newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 15:55
Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία - Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 18:36
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Άδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 19:29
Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ληγεί την Παρασκευή η διορία για να το παραδώσει
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μεταξύ πραξικοπημάτων, ξένων πατρώνων και τζιχαντιστών – Το Σαχέλ ως νέο παγκόσμιο επίκεντρο της τρομοκρατίας
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Μεταξύ πραξικοπημάτων, ξένων πατρώνων και τζιχαντιστών – Το Σαχέλ ως νέο παγκόσμιο επίκεντρο της τρομοκρατίας

Το γεωπολιτικής σημασίας Σαχέλ στην υποσαχάρια Αφρική παγιώνεται ως «ζώνη πραξικοπημάτων», εν μέσω διεθνούς ανταγωνισμού, ανεξέλεγκτης δράσης τζιχαντιστών και μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Nότια της Σαχάρας, εκτεινόμενη από τις δυτικές ακτές της Αφρικής μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, η ζώνη του Σαχέλ έχει στρατηγική θέση για το διεθνές εμπόριο και εδάφη πλούσια σε αναξιοποίητους φυσικούς πόρους.

Αποτελούμενη από κράτη που στην πλειονότητά τους ήταν γαλλικές αποικίες μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, είναι σήμερα ταυτόχρονα «ζώνη πραξικοπημάτων», πεδίο διεθνούς ανταγωνισμού -κυρίως για τις πρώτες ύλες της- και ανεξέλεγκτης δράσης τζιχαντιστικών ομάδων που συνδέονται με την αλ Κάιντα ή το «Ισλαμικό κράτος» (ISIS).

Ως πρόσφορο έδαφος και κοινός παρονομαστής -εν μέσω των αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων και της κλιματικής κρίσης- λειτουργούν η οικονομική ανέχεια για τους πολλούς και η ενδημική διαφορά λίγων, ο αυταρχισμός με δημοκρατικό «μανδύα», ένα καθεστώς ατιμωρησίας, η διάχυση της κρίσης ασφάλειας και η απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Σε αυτό το φόντο -με την Ευρώπη να μην μένει ανεπηρέαστη, καθώς δέχεται κύματα εκτοπισμένων Αφρικανών προσφύγων και μεταναστών- το Σαχέλ και χώρες προς το νότο βιώνουν μια «επιδημία» πραξικοπημάτων εδώ και μια πενταετία.

Το τελευταίο κρούσμα ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μπενίν, με μια αποτυχημένη -πρώτη εδώ και μισό αιώνα- απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης  στη δυτικοαφρικανική χώρα από δυνάμεις του στρατού.

Σε αντίθεση με άλλα πραξικοπήματα στο Σαχέλ την τελευταία πενταετία, η απετράπη χάρη στην άμεση στρατιωτική αντίδραση της γειτονικής Νιγηρίας και του περιφερειακού μπλοκ ECOWAS.

Παραμένει ωστόσο αμφίβολο εάν η απόπειρα αυτή θα είναι η τελευταία.

Μόλις στα τέλη Νοεμβρίου, εν τω μεταξύ, η Γουινέα-Μπισάου προστέθηκε στη μακρά λίστα των χωρών που -υπό την απειλή και των τζιχαντιστών- την εξουσία κατέλαβε ο στρατός.

Είχαν προηγηθεί το Μάλι (2000, δις) το Τσαντ και η Γουινέα (2021), η Μπουρκίνα Φάσο (2022, δις), η Γκαμπόν και ο Νίγηρας (2023), ενόσω το Σουδάν, στο ανατολικό άκρο του Σαχέλ, βυθίζεται στον καταστροφικό εμφύλιο μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών, μετά το πραξικόπημα του 2021.

YouTube thumbnail

Άντρο τζιχαντιστών, πραξικοπηματιών και διεθνών ανταγωνισμών

«Όταν σε μια περιοχή 16 χωρών καταγράφονται τόσα πραξικοπήματα και απόπειρες πραξικοπήματος σε πέντε χρόνια, είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μόνο τύχης ή ατομικής φιλοδοξίας», παρατηρεί σε κύριο άρθρο της η εφημερίδα Daily Trust, από τις μεγαλύτερες στη Νιγηρία.

«Υπάρχει μια βαθύτερη δομική αστάθεια, η οποία επηρεάζει τη διακυβέρνηση, τους περιφερειακούς θεσμούς και το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών».

