Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
15 Δεκεμβρίου 2025

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Την άποψη ότι «η αυτοδυναμία έχει κλείσει τον κύκλο της» και ότι  «η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας» εξέφρασε σε εφ’ όλης της  ύλης συνέντευξη ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, ενώ υποστήριξε πως «στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο», διαπιστώνοντας ότι «έχουμε τεράστιο πρόβλημα κύρους και αξιοπιστίας των θεσμών και για αυτό δεν φταίει το Σύνταγμα, δεν φταίνε οι νόμοι, φταίει ο τρόπος με τον οποίον συναντιόνται οι θεσμοί με την κοινωνία και την πραγματικότητα». Επίσης, ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις ερχόμενες εκλογές.

Βενιζέλος: Έχουμε τεράστιο πρόβλημα κύρους και αξιοπιστίας

Ειδικότερα, αναφερόμενος στη δήλωση που έκανε πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος είπε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση, κατά το Σύνταγμα, προφανώς έχει. Ούτε ότι δεν μπορεί να αποκτήσει μετά από εκλογές, με συνεργασίες.  Έτσι κυβερνιούνται όλες οι χώρες της Ευρώπης».

Όπως εξήγησε: «Η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις. Γιατί εδώ βρισκόμαστε από τελείως διαφορετικές και απαιτητικές συνθήκες, διεθνώς. Από την επανεκλογή του προέδρου Τραμπ και μετά ο κόσμος αλλάζει, οι ΗΠΑ αυτοτοποθετούνται στην υδρόγειο και αυτό αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, όχι μόνο πρωτοκόλλου, συμπεριφοράς, αλλά και στρατηγικής ουσίας. Το έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος για την εθνική στρατηγική, είναι συγκλονιστικό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι μια πρόκληση και για την Ευρώπη και για τις άλλες χώρες της Δύσης αλλά και τον κόσμο ολόκληρο».

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο «χρειαζόμαστε και στην Ελλάδα μια άλλου τύπου εθνική συναίνεση, ώστε να επικαιροποιήσουμε την εθνική μας στρατηγική και επιπλέον χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο γιατί δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα κύρους και αξιοπιστίας των θεσμών και για αυτό δεν φταίει το Σύνταγμα, δεν φταίνε οι νόμοι, φταίει ο τρόπος με τον οποίον συναντιόνται οι θεσμοί με την κοινωνία και την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι φιλελεύθερες δημοκρατίες βασίζονται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, που λέει ότι θα πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο, ότι μια γενιά θα περνάει καλύτερα από την προηγούμενη, ότι υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος, ένας κράτος δικαίου που διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος, ότι υπάρχει μια ασφάλεια. Αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο μας πήγε εκεί που μας πήγε, και έτσι αντέξαμε και την 10ετή κρίση από το 2010 – 2019, τώρα έχει διαρραγεί. Και όχι μόνο στην Ελλάδα».

Βενιζέλος: Κοινός παρανομαστής η δυσαρέσκεια προς τους θεσμούς

Ο ίδιος σημείωσε, μιλώντας στον Σκάι, πως με βάση τα στοιχεία της Eurostat το «67% νιώθει πως βρίσκεται σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας. Δεν είναι αντικειμενικά φτωχός, αλλά έτσι νιώθει. Ότι τα εισοδήματά του είναι ανεπαρκή, ότι ο ίδιος ζει υπό καθεστώς οικονομικής εκκρεμότητας, ότι δεν έχει εξασφαλίσει το επίπεδο ζωής που του αρμόζει. Αυτό πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψιν γιατί προκαλεί μια κρίση νομιμοποίηση του συστήματος. Αυτό αφορά και την αντιπολίτευση, αφορά θεσμούς και μη πολιτικούς. Δεν μιλάμε μόνο για κρίση αξιοπιστίας της Βουλής, της κυβέρνησης, των κομμάτων αλλά και κρίση αξιποιστία της Δικαιοσύνης.

Ο κοινός παρονομαστής είναι δυσαρέσκεια προς τους θεσμούς. (…) Ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο που δεν ξέρουν τι είναι. Άρα η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, γιατί δεν υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο, δεν υπάρχουν συναινέσεις, δεν μπορούμε να συζητήσουμε καν για μεγάλα θέματα. Μπορούμε να κάνουμε αναθεώρηση του Συντάγματος; Μπορούμε να συγκεντρώσουμε 180 ψήφους ώστε να γίνει μια στοχευμένη αλλαγή όπου χρειάζεται;».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να χειριστεί μεγάλα θέματα όπως είναι η Γάζα, το ουκρανικό, η ασφάλεια»

Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε επίσης πως «δεν μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει με τις άλλες χώρες», ενώ τόνισε πως και η Ευρώπη «δεν μπορεί να χειριστεί μεγάλα θέματα όπως είναι η Γάζα, το ουκρανικό, την ασφάλεια της Ευρώπης. Διότι οι ΗΠΑ απειλούν συνεχώς ότι θα αφήσουν την Ευρώπη μόνη και άρα πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ από την άλλη πλευρά, οι κοινωνίες που φλερτάρουν με τον λαϊκισμό, ενισχύουν τα ακροδεξιά κόμματα, θέλουν πολιτικές κοινωνικού κράτους, αλληλεγγύης, ενίσχυσης χρηματοδοτικής, που κοστίζουν. Άρα πώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα συμβιβάσουν την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών, με την ανάγκη αύξησης ή διατήρησης των δαπανών κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα; Πολλές κοινωνίες είναι έτοιμες να αναδείξουν πολιτικές ηγεσίες, που πριν από 10 χρόνια θα ήταν αδιανόητες, με βάση της αξιακές τους αρχές».

