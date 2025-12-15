Ο Γουόκαπ παρέδωσε… μαθήματα «floor general» με 16 ασίστ και κανένα λάθος (vids)
Ο Μόντε Μόρις αποκτήθηκε ως «floor general», όμως ο Τόμας Γουόκαπ έκανε απίθανα πράγματα απέναντι στο Περιστέρι, μοιράζοντας 16 ασίστ για κανένα λάθος!
- Στην τελική ευθεία η δίκη της Χρυσής Αυγής - «Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης ποινών»
- Τραγικό δυστύχημα με 16 μαθητές νεκρούς στην Κολομβία – Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα
- «Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»
- Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη
Ο Μόντε Μόρις ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού και ετοιμάζεται να πιάσει άμεσα δουλειά με τους συμπαίκτες του και να ξεκινήσει να έχει εμπλοκή στα παιχνίδια της ομάδας σε Stoiximan GBL και Euroleague. Ο Αμερικανός γκαρντ έρχεται για να συμπληρώσει ιδανικά μία τριάδα στο «κουμάντο» της ομάδας μαζί με τους Τόμας Γουόκαπ και Φρανκ Νιλικίνα. Το σχέδιο είναι να συνυπάρξει και μαζί τους στην ίδια πεντάδα, δίνοντας άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Ο Τόμας Γουόκαπ τη μέρα που ήρθε ο Μόρις, έκανε απίστευτη εμφάνιση απέναντι στο Περιστέρι Betsson στη νίκη της ομάδας με 43 πόντους και σκορ 105-62. Συγκριμένα, ο Τεξανός γκαρντ έβαλε 8 πόντους και μοίρασε 16 ασίστ στους συμπαίκτες του, κάνοντας έτσι ατομικό ρεκόρ στην καριέρα του με τους Ερυθρόλευκους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Euroleague.
Επί προσθέτως ο Γουόκαπ έκανε όλα αυτά, χωρίς να υποπέσει σε κανένα λάθος. Μάλιστα ο «Θωμάς» έφτασε μια… ανάσα από το να ισοφαρίσει το ρεκόρ του πρωταθλήματος, το οποίο και κατέχει ο Έλβαρ Φρίντρικσον με 17 τελικές πάσες!
Η συνύπαρξη του Γουόκαπ με τον Μόρις
Έτσι έδειξε πως θα μπορέσει όχι απλά να συνυπάρξει με τον… floor general που απέκτησε ο Ολυμπιακός, αλλά και να τον συμπληρώσει ιδανικά σε παιχνίδια υψηλής έντασης που χρειάζονται παραπάνω από ένας παίκτης που μπορεί να πάρει αποφάσεις και να οργανώσει με καθαρό μυαλό το παιχνίδι της ομάδας.
Συν τοις άλλοις ο Μόρις μπορεί να απελευθερώσει τον Γουόκαπ από εκτελεστικά καθήκοντα, καθώς έχει πολύ καλή επαφή τόσο κοντά στο καλάθι, όσο και μακριά από αυτό, με τον Τεξανό να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να διαβάζει το παιχνίδι και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για τους συμπαίκτες του.
- Γκραντ: «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη Φενερμπαχτσέ»
- Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια
- Αταμάν: «Προπονήθηκε ο Οσμάν – Θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε και πάλι»
- Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του
- Τι είπε ο Παυλίδης μετά το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στη Μορεϊρένσε
- Ο Γουόκαπ παρέδωσε… μαθήματα «floor general» με 16 ασίστ και κανένα λάθος (vids)
- NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
- Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις