Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Ιταλία: H κυβέρνηση αναβάλλει την έγκριση διατάγματος για παράταση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία
Κόσμος 04 Δεκεμβρίου 2025 | 14:37

Ιταλία: H κυβέρνηση αναβάλλει την έγκριση διατάγματος για παράταση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία

Τι αναφέρει το νομοθετικό διάταγμα για την Ουκρανία - Ποια γραμμή υπερίσχυσε στην ιταλική κυβέρνηση

Σύνταξη
Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να αναβάλει την έγκριση νομοθετικού διατάγματος που αφορά την παράταση της στήριξης στην Ουκρανία με στρατιωτικό υλικό για όλο το 2026.

Το «ελεύθερο» της ιταλικής κυβέρνησης για την συνέχιση της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία θα πρέπει πάντως να δοθεί πριν από το τέλος του έτους

Αρχικά, η έγκριση του σχετικού μέτρου είχε οριστεί για σήμερα, αλλά τελικά ανακοινώθηκε ότι δεν θα συμπεριληφθεί στα θέματα που σε λίγο πρόκειται να συζητήσει το υπουργικό συμβούλιο στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι.

Η Τζόρτζια Μελόνι.

Υπερίσχυσε η γραμμή της Λέγκας για την Ουκρανία

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο και όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το «πράσινο φως» στην παροχή αμυντικών συστημάτων στο Κίεβο θα αποτελούσε, στην φάση αυτή, και νέο μήνυμα στήριξης προς την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως όμως τονίζουν πολλοί σχολιαστές, προς το παρόν όλα δείχνουν ότι υπερίσχυσε η γραμμή του υπουργού Μεταφορών και Γραμματέα της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος θεωρεί ότι, πριν εγκριθεί το συγκεκριμένο διάταγμα, η κυβέρνηση Μελόνι θα πρέπει να εξακριβώσει την πορεία των συνομιλιών της Μόσχας με την Ουάσιγκτον για το Ουκρανικό.

Το «ελεύθερο» της ιταλικής κυβέρνησης για την συνέχιση της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία θα πρέπει πάντως να δοθεί πριν από το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι στην Ιταλία δεν δημοσιοποιούνται ποτέ οι αναλυτικές αποφάσεις για τα πολεμοφόδια και τα οπλικά συστήματα που παρέχονται στον ουκρανικό στρατό. Το περιεχόμενο της στρατιωτικής βοήθειας αποκαλύπτεται από τον υπουργό Άμυνας μόνο στην επιτροπή του ιταλικού κοινοβουλίου που ελέγχει την λειτουργία των υπηρεσιών ασφάλειας της χώρας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι δείχνει για τον τρόπο που η Ελλάδα «καίει» τις επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι δείχνει για τον τρόπο που η Ελλάδα «καίει» τις επιδοτήσεις

Bank of America: Ουρανός χωρίς όρια οι αναδυόμενες αγορές

Bank of America: Ουρανός χωρίς όρια οι αναδυόμενες αγορές

«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» – Νέα έρευνα
Το πόρισμα 04.12.25

«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» - Νέα έρευνα

Η Ρωσία ανέκαθεν αρνείτο την όποια ανάμιξη στην υπόθεση που αφορούσε τον κατάσκοπο Σεργκέι Σκριπάλ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα

Σύνταξη
Ανησυχητική έκθεση: Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων
Κόσμος 04.12.25

Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων - Ανησυχητική έκθεση

Καθώς οι ηγέτες προσπαθούν να σπάσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθρεμπόρων, η έκθεση δείχνει ότι η στρατηγική μέχρι στιγμής είχε το αντίθετο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα – Νέες επιθέσεις των IDF
Επτά νεκροί 04.12.25

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF

Το Ισραήλ σκότωσε επτά ανθρώπους σε νέα πλήγματα στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Τα λείψανα που παραδόθηκαν ανήκαν στον όμηρο Σουντίσακ Ρινταλάκ από την Ταϊλάνδη

Σύνταξη
Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα
Γιατί αναρωτιούνται; 04.12.25

Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα εμφανίστηκαν 3 σχέδια για την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία. Ακόμα, όμως και το πιο «φιλορωσικό» εξ αυτών δεν θα τερματίσει τον πόλεμο, λόγω... πιθανών ρωσικών αντιδράσεων που δεν καμφθούν μέχρι τα Χριστούγεννα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα
Συγκεντρωτικά στοιχεία 04.12.25

Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα

Αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς προβάτων

Σύνταξη
Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»
Ελλάδα 04.12.25

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»

Ο 48χρονος είπε στους δικαστές ότι «εγώ δεν έχω εμπλοκή ένα θέλημα έκανα», υποστηρίζοντας ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρίσκονταν εκτός Αθηνών.

Σύνταξη
Κικίλιας: «Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» – Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» λέει ο Κικίλιας - Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο

«Η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και το δικαίωμα των πολιτών να ταξιδεύουν σωστά, είναι αδιαπραγμάτευτα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Σύνταξη
«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» – Νέα έρευνα
Το πόρισμα 04.12.25

«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» - Νέα έρευνα

Η Ρωσία ανέκαθεν αρνείτο την όποια ανάμιξη στην υπόθεση που αφορούσε τον κατάσκοπο Σεργκέι Σκριπάλ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα

Σύνταξη
Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»

Οπαδός της Παρτιζάν, οι οπαδοί της οποίας είναι «αδερφοποιημένοι» με αυτούς του ΠΑΟΚ, έχει δηλώσει ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, ο ρέφερι που ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον «Δικέφαλο του Βορρά» και τον Άρη.

Σύνταξη
Ανησυχητική έκθεση: Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων
Κόσμος 04.12.25

Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων - Ανησυχητική έκθεση

Καθώς οι ηγέτες προσπαθούν να σπάσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθρεμπόρων, η έκθεση δείχνει ότι η στρατηγική μέχρι στιγμής είχε το αντίθετο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Art 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία Byron: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron 04.12.25

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron, διάφοροι δήμοι της χώρας αποφάσισαν να μη λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή ώστε να προστατευθούν οι μαθητές

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα από την Ερμούπολη

Σύνταξη
Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου
Τα αιτήματα 04.12.25

Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου

Η Δημοτική Αρχή Καρπενησίου θέλει έργα για την περιοχή, όπως σχολή αθλητισμού, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
Εξεταστική Επιτροπή 04.12.25

«Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέθεσε ο Μπουνάκης - «Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ»

Ένταση μεταξύ του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.12.25

ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 53,6% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Σύνταξη
Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
Το κάλεσμα 04.12.25

Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχοι της περιοχής απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την διάσωση του Σιδηροδρόμου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

