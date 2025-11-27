newspaper
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 08:40

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Πραξικόπημα έγινε στη Γουϊνέα-Μπισάου.

Οι πραξικοπηματίες διέταξαν το κλείσιμο όλων των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συνόρων

Ομάδα αξιωματικών του στρατού υποστηρίζει ότι έχει τον «πλήρη έλεγχο» της χώρας, την ώρα που και οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι στις αμφίρροπες προεδρικές εκλογές δήλωσαν ότι κέρδισαν.

Οι πραξικοπηματίες αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης».

Μάλιστα, διάβασαν μια δήλωση στην τηλεόραση την Τετάρτη, τονίζοντας ότι είχαν διατάξει την άμεση αναστολή της εκλογικής διαδικασίας «μέχρι νεωτέρας».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Επίσης, διέταξαν το κλείσιμο όλων των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συνόρων και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, χθες ακούγονταν συνεχείς πυροβολισμοί κοντά στην έδρα της εκλογικής επιτροπής, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Εσωτερικών στην πρωτεύουσα Μπισάου.

Τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της Κυριακής – στις οποίες ο πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο αντιμετώπισε τον κύριο αντίπαλό του, Φερνάντο Ντίας – αναμενόταν να ανακοινωθούν την Πέμπτη στη χώρα της δυτικής Αφρικής.

«Έχω καθαιρεθεί», δήλωσε ο Εμπάλο σε τηλεφωνική συνέντευξη στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι France24, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται επί του παρόντος στο αρχηγείο του γενικού επιτελείου».

Σύμφωνα με το Al Jazeera και τον δημοσιογράφο Νίκολας Χακ, ο Εμπάλο έχει συλληφθεί.

Ο Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο.

Ο επικεφαλής του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης PAIGC, Ντομίνγκος Σιμόες Περέιρα έχει επίσης συλληφθεί.

«Επίσης, μόλις μάθαμε ότι ο στρατός προσπαθεί να διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας», μετέδωσε ο Χακ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αξιωματικός που ηγήθηκε του πραξικοπήματος, Ντένις Ν’ Κάνια, ήταν επικεφαλής της προεδρικής φρουράς.

«Ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι προστατεύει τον πρόεδρο, τον συνέλαβε», είπε ο Χακ.

Εμπάλο και Ντίας διεκδικούν ότι κέρδισαν τις εκλογές

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η Γουινέα-Μπισάου έχει βιώσει αρκετά πραξικοπήματα και απόπειρες πραξικοπήματος από την ανεξαρτησία της από την Πορτογαλία το 1974.

Η νομιμότητα των εκλογών αυτής της εβδομάδας αμφισβητήθηκε από ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και άλλους παρατηρητές, μετά την απαγόρευση της συμμετοχής του PAIGC στις προεδρικές εκλογές, μετέδωσε ο Χακ.

«Θα υπήρχε αδιέξοδο σχετικά με το ποιος θα κέρδιζε τις εκλογές και τότε ήταν που παρενέβη ο στρατός», είπε.

Τόσο ο Εμπάλο όσο και ο Ντίας είχαν ήδη ανακηρύξει τη νίκη τους χωρίς να έχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.

«Δεν θα υπάρξει δεύτερος γύρος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Εμπάλο, Όσκαρ Μπαρμπόσα, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP την Τρίτη, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος «θα έχει μια δεύτερη θητεία».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές στη Γουινέα-Μπισάου το 2019 σημαδεύτηκαν από μια τετράμηνη μετεκλογική κρίση, καθώς και οι δύο κύριοι υποψήφιοι διεκδικούσαν τη νίκη. Στις εκλογές αυτές, ο Εμπάλο αντιμετώπισε τον Περέιρα.

Εκκλήσεις για αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης

Εν τω μεταξύ, οι παρατηρητές της ECOWAS της δυτικής Αφρικής και της Αφρικανικής Ένωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για την στρατιωτική ανατροπή στη Γουινέα-Μπισάου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι οργανώσεις.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες παρακολουθεί επίσης την κατάσταση στη Γουινέα-Μπισάου «με βαθιά ανησυχία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε «όλους τους εθνικούς φορείς στη Γουινέα-Μπισάου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν το κράτος δικαίου».

Η πορτογαλική κυβέρνηση κάλεσε επίσης όλα τα κόμματα να απέχουν από «οποιαδήποτε πράξη θεσμικής ή πολιτικής βίας».

Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι οι κρατικοί θεσμοί της Γουινέας-Μπισάου πρέπει να μπορούν να λειτουργούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία.

