Άδειασμα Ανδρουλάκη από τον Παρασκευαΐδη για τις υποκλοπές – «Πάνω απ’ όλα η πατρίδα»

Επικαιρότητα

Μητσοτάκης για τουρισμό: «Στόχος η επιμήκυνση της περιόδου και η αύξηση των μισθών»

Στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» στη Ρόδο, τόνισε μεταξύ άλλων τη σημασία της εκλογής «σοβαρών ανθρώπων» στο Ευρωκοινοβούλιο