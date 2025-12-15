12 Δεκεμβρίου 2025: Η μέρα αυτή ήταν σημαντική για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, καθώς το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Typhoon υποβλήθηκε σε νέα δοκιμή στη Μαύρη Θάλασσα, γράφει σε ανάλυσή του το defense-arabic.com (απ’ όπου και η φωτογραφία, επάνω, με τη δοκιμή του πυραύλου Typhoon).

Αυτή η εξέλιξη έχει αναζωπυρώσει ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της δοκιμής, τι είναι αυτό που τη διαφοροποιεί από προηγούμενες και την έκταση της προόδου που έχει επιτευχθεί και δικαιολογεί τη δημόσια ανακοίνωσή της.

«Μόλις η είδηση της εκτόξευσης του Typhoon έφτασε στην Αθήνα, ξύπνησαν επειγόντως τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας»

The TAYFUN ballistic missile, developed by Turkey’s ROKETSAN, has successfully hit its target in the latest test launch, showcasing its precision and capabilities. This achievement marks a significant milestone in Turkey’s defense industry, strengthening the country’s deterrence… pic.twitter.com/WBxdi55ZPv — The Insight Watch (@StrategicPrism1) December 12, 2025

Πλάνα έχουν ήδη δημοσιευτεί και ενημερώνονται συνεχώς, αντανακλώντας τη σημασία του γεγονότος και το έντονο ενδιαφέρον όσων εμπλέκονται στην ανάδειξή του.

Ο Δρ. Eray Güçlür δηλώνει ότι το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα τη δοκιμή, ξεκινώντας με την άφιξη της πλατφόρμας, την ολοκλήρωση των υπολογισμών και των τεχνικών διαδικασιών από εξειδικευμένες ομάδες, πριν δοθεί η εντολή εκτόξευσης του πυραύλου Typhoon από το έδαφος.

Αυτός ο πύραυλος, ο οποίος έχει προκαλέσει διαμάχες στο εξωτερικό, αντιμετωπίζεται με σημαντική ηρεμία και αυτοπεποίθηση εντός της Τουρκίας, ενώ από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εγείρει ένα αυξανόμενο κύμα ανησυχίας, οδηγώντας στην αντίληψή του ως διπλή απειλή.

Ενώ η Αγκυρα θεωρεί τον Typhoon ως μια φυσική εξέλιξη στην τεχνολογική της ανάπτυξη, ορισμένοι ελληνικοί κύκλοι τείνουν να κατασκευάζουν τρομακτικά σενάρια για πιθανές επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, αυτή η ανησυχία στο εξωτερικό απλώς αντικατοπτρίζει την επιτυχή προσέγγιση της Τουρκίας στην ανάπτυξη των πυραυλικών δυνατοτήτων της και των προηγμένων πυρομαχικών της.

Προσθέτει ότι ο πύραυλος Typhoon δεν είναι ένα μυστηριώδες ή ξαφνικό έργο καθώς είχε αποκαλυφθεί δημόσια και είχαν διεξαχθεί οι δοκιμές του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ερώτημα σήμερα είναι τι έχει αλλάξει;

«Παράγοντας σοκ»

Για να απαντηθεί αυτό, λέει ότι είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη τον βαθύ ψυχολογικό και στρατιωτικό αντίκτυπο που είχε ο πύραυλος, ειδικά στην Ελλάδα.

Επισημαίνει: «Στις 17 Οκτωβρίου 2022, ο Αρχηγός του Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, ενώ βρισκόταν στο νησί της Χίου κοντά στις τουρκικές ακτές, ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας του να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 και να εδραιώσει αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο Πέλαγος και την περιοχή.

The reach of the Turkish TAYFUN (Typhoon) short-range ballistic missile system in the event of an increase in firing range to 1,000 km. pic.twitter.com/8fAkDGVgE7 — Clash Report (@clashreport) December 19, 2022

»Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, συγκεκριμένα τα ξημερώματα της 18ης Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμή του πυραύλου Typhoon Block 1 που εκτοξεύτηκε από την περιοχή της Ριζούντας, χτυπώντας έναν στόχο σε απόσταση περίπου 561 χιλιομέτρων.

