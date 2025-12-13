Γιατί δεν ήταν έκπληξη ο υποβιβασμός του Σιδηρόπουλου

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και ο διεθνής διαιτητής Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον κανόνα. Ο υποβιβασμός του από την ελίτ στην πρώτη κατηγορία της UEFA ήταν τυπική υπόθεση. Ουσιαστικά, ο Σιδηρόπουλος υποβιβάστηκε εδώ και τρία χρόνια!

Τι εννοούμε; Ελίτ διαιτητής σημαίνει ορισμοί στο Champions League. Ο Σιδηρόπουλος έχει να σφυρίξει ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA από τις 13/9/2022 (Πόρτο-Μπριζ 0-4 για τη φάση των ομίλων). Όμως, και ένα χρόνο πιο πριν πάλι σφύριξε ένα ματς, συγκεκριμένα στις 29/9/2021 διαιτήτευσε τον αγώνα Ζενίτ-Μάλμε 4-0. Γίνεται αντιληπτό ότι οι συγκεκριμένοι ορισμοί ήταν για την «τιμή των όπλων», ή αν προτιμάτε ήταν ορισμοί του στιλ «άντε να βάλουμε κι αυτόν».

Ο Σιδηρόπουλος ήταν στην ελίτ κατηγορία για μια δεκαετία, από τον Ιούλιο του 2015. Όμως, αν ρέφερι της κορυφαίας κατηγορίας δεν έχει πάει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (Μουντιάλ η Euro). Ούτε ορίστηκε σε κάποιον ημιτελικό, εννοείται ούτε σε τελικό διασυλλογικής διοργάνωσης (Champions League, Europa League, Conference League). Δεν έκανε το άλμα, παρότι τα τελευταία χρόνια ο φίλος του, ο Ολλανδός Μπιον Κάιπερς είναι μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος διαιτητής δέχεται πιέσεις για να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του ή να συνεχίσει αποκλειστικά ως VAR. Αν ο Λανουά δεν άλλαζε το περασμένο καλοκαίρι τον κανονισμό διαιτησίας, τότε ο διεθνής ρέφερι θα ήταν εκτός πινάκων, λόγω συμπλήρωσης του 45ου έτους της ηλικίας, όριο που καταργήθηκε, όπως ήδη αναφέραμε.

Το ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ότι ο Λανουά θα κάνει αναμόρφωση πινάκων τον Ιανουάριο και θα μείνει εκτός ο Σιδηρόπουλος, καθώς οι δυο τους έχουν κακές σχέσεις. Το άλλο σενάριο είναι να οριστεί στο Σούπερ Καπ Ολυμπιακός-ΟΦΗ, να βραβευτεί και να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του.

Ο Σιδηρόπουλος, σύμφωνα με το περιβάλλον του, έχει άλλα σχέδια. Πριν υποβιβαστεί από την ελίτ κατηγορία ήθελε να συνεχίσει για έναν χρόνο ως εν ενεργεία διαιτητής. Τώρα, θα ενταθούν οι πιέσεις να σταματήσει για να κάνουν κάποιοι επίδειξη δύναμης.

Ο ίδιος φαντάζεται την επόμενη μέρα ο στέλεχος της διαιτησίας καθώς αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από το ότι ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της UEFA, στο οποίο φοιτούν όσοι φιλοδοξούν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη στο ποδόσφαιρο. Επίσης, κάνει και μαθήματα αραβικών καθώς πηγαίνει να σφυρίζει αγώνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ.

Με τις τελευταίες αξιολογήσεις της UEFA έσβησε κάθε ελπίδα για ανέλιξη του 40χρονου Τάσου Παπαπέτρου στην ελίτ κατηγορία. Και για αυτόν, η πόρτα έκλεισε πριν από τρία χρόνια, καθώς υπάρχει το άτυπο όριο των 37 ετών.