αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής και σπατάλης μιας μεγάλης ευκαιρίας».

Με αφορμή τις προβλέψεις του ρυθμού ανάπτυξης ο Εκπρόσωπος Τύπου αιτιολόγησε, μιλώντας στον Σκάι, την κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση.

«Νομίζω ότι οι προβλέψεις για ρυθμό ανάπτυξης του 1,2% το 2029 από 2,5% περίπου που είναι σήμερα, αλλά και η μείωση του ρυθμού των επενδύσεων από 4,5% το 2026 στο 0,8% το 2029 επιβεβαιώνουν την κριτική που ασκούμε ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Εδώ χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ενδυνάμωσης των δομών της οικονομίας. Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και για την χώρα».

Τσουκαλάς: Θα ψηφίσουμε τις αμυντικές δαπάνες – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Εμείς θα είχαμε καταφέρει η ανάπτυξη που υπάρχει, να μην είναι μόνο εξωτερικά χρηματοδοτούμενη, να μην είναι μόνο σε ένα μοντέλο κρατικοδίαιτης μεγέθυνσης κολλητών αλλά να έχει δημιουργήσει αύξηση στον παραγωγικό ιστό της χώρας, να μην είναι η ανάπτυξη μας βασισμένη μόνο στην κατανάλωση αλλά στην δυναμική των επενδύσεων», δήλωσε με σαφήνεια.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση των δαπανών, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής από θέση αρχή ψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες».

«Εμείς θα είχαμε ένα άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα. Ξέρετε, τρία πράγματα πρέπει να διορθώσει η χώρα για να ενδυναμώσει το πιστωτικό της προφίλ. Τη δημογραφική προβολή που παραμένει αρνητική και δεν έχουμε καν ανάσχεση της κρίσης , το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών που παρεμένει πολυ υψηλό και βέβαια το ζήτημα της παραγωγικής Ελλάδας, του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Εμείς θέλουμε να υπάρξει πρώτα από όλα ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας. Να υπάρξει αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων και να μπορούμε να έχουμε ένα άλλο περιβάλλον διότι ο μεγάλος στόχος ποιος είναι, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας. Μόνο αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς έχουμε προτείνει εργαλεία ανάπτυξης. Έχουμε μιλήσει για την δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, έχουμε δεσμευθεί πως ως κυβέρνηση θα πάμε όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία σε ένα υπουργείο ώστε να μην υπάρχει πολυδιάσπαση.

Όλα αυτά θα παρήγαγαν έναν πλούτο, ο οποίος με την πολιτική μας θα διανεμόταν πολύ πιο ισομερώς για να στηρίξουμε την κοινωνία διότι ο σκοπός μας είναι οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και οι μετασχηματισμοί υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας μέσα από ένα πρόγραμμα και στήριξης των δανειοληπτών και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων και του κόσμου της εργασίας. Και βέβαια μεγάλες ευκαιρίες στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ώστε να ψηφιοποιηθεί για να είναι πιο ανταγωνιστική στο άμεσο μέλλον σε ένα διεθνές απαιτητικό περιβάλλον», σημείωσε αναλύοντας όσα θα εμπεριείχε ένας προϋπολογισμός κατατεθειμένος από το ΠΑΣΟΚ.

Για τις δημοσκοπήσεις

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων και εξήγησε ότι «στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων καταγράφεται ότι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία είναι απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση και την θεωρεί αποτυχημένη και ακόμα και οι υποκειμενικοί δείκτες φτώχειας αναδεικνύουν το έλλειμμα αυτοπεποίθησης της ελληνικής κοινωνίας που είναι απότοκο της πολιτικής κυβέρνησης.

Τώρα όσον αφορά στην αποτύπωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, όταν εδώ και πού καιρό μιλάμε για τα υπό ίδρυση κόμματα και έχουμε ένα μη σταθερό πολιτικό πλαίσιο, είναι εύλογο οι πολίτες που είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική να τηρούν μια στάση αναμονής.

Πιστεύω ότι μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα του ποιο θα είναι το πολιτικό σύστημα και ποιες δυνάμεις θα είναι στον πολιτικό ανταγωνισμό, εκεί το ΠΑΣΟΚ – επειδή έχει πολύ πιο στιβαρό πρόγραμμα, έχει πολιτικό προσωπικό, έχει σπονδυλική στήλη ιδεολογική – θα μπορέσει να έχει μια γεωμετρική αύξηση στα ποσοστά του και να κερδίσει τις επόμενες εκλογές».