Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0: Άνετες και ωραίες οι Ερυθρόλευκες
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Volley League.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, καθώς οι ερυθρόλευκες νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Volley League.
Οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς ήταν καταιγιστικές και μετά από την επικράτηση κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά» ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι δύο ομάδες έδωσαν μία σκληρή «μάχη» στο πρώτο σετ και πήγαιναν χέρι – χέρι στη διακύμανση του σκορ. Ωστόσο, προς το τέλος οι ερυθρόλευκες πάτησαν… γκάζι και το κατέκτησαν με 25-20.
Στο δεύτερο σετ, οι ερυθρόλευκες ανέβασαν στροφές και επιβλήθηκαν με χαρακτηριστική άνεση, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 25-14 για το 2-0. Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε στα τάραφλεξ για να «τελειώσει τη δουλειά» και έκανε το 3-0 με 25-17.
Η διακύμανση:
1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-20
2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-11, 25-14
3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-16, 25-17
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσους, 46 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 3 άσους, 34 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 9 (5/7 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Κούμπουρα 17 (14/29 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 8 (5/8 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 16 (13/20 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 29% άριστες), Κόνεο 11 (9/15 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 31% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 67% υπ. – 44% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Δημητρίου
ΠΑΟΚ (Γιαπάνης): Τάουμπνερ 12 (11/33 επ., 1 άσος), Απλαδά 5 (5/9 επ.), Τοντάι 7 (4/7 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σίζαρ 9 (7/19 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. – 11% άριστες), Αντύπα 6 (6/16 επ., 29% υπ. – 12% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 1 (1/6 επ.) / Καραμπάση (λ., 38% υπ. – 25% άριστες), Θεοδοσίου, Αρμουτσή, Καραφουλίδου, Τσοχατζή
«Πολύ καλό σερβίς, θετική εμφάνιση σε κάθε τομέα του παιχνιδιού»
Δηλώσεις:
Mπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Πολύ σημαντική νίκη, μετά την ήττα στο ντέρμπι. Είχαμε μερικά μικρά ιατρικά θέματα, μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό, αλλά όλα καλά. Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, αλλά παίξαμε πολύ καλά. Πάντα μου αρέσει όταν ρισκάρουμε στο σερβίς και σήμερα, ήμασταν καλοί και σε αυτόν τον τομέα, αλλά ήμασταν θετικοί και στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού».
Γιασμίν Αμπντεραχίμ: «Ηταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για μένα, αλλά έδωσα τα πάντα, όπως και όλη η ομάδα. Δουλέψαμε πάρα πολύ όλες μαζί. Θέλαμε πολύ και έπρεπε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με 3-0. Και αυτό κάναμε. Όσον αφορά στην απόδοση της ομάδας, δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για αυτό το ματς και εφαρμόσαμε το πλάνο μας με τον καλύτερο τρόπο».
