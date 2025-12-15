Γκραντ: «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη Φενερμπαχτσέ»

Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45). Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο και τόνισε ότι οι Πράσινοι ανυπομονούν για το ματς, καθώς θα αντιμετωπίσουν μία πολύ καλή ομάδα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε σε ένα ματς πρόκληση στην Τουρκία κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, που ο Παναθηναϊκός θέλει να κερδίσει και να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από το Μιλάνο και τη Βαλένθια.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γκραντ:

«Ανυπομονούμε για αυτή την αναμέτρηση. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Όπως είπα, ανυπομονούμε για την πρόκληση. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και αν θέλουμε να είμαστε εμείς οι καλύτεροι θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας»