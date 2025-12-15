Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Δύσκολος ο Κηφισός, καθυστερήσεις έως 30΄ στην Αττική Οδό
Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου το πρωί της Δευτέρας.
Στον Κηφισό οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο από την Πέτρου Ράλλη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 15′-20′ από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,
15′-20′ από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.
Αυξημένη κίνηση στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κηφισιάς προς το κέντρο της Αθήνας, στην Κατεχάκη, στη Βασ. Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγγρού.
