sports betsson
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ
On Field 14 Δεκεμβρίου 2025 | 19:20

Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Τότεναμ και η απόδοσή του συνδυάστηκε μ’ ένα εξαιρετικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Spotlight

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν καταιγιστική στο παιχνίδι με την Τότεναμ στο City Ground και οι reds πέτυχαν σπουδαία νίκη με 3-0, έχοντας για μεγάλους πρωταγωνιστές τον Χάντσον – Οντόι και τον Ιμπραΐμ Σανγκαρέ.

Ο πρώτος πέτυχε δύο γκολ ενώ ο δεύτερος είχε ένα γκολ και δύο ασίστ, με τους δύο παίκτες να πραγματοποιούν μια φανταστική εμφάνιση κόντρα στους πρωτευουσιάνους.

Η Φόρεστ κυριάρχησε κόντρα στους Λονδρέζους και η άνετη νίκη με το εντυπωσιακό 3-0, πανηγυρίστηκε έντονα από τους οπαδούς των γηπεδούχων, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να μην αφήνει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Το σημερινό παιχνίδι αποτελεί ορόσημο στην καριέρα του Σανγκαρέ, ο οποίος όπως προαναφέραμε είχε γκολ και δύο ασίστ κόντρα στους spurs, καθώς ο Αφρικανός μέσος της Νότιγχαμ έγραψε ιστορία.

Ο Σανγκαρέ έγινε ο πρώτος παίκτης της Φόρεστ που πετυχαίνει γκολ κι έχει δύο τουλάχιστον ασίστ σ’ ένα παιχνίδι, μετά τον Στιβ Στόουν το μακρινό 1996 σε αγώνα των reds απέναντι στην ΚΠΡ.

Είναι ένα σπουδαίο ρεκόρ για τον 28χρονο μέσο της αγγλικής ομάδας, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση την φετινή αγωνιστική περίοδο και βοήθησε σημαντικά τους γηπεδούχους σ’ ένα δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο την Τότεναμ.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η έκτη νίκη της Νότιγχαμ σε έντεκα παιχνίδια με τον Σον Ντάις στην τεχνική της ηγεσία και το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Πέμπτη, η Φόρεστ είχε πετύχει σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ουτρέχτης στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με 2-1, μια νίκη που έβαλε την αγγλική ομάδα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ
On Field 14.12.25

Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ

Οι «μαύρες γάτες» νίκησαν τις «καρακάξες» (1-0) στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού βορρά και η Σάντερλαντ βρήκε τρόπο για να… πικάρει την μεγάλη της αντίπαλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
On Field 13.12.25

Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αρης ψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όμως η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία είναι θέμα Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
On Field 12.12.25

Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά θα συζητηθεί τον Μάιο, άρα μέχρι τότε ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ κρίνεται από την εικόνα της διαιτησίας και από την απόδοση των αλλοδαπών ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο