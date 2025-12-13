Ο προϋπολογισμός που προτείνει η Τζόρτζια Μελόνι για το 2026 έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία.

Την Παρασκευή (12/12), χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου της χώρας, το οποίο κήρυξε εθνική απεργία.

Η κινητοποίηση επηρέασε τρένα, αστικές συγκοινωνίες, σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και μεγάλο μέρος του ιδιωτικού τομέα, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στην καθημερινότητα. Ο μόνος μεγάλος κλάδος που δεν συμμετείχε στην απεργία ήταν αυτός των αερομεταφορών, για να αποφευχθεί πλήρης αποδιοργάνωση των ταξιδιών.

Το συνδικάτο CGIL υπολόγισε ότι περίπου 61% όλων των εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συμμετείχαν στην απεργία, ενώ περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις στις μεγάλες ιταλικές πόλεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν πορείες και συγκεντρώσεις στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ιταλίας, από τη Ρώμη και τη Φλωρεντία μέχρι το Μιλάνο και το Μπάρι της Απουλίας.

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός θα επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

«Η πλειονότητα των εργαζομένων που κρατούν αυτή τη χώρα όρθια δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τον προϋπολογισμό αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε ο επικεφαλής της CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι, σε συγκέντρωση στη Φλωρεντία.

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή μέρα δείχνει πιο καθαρά από ποτέ ότι χρειάζεται αλλαγή».

Κλίμα δυσαρέσκειας στη Ιταλία

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Μελόνι θα επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καταγγέλλοντας υποχρηματοδότηση της υγείας και της παιδείας, την ώρα που αυξάνονται οι δαπάνες για την άμυνα.

Παράλληλα, ζητούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, τέλος στις συνεχείς αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης και την υιοθέτηση μιας δίκαιης, σταδιακής φορολογικής μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι οι τρέχουσες πολιτικές πλήττουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Οι διαδηλώσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα κινητοποιήσεων των τελευταίων μηνών στην Ιταλία, που αφορούν τόσο στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης όσο και τη στάση της στο διεθνές επίπεδο.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός έχει τύχει θετικής υποδοχής από τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης, ενισχύει τα δημόσια οικονομικά της Ιταλίας και μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση για τα μεσαία εισοδήματα.

Η Μελόνι και ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι σχολίασαν ειρωνικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για «παραδοσιακή απεργία της Παρασκευής», αφήνοντας αιχμές ότι ήταν μια «ευκαιρία για τριήμερο».