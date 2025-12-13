Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0: Άνετες και ωραίες οι Ερυθρόλευκες

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, καθώς οι ερυθρόλευκες νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Volley League.

Οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς ήταν καταιγιστικές και μετά από την επικράτηση κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά» ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μία σκληρή «μάχη» στο πρώτο σετ και πήγαιναν χέρι – χέρι στη διακύμανση του σκορ. Ωστόσο, προς το τέλος οι ερυθρόλευκες πάτησαν… γκάζι και το κατέκτησαν με 25-20.

Στο δεύτερο σετ, οι ερυθρόλευκες ανέβασαν στροφές και επιβλήθηκαν με χαρακτηριστική άνεση, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 25-14 για το 2-0. Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε στα τάραφλεξ για να «τελειώσει τη δουλειά» και έκανε το 3-0 με 25-17.