Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη επιχειρησιακή δράση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), το διήμερο 12 και 13-12-2025, σε περιοχές της Αττικής με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη συνολικά 23 ατόμων, εκ των οποίων οι 15 παραλάμβαναν τα οχήματα και 8 ήταν οι προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων.
Οι παρκαδόροι
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).
Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.
Όπως επισημαίνεται από την Τροχαία αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
