«Supergirl»: Κυκλοφόρησε το εκρηκτικό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας με την Μίλι Άλκοκ

Tο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Supergirl» κυκλοφόρησε.

Παράλληλα, λίγες ώρες νωρίτερα ήρθε στο φως από τον επίσημο λογαριασμό της DC Studios στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νέα προωθητική αφίσα της ταινίας.

Πρωταγωνιστεί η Μίλι ‘Αλκοκ, γνωστή από την συμμετοχή της στο «House of the Dragon», στον ρόλο της Kara Zor-El, του εμβληματικού χαρακτήρα της DC Comics που δημιουργήθηκε από τους Ότο Μπάιντερ και Αλ Πλαστίνο.

Το στόρι βασισμένο σε γνωστό κόμικ

Tο σενάριο υπογράφει η ‘Ανα Νογκέιρα βασισμένο σε κόμικ των Τομ Κινγκ και Μπίλκις Έβελι, ενώ η σκηνοθεσία είναι Κρεγκ Γκιλέσπι.

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη «όταν ένας απρόσμενος και αδίστακτος εχθρός χτυπάει πολύ κοντά στο σπίτι της, η Kara Zor-El γνωστή και ως «Supergirl», αναγκάζεται απρόθυμα να συνεργαστεί με έναν απίθανο σύμμαχο, σε ένα επικό, γαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης».

Ποιοι συμπληρώνουν το καστ

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Ματίας Σόναερτς (Matthias Schoenaerts) ως ο κακός Krem of the Yellow Hill, η Ιβ Ρίντλεϊ (Eve Ridley) στο ρόλο της γαλαξιακής πολεμίστριας Ruthye Marye Knoll και οι Ντέιβιντ Κρούμχολτζ (David Krumholtz) και Έμιλι Μπίτσαμ (Emily Beecham) ως οι γονείς της θρυλικής Supergirl.

Ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Comics, αυτή τη φορά έχοντας το ρόλο του «αντιήρωα» Lobo.