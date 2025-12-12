Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
Aυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12.12.2025) στο οδικό δίκτυο της Αττικής
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου το πρωί της Παρασκευής.
Στην Κηφισίας η κίνηση είναι αυξημένη στο ύψος του Χαλανδρίου στο ρεύμα προς Κηφισιά λόγω τροχαίου ατυχήματος στη συμβολή της με τη Λυκούργου. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Πέτρου Ράλλη στο ύψος της Θηβών, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη Βουλιαγμένης.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στον Κηφισό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 12, 2025