»Μόλις η είδηση της εκτόξευσης έφτασε στην Αθήνα, ξύπνησαν επειγόντως τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και τον μετέφεραν αμέσως στην πρωτεύουσα, εν μέσω φόβων ότι η δοκιμή ήταν προοίμιο μιας πυραυλικής επίθεσης. Αυτό το περιστατικό, το οποίο όντως συνέβη, εδραίωσε την εικόνα του Typhoon ως αληθινού παράγοντα σοκ στους ελληνικούς υπολογισμούς».

Εξηγεί ότι, από τότε, η απλή αναφορά του ονόματος «Τυφώνας» ήταν αρκετή για να προκαλέσει σημαντική ανησυχία στους ελληνικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς κύκλους, παρόμοια με αυτό που συμβαίνει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όταν συζητάμε για άλλα τουρκικά συστήματα, ιδίως ηλεκτρονικού πολέμου.

«Αυτή η ψυχολογική διάσταση υπογραμμίζει ότι η αξία των εγχώριας παραγωγής όπλων έγκειται όχι μόνο στην τεχνική τους απόδοση αλλά και στην ικανότητά τους να παρέχουν αποτελεσματική αποτρεπτική αποτρεπτική ικανότητα.

Υπερηχητικές ταχύτητες

Από τεχνικής άποψης, αναφέρει ότι ο Typhoon ανήκει σε μια οικογένεια πυραύλων που αναπτύχθηκε παράλληλα με τον πύραυλο Bora. Οι εργασίες γι’ αυτόν ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 2000, και του Typhoon το 2010, με τη βασική ανάπτυξή του να ολοκληρώνεται έως το 2016.

Σύμφωνα με τις διεθνείς ταξινομήσεις, οι βαλλιστικοί πύραυλοι χωρίζονται ανάλογα με το βεληνεκές τους σε βραχείας, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, εκτός από τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Με την πρώτη επιχειρησιακή δοκιμή του Typhoon Block 1 το 2022, κατέστη σαφές ότι η Τουρκία είχε ουσιαστικά ξεπεράσει το στάδιο των πυραύλων βραχείας εμβέλειας.

Ο Δρ. Eray Güçlür αναφέρει ότι η γραμμική απόσταση μεταξύ του σημείου εκτόξευσης και του στόχου ήταν περίπου 561 χιλιόμετρα, αλλά η πραγματική τροχιά του πυραύλου ήταν πολύ μεγαλύτερη, ακολουθώντας μια σχεδόν βαλλιστική διαδρομή που ανέβαινε σε μεγαλύτερα υψόμετρα πριν προσκρούσει στον στόχο.

Με βάση αυτήν την τροχιά, φαίνεται ότι ο πύραυλος ταξίδεψε στην πραγματικότητα σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα στον αέρα. Με τη μετάβαση στις εκδόσεις Block 2 και Block 3, η εμβέλεια αυξήθηκε σημαντικά, και τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το Block 4 έφτασε σε εμβέλεια περίπου 1.800 χιλιομέτρων, επιτυγχάνοντας υπερηχητικές ταχύτητες που ξεπερνούσαν πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου.

Εχουν επίσης αναφερθεί άλλες δοκιμές υπερηχητικών πυραύλων με εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων και ακόμη υψηλότερες ταχύτητες, πράγμα που σημαίνει ότι η Τουρκία διαθέτει πλέον δυνατότητες που την κατατάσσουν αποτελεσματικά μεταξύ των χωρών που διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς.