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας

Στη συνέχεια, ο κ. Βενιζέλος εκτίμησε πως «η αυτοδυναμία έχει κλείσει τον κύκλο της στην Ελλάδα. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν μια μονοπρόσωπη εν τέλει εξουσία, δηλαδή έναν πανίσχυρο αρχηγό της πλειοψηφίας που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός και έχει τον απόλυτο έλεγχο της Βουλής, της κυβέρνησης, καθορίζει τα πάντα, επιλέγει την ηγεσία της Δικαιοσύνης μόνος του, επιλέγει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανεξάρτητες αρχές, καθορίζει την γραμμή για όλα τα θέματα και επιβάλλει κυρώσεις κομματικής πειθαρχίας ή κυβερνητικού αποκλεισμού ένας άνθρωπος, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την αγορά, την οικονομία, την διεθνή εκπροσώπηση της χώρας, αυτό έχει τελειώσει» είπε.

Για το πώς θεωρεί πως θα είναι η επόμενη κυβέρνηση ανέφερε πως «πιστεύω ότι πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας για λόγους διαφάνειας, δημοκρατικής αισθητικής, συμμετοχής και συν αντίληψης, νομιμοποίησης, γιατί δεν μπορεί η χώρα να πορεύεται συγκρουσιακά».

Για το εάν μπορεί η ΝΔ να συνεργαστεί ξανά με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος απάντησε πως «θα το κρίνουν τα κόμματα και υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Εγώ θέλω το ΠΑΣΟΚ να είναι όσο γίνεται ψηλότερα. Και αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης πως διεκδικεί την πρώτη θέση, δικαιούται να διεκδικεί όσο ψηλά θέλει τη θέση του. Το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος την περίοδο της κρίσης. Για μένα η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι θεμελιώδης, κομβική. Και με ενδιαφέρει να λειτουργεί το συνταγματικό τόξο».

«Δεν επιδίωξα κάποιο αξίωμα»

Για τις δικές του κινήσεις αρνήθηκε πως ο ίδιος έχει επιδείξει κάποια πολιτική φιλοδοξία. «Μόνο βάρη έχω αναλάβει στην πολιτική μου διαδρομή. Έγινα κάποια στιγμή πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ανάγκη να επιβιώσει η χώρα και δευτερευόντως η παράταξη. Και στα 3 χρόνια έφυγα. Και κάποια στιγμή επειδή έτσι αποφάσισε η τότε ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, και δεν αντέδρασε και κανείς στα σοβαρά, έφυγα από τη Βουλή σε ηλικία 62 ετών. Και γιατί είχα αυτή την άνεση; Γιατί κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός», είπε και συνέχισε: «Δεν νομίζω πως επιδίωξα ποτέ κάποιο αξίωμα το οποίο θα ήταν χαριστικό ή εύκολο. Ανέλαβα ευθύνες και νομίζω πως ο καθένας θα κριθεί στο τέλος, στον απολογισμό της ζωής του».

Παράλληλα, έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup. «Είναι μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα και μια αναγνώριση των θυσιών του ελληνικού λαού και της μεγάλης συμβολής της Ελλάδας, διότι η Ευρωζώνη δεν είχε αντίληψη τι σημαίνει κρίση. Το έμαθε από την Ελλάδα», είπε.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βενιζέλος είπε πως «έχω διαβάσει κεφάλαια που με ενδιαφέρουν, θα το διαβάσω, διαβάζω όλα τα βιβλία για την περίοδο αυτή.

Συμπεραίνω πως ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα κριθεί με βάση τα νέα δεδομένα. Δεν είδα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον και η αναδρομή και η παρελθοντολογία και η ιστορική αξιολόγηση έχει αυστηρές προϋποθέσεις, διότι χρειάζεται ειλικρινής αναστοχασμός και ανασύνθεση όλων των καταστάσεων για να μαθαίνουμε και να αποφεύγουμε την επανάληψη λαθών. Αλλά πολύ μεγάλη σημασία έχει και η αντίληψή μας για το μέλλον».

Σε ερώτηση από τους δημοσιογράφους του Σκάι, εάν μπορεί ο κ. Τσίπρας να ενώσει την κατακερματισμένη Κεντροαριστέρα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχολίασε πως «έχει σημασία το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη στον χώρο αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στο σημείο ισορροπίας, στο κέντρο και πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Και αυτό πρέπει να λειτουργήσει ευεργετικά για τον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ ορθά ότι διεκδικεί την καλύτερη εκλογική επίδοση. Πηγαίνουμε σε εκλογές καταγραφής δυνάμεων, δεν πιστεύει κανείς ότι οι πρώτες εκλογές μπορούν να δώσουν λύση στο κυβερνητικό πρόβλημα της χώρας».

Τέλος, ανέφερε πως «συνολικά η διάταξη του Άρθρου 86 του Συντάγματος πρέπει να σέβεται την κοινωνία. Άρα έχουμε την υποχρέωση να διαμορφώσουμε το άρθρο για την ευθύνη των υπουργών σύμφωνα με την απαίτηση της κοινωνίας για θεσμική αξιοπιστία και διαφάνεια».

