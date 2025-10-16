Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο

«Βόμβες» εκτόξευσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προχωρώντας σε σκληρή κριτική για μία σειρά θεμάτων. Ο κ. Βενιζέλος επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα ενώ τόνισε πως «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη».

Ο κ. Βενιζέλος μιλώντας στην ΕΡΤ, μίλησε ακόμη για ρευστότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, θεσμικό αδιέξοδο στο εσωτερικό της χώρας και για ανάγκη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής για την Ελλάδα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάταξης του διεθνούς συστήματος, όπου «οι θεσμοί δεν λειτουργούν και δεν υπάρχει πλέον ένα κοινό πρωτόκολλο».

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως «στη Γάζα εμφανίζεται μια διευθέτηση ως οριστική αλλά είναι προσωρινή». Όπως είπε «η μεγάλη εικόνα είναι η ρευστοποίηση των στερεοτύπων μας, αυτά που ξέραμε δεν υπάρχουν, ο κόσμος δεν είναι ο μονοπολικός με μια υπερδύναμη, τις ΗΠΑ, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεν λειτουργούν πια οι διεθνείς θεσμοί και το Διεθνές Δίκαιο, δεν υπάρχουν αυτονόητα». Πρόσθεσε δε ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναδέχεται την ηγεσία της Δύσης παρά μόνο αν τα κράτη μέρη της Δύσης αποδεχτούν τους όρους του, αλλιώς αρνείται να ηγηθεί».

Για την εθνική στρατηγική

Όσον αφορά το ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της χώρας μας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την άποψη ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατρέπει τη νομιμότητα στο επίπεδο της διεθνούς κοινωνίας σε στρατηγική».

«Η δήλωση “πιστεύω στο διεθνές δίκαιο, το σέβομαι και ζητώ την εφαρμογή του” δεν συνιστά μια ολοκληρωμένη αποτελεσματική εθνική στρατηγική. Ούτε η σκέψη “είμαι στην ΕΕ και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μού αρκεί ως θώρακας”», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος υπογραμμίζοντας ότι πλέον «ρεαλιστικά ο καθένας πρέπει να έχει τη μέριμνα του εαυτού και της ασφάλειάς του. Αυτό σε οδηγεί πολλές φορές σε αξιακές εκπτώσεις, σε συμβιβασμούς, για να προστατεύσεις τη χώρα σου, για να μην την εκθέσεις σε περιττούς κινδύνους».

Επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα, λέγοντας πως «η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κύρια απουσία συναίνεσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «πρέπει να μιλήσουμε στο εσωτερικό εις βάθος για τα ελληνοτουρκικά», επισημαίνοντας την ανάγκη ενός ειλικρινούς και σοβαρού εθνικού διαλόγου.

Πρόσθεσε δε ότι «από όλες τις μεθόδους προσέγγισης, ο απευθείας διάλογος με την Τουρκία είναι η καλύτερη μέθοδος, η πιο ασφαλής», αποκαλώντας τον ως τον «προτιμότερο από οποιοδήποτε τριγωνικό σχήμα».

Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη

Αναφερόμενος στην εσωτερική κατάσταση της χώρας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος επεσήμανε ότι «υπάρχει μια οικονομία με δημοσιονομική ασφάλεια, αλλά το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε γίνει μια χώρα παραγωγική και ανταγωνιστική και μια χώρα που θα ανέβει στις διεθνείς κατατάξεις». Όπως είπε, «το πρόβλημά μας είναι ότι η προοπτική για έναν ρυθμό ανάπτυξης που θα καλύψει όλα αυτά είναι πολύ αχνή».

Αναφερόμενος στην επόμενη εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» με τίτλο «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο, εξηγώντας ότι «οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο: η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί, εκφράζει μια δυσαρέσκεια για το επίπεδο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, του Κοινοβουλίου και των Ανεξαρτήτων Αρχών, καταγράφεται κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, δεν αναγνωρίζεται ότι είναι σοβαρός και παραγωγικός ο ρόλος των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος».

Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε με έμφαση ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Για τον Τσίπρα

Κληθείς να πει τη γνώμη του για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βενιζέλος απάντησε λέγοντας ότι «ο καθένας έχει τη δυνατότητα σε μια δημοκρατία να φιλοδοξεί, να διεκδικεί, να ελπίζει, ενδεχομένως και να φαντασιώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χώρα θα καταστεί κυβερνήσιμη και θα υπερβεί τα αδιέξοδά της με τον τρόπο αυτό».

Για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην ερώτηση για το τι πιστεύει όσον αφορά την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αφού διευκρίνισε ότι δεν έχει δει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα που να μην θέλει τον σεβασμό του Μνημείου, που να μην ενοχλείται όταν τα εθνικά σύμβολα αμφισβητούνται».

«Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εντός του προαυλίου της Βουλής, θα επιβάλεις έλεγχο από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ή ότι θα θέσεις ένα μέρος της κεντρικής πλατείας της χώρας υπό στρατιωτικό έλεγχο», αντέταξε, συμπεραίνοντας ότι η ρύθμιση που θα κατατεθεί θα «πρέπει να είναι μια ρύθμιση που σέβεται την παράδοση, την ιστορία, τις ίδιες τις ΕΔ, τους Εύζωνες ως σώμα που ανήκει στην ΠτΔ, την αυτονομία της Βουλής, το Σύνταγμα και τα δικαιώματα και τις συλλογικές ελευθερίες των Ελλήνων».

«Από την άλλη μεριά οι Έλληνες πρέπει να ασκούμε τα δικαιώματά μας με σεβασμό στην ιστορία και τα εθνικά σύμβολα. Αυτό είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση, δεν είναι επικοινωνιακή και στιγμιαία», κατέληξε.

Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ, έχει αδικηθεί…

Μιλώντας για τo ΠΑΣΟΚ είπε ότι έχει αδικηθεί ιστορικά επειδή κουβάλησε δυσανάλογα μεγάλο βάρος για τη διαχείριση της κρίσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «χρειάζεται μεγαλύτερη τρυφερότητα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα» και αξιολογώντας πως είναι «το κατεξοχήν χρήσιμο συλλογικό πολιτικό υποκείμενο στη χώρα».

Για τα Τέμπη

Ερωτηθείς τέλος για το ποια είναι η άποψή του για το θέμα των Τεμπών και για το αν θα μπορούσε να αναστραφεί η εικόνα που υπάρχει ότι δεν θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, ο κ. Βενιζέλος ήταν ξεκάθαρος: «Δυστυχώς απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση η οποία παίρνει ενεργό μέρος στη δημόσια συζήτηση σαν να είναι αντίδικο μέρος ή σαν να είναι εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και θα έπρεπε να σιωπά και να κινείται θεσμικά. Και από την άλλη μεριά, λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, έδωσε την εντύπωση ότι διατυπώνει μια γνώμη που εναρμονίζεται με την αρχική βούληση της κυβέρνησης και όταν διαγράφεται η γνωστή καμπύλη και η βούληση της κυβέρνηση αλλάζει ριζικά, τότε και η Δικαιοσύνη προσαρμόζεται με κάποιον τρόπο».