Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Ο Fat Joe αποκάλυψε μία από τις πιο σουρεαλιστικές στιγμές της καριέρας του — ισχυριζόμενος ότι κάποτε προσκλήθηκε να «ρίξει ρουκέτες» μαζί με τους Ταλιμπάν, ενώ έδινε συναυλία στον Λίβανο.

Ο ράπερ από το Μπρονξ μοιράστηκε την ιστορία κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου επεισοδίου του podcast του Joe and Jada, όπου μαζί με τον συν-παρουσιαστή Jadakiss συμμετείχε και ο κωμικός Bill Bellamy.

«Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου»

Οι τρεις άνδρες συζητούσαν για τα απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια διεθνών ταξιδιών, όταν ο Joe άρχισε να διηγείται μια ιστορία που άφησε τόσο τον συν-παρουσιαστή όσο και τον καλεσμένο του άναυδους.

«Ήμουν στον Λίβανο», άρχισε. «Κάνω μια συναυλία στον Λίβανο και συμβαίνει κάτι απίστευτο. Γυρίζω στο ξενοδοχείο και τρεις τύποι σηκώνονται όρθιοι σαν να κάνουν συγχρονισμένη κολύμβηση».

Σύμφωνα με τον Joe, οι άντρες τον πλησίασαν με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Όταν ρώτησε ποιοι ήταν «οι τύποι», η απάντηση που πήρε τον έκανε να κατευθυνθεί με γοργούς ρυθμούς στο αεροδρόμιο για να φύγει από τη χώρα.

«Οι Ταλιμπάν, σε αγαπάνε», θυμάται ο Joe ότι του είπαν. «Ο κώλ@@ μου σφίχτηκε, εντάξει», αστειεύτηκε, πριν διευκρινίσει ότι η κατάσταση δεν του φαινόταν καθόλου αστεία. «Συνάντησα τους Ταλιμπάν, δεν λέω μαλ@κίες Οι Ταλιμπάν ήρθαν και μου είπαν: Έι, θα ρίξεις ρουκέτες;’ ».

Ο Joe λέει ότι αρνήθηκε την πρόσκληση.

«Έτρεξα επάνω, έφτιαξα τις βαλίτσες μου και πήγα στο αεροδρόμιο στη μία το πρωί», εξήγησε. Αλλά ακόμα και αυτή η απόδραση δεν ήταν εύκολη. «Το κωλ@ αεροπλάνο δεν απογειώθηκε μέχρι τις 10 το πρωί. Στεκόμασταν στο αεροδρόμιο όλη τη νύχτα και τρέμαμε από το κρύο».

Αν και ο Joe δεν διευκρίνισε το πότε συνέβη το περιστατικό, έχει εμφανιστεί πολλές φορές στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων στο νυχτερινό κέντρο Pier 7 της Βηρυτού τόσο το 2011 όσο και το 2012. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα μετά από μία από αυτές τις εμφανίσεις.

«Πραγματικά πιστεύαμε ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί», είπε. «Ήταν μία από εκείνες τις νύχτες που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

*Με πληροφορίες από: Billboard