Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Τραγικό δυστύχημα με 16 μαθητές νεκρούς στην Κολομβία – Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα
Κόσμος 15 Δεκεμβρίου 2025

Τραγικό δυστύχημα με 16 μαθητές νεκρούς στην Κολομβία – Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα

Οι μαθητές στην Κολομβία επέστρεφαν από εκδρομή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα από ύψος 40 μέτρων

Σύνταξη
Δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, στη βορειοδυτική Κολομβία, καθώς τα παιδιά επέστρεφαν από εκδρομή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους.

Οι μαθητές, από τον δήμο Μπέγιο, προάστιο της μεγαλούπολης Μεδεγίν, επέστρεφαν από παραλία στις ακτές στην Καραϊβική.

Το πρωί, το λεωφορείο που τους μετέφερε έπεσε σε χαράδρα από ύψος σαράντα μέτρων, για ακόμη αδιευκρίνιστο λόγο, είπε στον Τύπο ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ο νομάρχης στην Αντιόκια.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές (…) από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», είπε ένας από τους επιζήσαντες σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο νομάρχης μέσω Instagram.

Ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικιών μεταξύ 16 και 18 ετών, σκοτώθηκαν, ανέφερε αξιωματούχος στον δήμο Μπέγιο.

Είκοσι δύο τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Ρεντόν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας δείχνουν το λεωφορείο, κατεστραμμένο, στο φαράγγι και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν θύματα με φορεία.

A woman arranges school desks displaying photographs of students during a vigil for victims of a bus accident, outside the Liceo Antioqueno in Bello, Colombia, December 14, 2025. REUTERS/Juan David Duque

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων. «Δεν μου αρέσει καθόλου όταν πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Ακόμα λιγότερο όταν πάνε να σπουδάσουν ή να γιορτάσουν», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους μέσω X, αναφερόμενος στην «κακή είδηση για την πατρίδα μας».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία δρουν στοιχεία του ELN, κάτι που ανάγκασε την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία να λάβουν ειδικά μέτρα προστασίας προτού προχωρήσουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Friends and family gather during a vigil outside the Liceo Antioqueno in Bello, Colombia, honoring students who died in a recent bus accident, December 14, 2025. REUTERS/Juan David Duque

Η οργάνωση ανταρτών της άκρας αριστεράς, η οποία ελέγχει περιοχές όπου παράγεται κοκαΐνη, κήρυξε από χθες τριήμερο «περιορισμό» του πληθυσμού, επικαλούμενη τις «απειλές ιμπεριαλιστικής επέμβασης» της Ουάσιγκτον.

Το 2024, στην Κολομβία καταγράφονταν κατά μέσο όρο κάπου 22 θάνατοι στους δρόμους την ημέρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

