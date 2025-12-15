Αχαΐα: 76χρονος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 76χρονο Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου
Αχαΐα: 76χρονος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου, ενός άνδρα περίπου 76 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στο δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.
Ένα ενδεχόμενο είναι ο 76χρονος να έπεσε θύμα τροχαίου και το όχημα που τον τραυμάτισε θανάσιμα να εγκατέλειψε το σημείο.
Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα πλήρη αίτια του θανάτου του Γεωργιανού.
