Τρεις χώρες του Σαχέλ ετοιμάζουν επενδυτική τράπεζα

Οι στρατιωτικές κυβερνήσεις τριών κρατών από την Αφρική, του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και του Νίγηρα, ίδρυσαν μια περιφερειακή επενδυτική τράπεζα με αρχικό κεφάλαιο 500 δισεκατομμύρια φράγκα CFA (895 εκατομμύρια δολάρια) για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ενέργειας και γεωργίας.

Η επενδυτική τράπεζα έχει ιδρυθεί και έπεται ο διορισμός της ηγεσίας της, η οποία θα έχει ως αποστολή την κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης σε ολόκληρη την περιοχή

Η τράπεζα θα συγκεντρώσει πόρους από τις τρεις πλούσιες σε ορυκτά χώρες, σύμφωνα με τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών. Το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών χρυσού στην Αφρική, ενώ ο Νίγηρας διαθέτει σημαντικά αποθέματα ουρανίου.

«Η δημιουργία μιας τράπεζας ανάπτυξης είναι θέμα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και χρηματοδότησης στρατηγικών έργων», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Μπουρκίνα Φάσο, Aboubakar Nacanabo, μετά την τελετή υπογραφής στη Μπαμάκο, την πρωτεύουσα του Μάλι.

Οι τρεις χώρες του Σαχέλ, οι οποίες πρόσφατα αποχώρησαν από την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής, αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων, όπως πολιτική αστάθεια και κλιματικές πιέσεις. Κατηγόρησαν την Ecowas για την αποτυχία της να τις βοηθήσει στον αγώνα τους ενάντια στην εξάπλωση της ισλαμιστικής εξέγερσης που απειλεί την ύπαρξή τους.

Λειτουργική η τράπεζα

Η τράπεζα είναι πλέον επίσημα λειτουργική, τώρα που έχει δεσμευτεί το κεφάλαιό της, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Μάλι, Alousséni Sanou. Το επόμενο βήμα θα είναι ο διορισμός της ηγεσίας της, η οποία θα έχει ως αποστολή την κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης σε ολόκληρη την περιοχή, πρόσθεσε.

«Οι απαντήσεις πρέπει να είναι εγχώριες, φιλόδοξες, καλά δομημένες και συντονισμένες», δήλωσε ο Sanou.

Πηγή: ΟΤ