Στο Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, στρατιώτες κατέλαβαν την εξουσία μεταξύ 2020 και 2023, κατηγορώντας τους πολιτικούς ηγέτες ότι δεν προστάτευσαν τους πολίτες από την βία των τζιχαντιστών.

Πολλές κοινότητες αρχικά καλωσόρισαν τους πραξικοπηματίες, με την ελπίδα ότι ο στρατός θα αποκαθιστούσε την ασφάλεια.

Όμως ούτε οι χούντες -που επένδυσαν στην αντιδυτική (και δη κατά της πρώην αποικιοκρατικής Γαλλίας) ρητορική, έκαναν εταίρο ασφαλείας τη Ρωσία και σχημάτισαν μέχρι και δική τους αμυντική συμμαχία- δεν ανέκοψαν την επέλαση των ισλαμιστών εξτρεμιστών, που ονειρεύονται να ιδρύσουν «χαλιφάτα».

Και οι τρεις χώρες έχουν σήμερα χάσει τον έλεγχο τεράστιων εδαφών από ομάδες τζιχαντιστών, οι επιθέσεις των οποίων αυξήθηκαν, από 1.900 το 2019, σε πάνω από 5.500 το 2024 και μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου ξεπερνούσαν τις 3.800 επιθέσεις για φέτος.

Η βία τους επεκτείνεται πλέον γεωγραφικά, ανατολικά και νοτιότερα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Τρομοκρατίας, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους πέρυσι που σχετίζονται με την τρομοκρατία ήταν στο Σαχέλ.

Σε αυτό το φόντο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δίνουν έμφαση στο εμπόριο και στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα ως εργαλεία για μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην αφρικανική ήπειρο, όπου η οικονομική διείσδυση της Κίνας είναι προ πολλού βαθιά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δε, Αμερικανοί ανώτεροι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα για να προωθήσουν την αμερικανική επιχειρηματική εμπλοκή μέχρι και στις τοπικκές χούντες…

YouTube thumbnail

«Nεκροταφείο» αδύναμων κρατών

Η τζιχαντιστική βία εν τω μεταξύ όλο και εξαπλώνεται στα περίχωρα του Σαχέλ.

Προκαλεί ανησυχία στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη Σενεγάλη και την Γκάνα.

Η γειτονική Νιγηρία, που επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα με ισλαμιστές μαχητές, φοβάται διάχυση της κρίσης στα δυτικά σύνορά της, από τον γειτονικό Νίγηρα, αλλά και από τις εξτρεμιστικές ομάδες που έφτασαν μέχρι το βόρειο Μπενίν.

Ίσως αυτός να είναι ένας από τους βασικούς λόγος που απετράπη η απόπειρα πραξικοπήματος του περασμένου Σαββατοκύριακου στη μικρή δυτικοαφρικανική χώρα, η οποία θεωρείται «φάρος» σταθερότητας για τα δεδομένα της περιοχής.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής, το Μπενίν βασίζεται σε δυτικούς εταίρους για ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων.

Από το 2022, το Παρίσι έχει δεσμευτεί για την παροχή μεγαλύτερης στρατιωτικής βοήθειας.

Τον δε Σεπτέμβριο ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Αφρική (AFRICOM), στρατηγός Ντάγκβιν Αντερσον, επισκέφθηκε το Μπενίν, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Κινήσεις, που οι επίδοξοι πραξικοπηματίες κατήγγειλαν ως «νεοϊμπεριαλισμό».

Η στάση τους τελικά διήρκεσε μόλις λίγες ώρες, απουσία στήριξης της προεδρικής φρουράς, αλλά και της σπάνια άμεσης στρατιωτικής κινητοποίησης της Νιγηρίας και της -βαλλόμενης για έλλειψη συνεκτικής αντίδρασης- Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS).

«Η απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν ήταν πολύ κοντά στην πατρίδα του για τον Νιγηριανό ηγέτη, στόχος ο ίδιος ενός φημολογούμενου σχεδίου ανατροπής, σε μια χώρα με μακρά ιστορία στρατιωτικών δικτατόρων», παρατηρεί το Bloomberg.