Ο πύραυλος «Jang»

Συμπληρώνει ότι η φιλοδοξία δεν σταματά εκεί, καθώς το όνομα του πυραύλου «Jang» κυκλοφορεί ως το επόμενο στάδιο σε αυτήν την πορεία. Πρόκειται για έναν πύραυλο που πιθανότατα ανήκει στην κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, που μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 χιλιόμετρα, παρά τις περιορισμένες επίσημες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής γι’ αυτόν.

Η τελευταία δοκιμή, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, ανέδειξε ένα κρίσιμο στοιχείο: την ακρίβεια. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο πύραυλος είναι πλέον ικανός να χτυπήσει πολύ μικρούς στόχους με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια, ακόμη και σε αποστάσεις έως και 2.000 χιλιομέτρων.

Αυτό το επίπεδο ακριβείας επιτυγχάνεται χάρη σε προηγμένα συστήματα καθοδήγησης που συνδυάζουν αδρανειακή πλοήγηση, δορυφορικά συστήματα και οπτική πλοήγηση με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης.

Βασίζονται σε αισθητήρες υψηλής ευαισθησίας που παρακολουθούν την κίνηση, την επιτάχυνση και τις γωνίες του πυραύλου σε πραγματικό χρόνο, διορθώνοντας συνεχώς την τροχιά του.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εμπλοκής, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία οπτικής πλοήγησης, συγκρίνοντας αποθηκευμένες εικόνες εδάφους με εικόνες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της πτήσης για να προσδιορίσει με ακρίβεια τη θέση του και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς απόκλιση.

Σύστημα Shoot-and-Forget

Στο τελικό στάδιο, ένα προηγμένο σύστημα θερμικής καθοδήγησης ανιχνεύει τη θερμική υπογραφή του στόχου, επιτρέποντας στον πύραυλο να τον χτυπήσει ακόμα και αν επιχειρήσει να αλλάξει θέση την τελευταία στιγμή.

Tebrikler @Roketsan 👏👏 A’dan Z’ye milli ve oyun değiştirici iki stratejik güç… 🚀 TAYFUN | Hipersonik menzilde caydırıcılık! 🚀 İHA-300 | Milli SİHA Bayraktar #AKINCI‘nın 500+ km menzile sahip süpersonik gücü! Bu kabiliyetleri ülkemize kazandıran tüm mühendis ve… pic.twitter.com/C2ikzuwUrn — Haluk Bayraktar (@haluk) July 22, 2025

Αυτό ουσιαστικά μετατρέπει τον Typhoon σ’ ένα όπλο «πυροβολώ και ξεχνάω» (Shoot-and-Forget), καθώς χειρίζεται αυτόνομα ολόκληρη την τροχιά πτήσης του μέχρι την πρόσκρουση.

Σε πολεμική χρήση, ο Typhoon είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος επιφανείας-επιφανείας σχεδιασμένος να πλήττει επίγειους στόχους υψηλής αξίας, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης και ελέγχου, οχυρωμένων καταφυγίων, βιομηχανικών και υλικοτεχνικών εγκαταστάσεων και τεθωρακισμένων συγκεντρώσεων.

Φέρει μια κεφαλή βάρους αρκετών εκατοντάδων κιλών ισχυρών εκρηκτικών, σχεδιασμένη να διαπερνά οχυρώσεις και να προκαλεί σημαντικές ζημιές ακόμη και σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ο Typhoon αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά προηγμένο στάδιο στην ανάπτυξη των τουρκικών πυραυλικών δυνατοτήτων, όχι μόνο όσον αφορά το βεληνεκές και την ταχύτητα, αλλά και όσον αφορά την ακρίβεια και την αυτονομία μέσω εξελιγμένων συστημάτων καθοδήγησης.

Ενώ τονίζεται ότι ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των δυνατοτήτων είναι η αποτροπή, όχι η χρήση, το μήνυμα είναι σαφές: οποιαδήποτε πιθανή αντιπαράθεση θα είναι εξαιρετικά δαπανηρή για την άλλη πλευρά.