Η βαθμολογία στη League Phase του Champions League και η θέση του Ολυμπιακού

Το… δεύτερο πιάτο της 6ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League «σερβιρίστηκε», με τις ομάδες να μοιράζουν μπόλικο θέαμα στις αναμετρήσεις τους.

Στα πρώτα χρονικά ματς, ο Άγιαξ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επικρατώντας με 4-2 της Καραμπάγκ στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Κοπεγχάγη πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ αφού επιβλήθηκε με 3-2.

Στα βραδινά παιχνίδια, η Μάντσεστερ Σίτι «άλωσε» το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με 2-1, ενώ η Άρσεναλ είχε εύκολο έργο απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (3-0). Παράλληλα, η Λεβερκούζεν έμεινε στο 2-2 με τη Νιούκασλτ, όπως και η Ντόρτμουντ με την Μπόντο.

Επιπλέον, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη νίκησε με 2-0 τη Νάπολι, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε η Γιουβέντους της Πάφου. Τέλος, χωρίς σκορ (0-0) έληξε το ματς ανάμεσα σε Παρί Σεμ Ζερμέν και Αθλέτικ Μπιλμπάο στη Χώρα των Βάσκων.

Έτσι μετά τα αποψινά αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 29η θέση με 5 βαθμούς, ύστερα από το μεγάλο διπλό στην Αστάνα επί της Καϊράτ και στις επόμενες δύο αγωνιστικές θα παίξει τα… ρέστα του για την είσοδο στην 24άδα και την πρόκριση.

Το αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της League Phase στο Champions League

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο 2-3

Μονακό – Γαλατασαράι 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-4

Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Σίτι 1-2

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ 2-2

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0

Γιουβέντους – Πάφος 2-0

Μπριζ – Άρσεναλ 0-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0



Η βαθμολογία στο Champions League

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

17:30 Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Ίντερ-Άρσεναλ

22:00 Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Τότεναμ-Ντόρτμουντ

22:00 Ολυμπιακός-Λεβερκούζε

22:00 Κοπεγχάγη-Νάπολι

22:00 Βιγιαρεάλ-Άγιαξ

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Πάφος

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα

22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν

22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο