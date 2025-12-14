Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν καταιγιστική στο παιχνίδι με την Τότεναμ στο City Ground και οι reds πέτυχαν σπουδαία νίκη με 3-0, έχοντας για μεγάλους πρωταγωνιστές τον Χάντσον – Οντόι και τον Ιμπραΐμ Σανγκαρέ.

Ο πρώτος πέτυχε δύο γκολ ενώ ο δεύτερος είχε ένα γκολ και δύο ασίστ, με τους δύο παίκτες να πραγματοποιούν μια φανταστική εμφάνιση κόντρα στους πρωτευουσιάνους.

Η Φόρεστ κυριάρχησε κόντρα στους Λονδρέζους και η άνετη νίκη με το εντυπωσιακό 3-0, πανηγυρίστηκε έντονα από τους οπαδούς των γηπεδούχων, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να μην αφήνει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Το σημερινό παιχνίδι αποτελεί ορόσημο στην καριέρα του Σανγκαρέ, ο οποίος όπως προαναφέραμε είχε γκολ και δύο ασίστ κόντρα στους spurs, καθώς ο Αφρικανός μέσος της Νότιγχαμ έγραψε ιστορία.

Ο Σανγκαρέ έγινε ο πρώτος παίκτης της Φόρεστ που πετυχαίνει γκολ κι έχει δύο τουλάχιστον ασίστ σ’ ένα παιχνίδι, μετά τον Στιβ Στόουν το μακρινό 1996 σε αγώνα των reds απέναντι στην ΚΠΡ.

Ibrahim Sangaré is the first Nottingham Forest player to score and provide 2+ assists in a Premier League game since Steve Stone vs QPR in May 1996

#NFFC 🌳

Είναι ένα σπουδαίο ρεκόρ για τον 28χρονο μέσο της αγγλικής ομάδας, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση την φετινή αγωνιστική περίοδο και βοήθησε σημαντικά τους γηπεδούχους σ’ ένα δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο την Τότεναμ.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η έκτη νίκη της Νότιγχαμ σε έντεκα παιχνίδια με τον Σον Ντάις στην τεχνική της ηγεσία και το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Sean Dyche has won 6 of his 11 games in charge of Nottingham Forest. What a job he's doing 👏

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Πέμπτη, η Φόρεστ είχε πετύχει σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ουτρέχτης στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με 2-1, μια νίκη που έβαλε την αγγλική ομάδα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.