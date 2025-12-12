Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου το πρωί της Παρασκευής.

Στην Κηφισίας η κίνηση είναι αυξημένη στο ύψος του Χαλανδρίου στο ρεύμα προς Κηφισιά λόγω τροχαίου ατυχήματος στη συμβολή της με τη Λυκούργου. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Πέτρου Ράλλη στο ύψος της Θηβών, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη Βουλιαγμένης.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στον Κηφισό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.