Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

«Ξαναχτύπησε» ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο οποίος νομίζοντας ότι εκπροσωπεί ακροδεξιό κόμμα, σε συνέντευξή του στο One channel, προέβη σε ένα αντιμεταναστευτικό και ομοφοβικό παραλήρημα, βλέποντας «μετανάστες που μπορεί να είναι τζιχαντιστές» και gay που προσβάλλουν «τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό».

Μάλιστα υπερθεμάτισε των push backs, λέγοντας ότι «πρέπει να τους διώχνουμε, να πάνε στις πατρίδες τους», κάνοντας επίκληση του τουρκικού κινδύνου, και προβάλλοντας τον αυθαίρετο ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές».

Παρασκευαΐδης: Να διώχνουμε τους μετανάστες, μπορεί να είναι τζιχαντιστές

Ειδικότερα ο κ. Παρασκευαΐδης, αναφερόμενος στους μετανάστες, ζήτησε να εφαρμόζονται οι νόμοι – «έρχεται ο καθένας και κάνει τον πρόσφυγα» όπως είπε. Παράλληλα μέσα από ένα συνονθύλευμα αντιμεταναστευτικών και συγκεχυμένων αναφορών, είπε ότι «έφεραν στη Μυτιλήνη, μετανάστες από την Κρήτη», και «έχουν κάνει ένα χωριό μουσουλμανικό, την ώρα που ο Ερντογάν δηλώνει ότι οπουδήποτε βρίσκεται μουσουλμάνος είναι υπό την προστασία του. Θέλει να το κάνει απέναντι από τα τουρκικά παράλια αυτό το χωριό ενώ είμαστε νησί που απειλούμεθα από τον Ερντογάν που λέει θα πάω μια νύχτα ξαφνικά».

Συνεχίζοντας, το τερμάτισε λέγοντας: «Δεν ξέρετε τον φανατισμό των μουσουλμάνων και των τζιχαντιστών. Τι ξέρουμε για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τι είναι».

Στην ερώτηση έχετε λόγο να υποπτεύεστε ότι είναι τζιχαντιστές, απάντησε: «Ναι δεν τους ξέρουμε. Ας μας πουν τι είναι .. Πώς δεν έχουμε ενδείξεις. παντού ανατινάζουν μέρη και στην Αμερική ανατίναξαν… Δεν ανατίναξαν στη Μυτιλήνη γιατί τους αγαπάμε που δεν τολμάνε να το κάνουν σε μας». Και έπεμεινε: «Μπορεί να έχουμε και τζιχαντιστές . Μπορείτε εσείς να το αποκλείσετε ότι δεν έχουμε;».

Συμπλήρωσε δε: «Πρέπει το λιμενικό να μας φυλάξει. Να τους διώχνει να πάνε στις πατρίδες τους».

Και ομοφοβικό παραλήρημα – «Το είπε κι ο Τραμπ»

Παράλληλα ο κ. Παρασκευαΐδης του ΠΑΣΟΚ, επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για το γάμο ομοφύλων.

«Δύο φύλα υπάρχουν, το είπε και ο Τραμπ… Το είπε κι ο Μητσοτάκης», ανάφερε και συνέχισε:

«Γιατί να περάσει αυτή η πολιτική η αγγλοσαξωνική για τα ομόφυλα και να μην περάσει ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός; Γιατί να μη μεταδώσουμε τον ελληνοχριστιανικο πολιτισμό; Το ίδιο το Σύνταγμα, λέει ότι ο γάμος είναι η ένωση μεταξύ αντρών και γυναικών, δεν λέει μεταξύ ανδρός και ανδρός».

Υποστήριξε δε ότι «δεν είναι οπισθοδρόμηση το φυσιολογικό, ο Θεός έδωσε άνδρα και γυναίκα να ζευγαρώνουν» και συνέχισε λέγοντας ότι «τους δώσαμε το σύμφωνο συμβίωσης. Τι θέλουν παραπάνω; Το επίδομα γάμου; Για τα λεφτά θέλουν να παντρεύονται; Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά».

Δείτε το βίντεο από το 11:02 και μετά

Δεν είναι η πρώτη φορά

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά, που ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης τοποθετείται με τέτοιο τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δηλώσεις του από τις οποίες πήρε αποστάσεις η Χαριλάου Τρικούπη, σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Δεν μπορούμε να δίνουμε τα παιδιά στα ομόφυλα ζευγάρια, θα τα οδηγήσουμε στην ομοφυλοφιλία», είχε πει τότε.

«Τα ομόφυλα ζευγάρια δεν πρόκειται να μας αυξήσουν τον πληθυσμό. Να το κάνουμε όπως ο Ερντογάν, που είπε κάθε Τουρκάλα να κάνει πέντε παιδιά. Η Τουρκία έχει 80 – 90 εκατομμύρια πληθυσμό με αυτές τις προτάσεις Ερντογάν» είχε προσθέσει χαρακτηριστικά. Ενώ χαρακτήρισε τα παιδιά «εθνική περιουσία» και έσπευσε να δηλώσει ότι ότι παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρότυπο δύο άνδρες ή δύο γυναίκες για να συμπληρώσει «θέλουμε υγιή οικογένεια, σε τέτοιες οικογένειες να πάνε τα παιδιά. Να μεγαλώσουμε υγιείς πολίτες που θα βοηθήσουν την πατρίδα να ανέβει».