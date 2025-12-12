Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ: Πρώτη φορά υποψήφιοι για Χρυσή Σφαίρα
Σε ποιες κατηγορίες είναι υποψήφιοι οι δύο μουσικοί;
Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2026 και μεταξύ άλλων υποψήφιοι για πρώτη φορά είναι ο Νικ Κέιβ και ο Μπράις Ντέσνερ του συγκροτήματος The National.
Train Dreams: Το δράμα του Netflix που τους χαρίζει την υποψηφιότητα
Οι δυο μουσικοί είναι υποψήφιοι για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για τη δημιουργία τους για το δράμα του Netflix «Train Dreams».
Ποιοι είναι οι συνυποψήφιοι
Στην ίδια κατηγορία διεκδικούν βραβείο η Μάιλι Σάιρους με το «Dream as One» (Avatar: Fire and Ash), ο Ράφαελ Σααντίκ με το «I Lied to You» (Sinners) , οι HUNTR/X’s (εικονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε για την ταινία KPop Demon Hunters του Netflix) με το «Golden» και δύο τραγούδια από το «Wicked: For Good» (No Place Like Home που ερμηνεύει η Σίνθια Ερίβο) και (The Girl in the Bubble που ερμηνεύει η Αριάνα Γκράντε).
Ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και ο Μαξ Ρίχτερ που είναι μεταξύ των υποψηφίων για Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική για Ταινία αναγνωρίστηκαν για τις πολυσυζητημένες ταινίες One Battle After Another και Hamnet αντίστοιχα.
Στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφιοι οι συνθέτες Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein) και Χανς Tσίμερ (F1), καθώς και ο παραγωγός πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής και ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας ARA Kangding Ray (Sirât).
Ο Γκρίνγουντ έχει συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη της ταινίας One Battle After Another, Πολ Τόμας Άντερσον, καθώς έγραψε τη μουσική για τα δράματα «Phantom Thread» και «The Power Of The Dog», αλλά δεν έχει κερδίσει βραβείο μέχρι τώρα.
