Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία

Ραγδαίος είναι ο ρυθμός αύξησης των ψυχικών παθήσεων στα παιδιά στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα η δαπάνη για την περίθαλψή τους να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και να απορροφούν το 40% των συνολικών παιδιατρικών δαπανών το 2022, έναντι 22% το 2011.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για την ψυχική υγεία των παιδιών ανήλθαν συνολικά σε 41,8 δις δολ. το 2022, με τις οικογένειες να πληρώνουν τα 2,9 δις δολ. απ΄ ευθείας από την τσέπη τους. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα έξοδα για την ψυχική υγεία των παιδιών αυξήθηκαν με ρυθμό υπερδιπλάσιο από άλλες ιατρικές δαπάνες, επιβαρύνοντας πολλές οικογένειες με σημαντικό οικονομικό βάρος.

Μέχρι το 2022, πάνω από το ένα τέταρτο των ιδιωτικών και άμεσων δαπανών υγείας για παιδιά αφορούσε την ψυχική υγεία τους.

Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Pediatrics και η οποία ανέλυσε δεδομένα δαπανών περίθαλψης για παιδιά ηλικίας 6-17 ετών στις ΗΠΑ από το 2011 ως το 2022.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι απευθείας πληρωμές για την ψυχική υγεία των παιδιών που επιβαρύνουν τις τσέπες της οικογένειας, αυξάνονταν κατά 6,4% ετησίως, έναντι των λοιπών ιατρικών δαπανών που δεν σχετίζονται με την ψυχική υγεία και οι οποίες αυξάνονται με ρυθμό 2,7% ετησίως. Μέχρι το 2022, πάνω από το ένα τέταρτο των ιδιωτικών και άμεσων δαπανών υγείας για παιδιά αφορούσε την ψυχική υγεία τους.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή Φάινμπεργκ του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν, εξειδικευμένος στην επείγουσα ιατρική δρ Κένεθ Μάικλσον δήλωσε την έκπληξή του από το ύψος των δαπανών για την ψυχική υγεία των παιδιών. Ιδίως εστίασε στις άμεσες πληρωμές που απαιτούνται από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των ασθενών και οι οποίες αυξάνονται δραματικά. Τόνισε μάλιστα ότι τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν καταιγιστικές προοπτικές για την κρίση στην ψυχική υγεία των νέων.

Ο οικονομικός αντίκτυπος στις οικογένειες είναι σημαντικός. Η μελέτη διαπίστωσε ότι 1 στις 21 οικογένειες στις ΗΠΑ επιβαρύνονται υπέρμετρα λόγω του κόστους περίθαλψης που καταβάλλεται από την τσέπη των γονιών των παιδιών – ασθενών, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερο από το 10% του οικογενειακού εισοδήματος διατίθεται για αυτά τα έξοδα. Συγκεκριμένα, όταν οι απευθείας πληρωμές έφταναν το 12,5% η οικονομική επιβάρυνση ήταν υψηλή, ενώ όταν έφτανε το 14,4% ήταν εξαιρετικά υψηλή. Ταυτόχρονα, οι οικογένειες έστω και με ένα παιδί να χρειάζεται υπηρεσίες ψυχικής υγείας, είχαν περίπου 40% περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν ακραίο οικονομικό βάρος.

«Πολλές οικογένειες αναγκάζονται να αναζητήσουν περίθαλψη εκτός του ασφαλιστικού τους δικτύου, αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερες δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών τους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την κρίσιμη ανάγκη για επαρκή δίκτυα και βελτιωμένη ασφαλιστική κάλυψη για τη μείωση του οικονομικού βάρους στις οικογένειες», δήλωσε η επίσης συγγραφέας Τζένιφερ Χόφμαν, ιατρός επειγόντων περιστατικών στο Παιδιατρικό νοσοκομείο Λούρι και Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή Φάινμπεργκ του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν. «Χρειαζόμαστε ισχυρότερους νόμους ισότητας ασφάλισης σε επίπεδο πολιτείας, που σημαίνει ίση ασφαλιστική κάλυψη για τη φροντίδα ψυχικής υγείας και μη», πρόσθεσε.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης σημαντικές αλλαγές στον τρόπο και τον τόπο λήψης φροντίδας ψυχικής υγείας από τα παιδιά. Οι δαπάνες αυξήθηκαν δραματικά για την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας (25% ετησίως), τις προσωπικές επισκέψεις σε εξωτερικούς ασθενείς (11% ετησίως) και τις επισκέψεις τηλεϊατρικής σε εξωτερικούς ασθενείς (99% ετησίως από το 2020-2022).

«Η τηλεϊατρική επεκτάθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είναι πιθανό να παραμείνει ένα διαρκές συστατικό της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ», δήλωσε η Δρ. Χόφμαν επισημαίνοντας ότι «Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στη χρηματοδότηση της τηλεϊατρικής. Απαιτούνται καλύτερα ποσοστά αποζημίωσης. Πρέπει επίσης να προσαρμοστούν οι κανονισμοί ώστε να μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην τηλεϊατρική σε όλες τις πολιτείες».