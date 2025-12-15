Ο Γουόκαπ παρέδωσε… μαθήματα «floor general» με 16 ασίστ και κανένα λάθος (vids)

Ο Μόντε Μόρις ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού και ετοιμάζεται να πιάσει άμεσα δουλειά με τους συμπαίκτες του και να ξεκινήσει να έχει εμπλοκή στα παιχνίδια της ομάδας σε Stoiximan GBL και Euroleague. Ο Αμερικανός γκαρντ έρχεται για να συμπληρώσει ιδανικά μία τριάδα στο «κουμάντο» της ομάδας μαζί με τους Τόμας Γουόκαπ και Φρανκ Νιλικίνα. Το σχέδιο είναι να συνυπάρξει και μαζί τους στην ίδια πεντάδα, δίνοντας άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Ο Τόμας Γουόκαπ τη μέρα που ήρθε ο Μόρις, έκανε απίστευτη εμφάνιση απέναντι στο Περιστέρι Betsson στη νίκη της ομάδας με 43 πόντους και σκορ 105-62. Συγκριμένα, ο Τεξανός γκαρντ έβαλε 8 πόντους και μοίρασε 16 ασίστ στους συμπαίκτες του, κάνοντας έτσι ατομικό ρεκόρ στην καριέρα του με τους Ερυθρόλευκους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Euroleague.

Επί προσθέτως ο Γουόκαπ έκανε όλα αυτά, χωρίς να υποπέσει σε κανένα λάθος. Μάλιστα ο «Θωμάς» έφτασε μια… ανάσα από το να ισοφαρίσει το ρεκόρ του πρωταθλήματος, το οποίο και κατέχει ο Έλβαρ Φρίντρικσον με 17 τελικές πάσες!

Η συνύπαρξη του Γουόκαπ με τον Μόρις

Έτσι έδειξε πως θα μπορέσει όχι απλά να συνυπάρξει με τον… floor general που απέκτησε ο Ολυμπιακός, αλλά και να τον συμπληρώσει ιδανικά σε παιχνίδια υψηλής έντασης που χρειάζονται παραπάνω από ένας παίκτης που μπορεί να πάρει αποφάσεις και να οργανώσει με καθαρό μυαλό το παιχνίδι της ομάδας.

Συν τοις άλλοις ο Μόρις μπορεί να απελευθερώσει τον Γουόκαπ από εκτελεστικά καθήκοντα, καθώς έχει πολύ καλή επαφή τόσο κοντά στο καλάθι, όσο και μακριά από αυτό, με τον Τεξανό να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να διαβάζει το παιχνίδι και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για τους συμπαίκτες του.