«Δεν έδειξε την ίδια δέσμευση στη χώρα του, όπου μια κρίση εσωτερικής ασφάλειας έχει βλάψει την εικόνα της Αμπούτζα ως περιφερειακής δύναμης», προσθέτει, «και έχει προκαλέσει απειλές παρέμβασης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι χριστιανοί έχουν γίνει στόχος».

Με την αστάθεια να επεκτείνεται, ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι η περιοχή εισέρχεται σε επικίνδυνη φάση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Crypto
Bitcoin: Το 2025 αποδεικνύεται «τρενάκι του τρόμου» για το κρυπτονόμισμα

Bitcoin: Το 2025 αποδεικνύεται «τρενάκι του τρόμου» για το κρυπτονόμισμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

World
Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερμανία: Γιατί ο κολοσσιαίος επανεξοπλισμός της τρομάζει γεωπολιτικούς αναλυτές
Οι φόβοι 10.12.25

Γιατί ο κολοσσιαίος επανεξοπλισμός της Γερμανίας τρομάζει γεωπολιτικούς αναλυτές

Αν η Γερμανία δεν εντάξει πλήρως τη νέα της ισχύ σε έναν αυστηρό ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό, αλλά επιλέξει τον δρόμο της εθνικής αυτονομίας, οι εφιάλτες του παρελθόντος ενδέχεται να επανέλθουν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση Eurofighter από την Ιταλία
Επιστολή προθέσεων 10.12.25

Το Μπανγκλαντές θα αγοράσει Eurofighter από την Ιταλία

Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ιταλία μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο.

Σύνταξη
Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας
ΗΠΑ 10.12.25

Νέα εκτέλεση, η 18η, θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Μαρκ Τζέραλντς, 58 ετών, εκτελέστηκε στη Φλόριντα καθώς είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας, η οποία βρέθηκε από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου.

Σύνταξη
Τενερίφη: Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων
Τενερίφη 10.12.25

Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων

Δυστυχώς, οι τουρίστες στην Ισπανία δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα κύματα του Ατλαντικού που μαστιγώνουν τις ακτές, παρά τις προειδοποιήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα 4 νεκροί.

Σύνταξη
Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος – Δεν υπάρχουν επιζώντες
«Τεχνική βλάβη» 10.12.25

Δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στο Σουδάν

Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα.

Σύνταξη
Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα
Νοθεία και προβλήματα 10.12.25

Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα

Παρότι οι εκλογές στην Ονδούρα κύλισαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός της χώρας, η απελθούσα πρόεδρος Ξιομάρα Κάστρο καταγγέλλει ψηφιακό και εκλογικό πραξικόπημα

Σύνταξη
Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο και όλοι επιβιώνουν με γρατζουνιές! [βίντεο]
Τρομακτικό 10.12.25

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε εν κινήσει ΙΧ

Την Δευτέρα το βράδυ μια 57χρονη οδηγός μπορεί να πει πως «έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι της», όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό της και την γλίτωσαν όλοι!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές
Ουκρανία 09.12.25

Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία. Την Τετάρτη η Ουκρανία μπορεί να παραδώσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο
«Δώσε εδάφη» 09.12.25

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι ΗΠΑ θέτουν νέο τελεσίγραφο στην Ουκρανία με καταληκτική ημερομηνία τις 25 Δεκεμβρίου για να απαντήσει στην πρόταση ΗΠΑ - Ρωσίας των 28 σημείων. Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για τον Ζελένσκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Αντόνιο Κόστα 09.12.25

ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες, θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή
Fizz 10.12.25

«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή

Με αιχμηρές δηλώσεις για τη μέθοδο στην υποκριτική, η Κρίστεν Στιούαρτ κατηγορεί το Χόλιγουντ για δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποστηρίζοντας ότι όσα αποθεώνονται στους άνδρες «τιμωρούνται» στις γυναίκες

Σύνταξη
O χάρτης των νέων μισθών από το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

O χάρτης των νέων μισθών από το 2026

Τι προβλέπεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα από το υπουργείο Οικονομικών - Στα 1.500 ευρώ το 2027 ο μέσος μισθός (ονομαστικός) - Στα 950 ευρώ το 2027 ο κατώτατος μισθός

Σύνταξη
Economist: «Σκαρφαλώνοντας» τη λίστα με την «οικονομία της χρονιάς» – Η πρωταθλήτρια, οι χαμένοι και η θέση της Ελλάδας
2025 10.12.25

