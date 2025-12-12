Δίκη Χρυσής Αυγής: Δευτέρα το πρωί συνεχίζεται η αγόρευση για την ενοχή των 42 κατηγορουμένων

Τη Δευτέρα το πρωί θα γραφτεί το δεύτερο κεφάλαιο της εισαγγελικής αγόρευσης στη δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών Κυριακή Στεφανάτου θα συνεχίσει- άγνωστο αν θα ολοκληρώσει – την πρότασης της για να καταλήξει στην ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε αναλυτικά σε επιθέσεις της Χρυσής Αυγής από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Δ. Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την οποία καταδικάστηκε το τότε πρωτοπαλίκαρο της οργάνωσης «Περίανδρος».

Στο πλαίσιο αυτό συνέκρινε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα με την απόπειρα δολοφονίας του Δ. Κουσουρή, εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι και στις δύο περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι κατήγγειλαν «πολιτική δίωξη και ότι διώκονταν για τις ιδέες τους» καθώς και ότι τα εγκλήματα έγιναν μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες και χωρίς να ανταλλάξουν ένα βλέμμα πριν.

Τόνισε δε πως «ο Νικος Μιχαλολιάκος γνώριζε ότι η δράση του υπάγεται στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης» ακόμα και πριν την εκ νέου ποινικής θεσμοθέτησης του αδικήματος το 2004.