«Σκαρφαλώνοντας» τη λίστα με την «οικονομία της χρονιάς» - Η πρωταθλήτρια, οι χαμένοι και η θέση της Ελλάδας

Για πέμπτη συνεχή χρονιά το περιοδικό «The Economist» αναζήτησε την «οικονομία της χρονιάς» με τον ευρωπαϊκό νότο να συνεχίζει να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη, αντιστρέφοντας την εικόνα της κρίσης της δεκαετίας του 2010.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10.12.25

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σύνταξη
Γερμανία: Γιατί ο κολοσσιαίος επανεξοπλισμός της τρομάζει γεωπολιτικούς αναλυτές
Οι φόβοι 10.12.25

Γιατί ο κολοσσιαίος επανεξοπλισμός της Γερμανίας τρομάζει γεωπολιτικούς αναλυτές

Αν η Γερμανία δεν εντάξει πλήρως τη νέα της ισχύ σε έναν αυστηρό ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό, αλλά επιλέξει τον δρόμο της εθνικής αυτονομίας, οι εφιάλτες του παρελθόντος ενδέχεται να επανέλθουν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Oι αγροτικές κινητοποιήσεις στα διεθνή ΜΜΕ: «Στριμωγμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πανελλαδική κλιμάκωση 10.12.25

Διεθνή ΜΜΕ: Οι Έλληνες αγρότες στους δρόμους - Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη γωνία λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα διεθνή ΜΜΕ έχουν πλημμυρίσει με πλάνα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Συνδέουν την οργή των αγροτών με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «φωτογραφίζοντας» ως υπεύθυνη την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών
Data nullius 10.12.25

«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών

Η συλλογή δεδομένων από εταιρείες AI μοιάζει με αποικιοκρατικές πρακτικές, όπου ισχυρές δυνάμεις παίρνουν πόρους χωρίς άδεια ή δίκαιη ανταπόδοση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση Eurofighter από την Ιταλία
Επιστολή προθέσεων 10.12.25

Το Μπανγκλαντές θα αγοράσει Eurofighter από την Ιταλία

Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ιταλία μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο.

Σύνταξη
Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας
ΗΠΑ 10.12.25

Νέα εκτέλεση, η 18η, θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Μαρκ Τζέραλντς, 58 ετών, εκτελέστηκε στη Φλόριντα καθώς είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας, η οποία βρέθηκε από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου.

Σύνταξη
Τενερίφη: Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων
Τενερίφη 10.12.25

Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων

Δυστυχώς, οι τουρίστες στην Ισπανία δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα κύματα του Ατλαντικού που μαστιγώνουν τις ακτές, παρά τις προειδοποιήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα 4 νεκροί.

Σύνταξη
Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος – Δεν υπάρχουν επιζώντες
«Τεχνική βλάβη» 10.12.25

Δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στο Σουδάν

Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα.

Σύνταξη
Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα
Νοθεία και προβλήματα 10.12.25

Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα

Παρότι οι εκλογές στην Ονδούρα κύλισαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός της χώρας, η απελθούσα πρόεδρος Ξιομάρα Κάστρο καταγγέλλει ψηφιακό και εκλογικό πραξικόπημα

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
Εκδήλωση Φαραντούρη 10.12.25

Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων

Στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρθηκε η συζήτηση για τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Φαραντούρης, Καρυστιανού και Ράμμος τοποθετήθηκαν σχετικά.

Σύνταξη
Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο και όλοι επιβιώνουν με γρατζουνιές! [βίντεο]
Τρομακτικό 10.12.25

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε εν κινήσει ΙΧ

Την Δευτέρα το βράδυ μια 57χρονη οδηγός μπορεί να πει πως «έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι της», όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό της και την γλίτωσαν όλοι!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)
Champions League 10.12.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)

Μπορεί η Ουνιόν να προηγήθηκε στο 5’, όμως η Μαρσέιγ είχε σε μεγάλη μέρα τον Γκρίνγουντ που πέτυχε δυο γκολ. Οι Γάλλοι πάνε δυνατά για την πρόκριση. Δυο γκολ της Ουνιόν, μετά το 2-3, ακυρώθηκαν για οφσάιντ

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο