Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

«Άλωσε» τη Μαδρίτη

Η Μάντσεστερ Σίτι «άλωσε» τη Μαδρίτη, με τους Πολίτες να κερδίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1, χάρη στα γκολ των Ο’ Ρέιλι (35’) και Χάαλαντ (43’), παρότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ροντρίγκο (28’).

«Πάρτι» για την Άρσεναλ

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Άρσεναλ το παιχνίδι με την Μπριζ στο Βέλγιο, με τους Κανονιέρηδες να επικρατούν με 3-0. Δύο γκολ ο Μαντουέκε (25’, 47’), ένα ο Μαρτινέλι (56’).

«Χ» στο Μπιλμπάο

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Μπιλμπάο, με την Αθλέτικ και την Παρί Σεν Ζερμέν να μένουν στο 0-0.

H Πάφος έβαλε δύσκολα στη Γιουβέντους πριν «λυγίσει»…

Η Γιουβέντους νίκησε με… άγχος την μαχητική Πάφο με 2-0 με τους ΜακΚένι στο 67’ και Ντέιβιντ στο 73’ να πετυχαίνουν τα γκολ.

Την έσωσε ο Γκριμάλντο

Με γκολ του Γκριμάλντο στο 88′, η Λεβερκούζεν πήρε την ισοπαλία (2-2) στο παιχνίδι με την Νιουκάστλ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 13’ με αυτογκόλ του Γκιμαράες, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφεραν πρόσκαιρα τούμπα το παιχνίδι με γκολ των Γκόρντον (51’) και Μίλεϊ (74’).

Νίκη-χρυσάφι

Σημαντική νίκη στη μάχη που δίνει για την πρόκριση στην επόμενη φάση πέτυχε η Μπενφίκα απέναντι στη Νάπολι με 2-0. Ρίος στο 20’ και Μπαρέιρο στο 49’ τα γκολ.

Χορταστική ισοπαλία

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Ντόρτμουντ ανάμεσα στην Μπορούσια και την Μπόντο Γκλιμτ. Δύο γκολ ο Μπαντλ (18’, 51’) για τους Βεστφαλούς, από ένα οι Αλεσάμι (42’) και Χάουγκε (75’) για τους Νορβηγούς.

Πήρε τη ματσάρα

Ο Αγιαξ επικράτησε εκτός έδρας της Καραμπάγκ με 4-2. Ντόλμπεργκ (39’), Γκλικ (79’, 90’) και Γκαί (83’) τα γκολ του θριάμβους για τους Ολλανδούς.

Έκανε την έκπληξη

Η Κοπεγχάγη έκανε την έκπληξη στην Ισπανία και επικράτησε της Βιγιαρεάλ με 3-2. Ελιουνούσι (2’), Ατσούρι (48’) και Κορνίλιους (90’) τα τέρματα για τους Δανούς.

Όλα τα γκολ της Τρίτης (9/12)

Μεγάλο διπλό

Με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην Αστάνα της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0.

Ανατροπή στο Μόναχο

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μπορεί να προηγήθηκε στο Μόναχο με αυτογκόλ του Κίμιχ (54’), αλλά η Μπάγερν γύρισε τούμπα το ματς με τους Γκνάμπρι (65’), Καρλ (69’) και Τα (77’) και πήρε τη νίκη με 3-1.

Το έφερε… τούμπα

Με γκολ των Άλβαρες (37’), Χάντσκο (52’) και Σορλόθ (56’), η Ατλέτικο Μαδρίτης γύρισε τούμπα το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν και επικράτησε με 3-2. Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 10’ με τον Τιλ, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Πέπι στο 85′.

Με Ντε Κετελάρε

Τρίποντο για την Αταλάντα κόντρα στην Τσέλσι. Οι Μπλε προηγήθηκαν στο 25’ με τον Ζοάο Πέδρο, αλλά η ιταλική ισοφάρισε στο 55’ με τον Σκαμάκα και στο 83′ έκανε το 2-1 με τον Ντε Κετελάρε.

Με πέναλτι

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποζλάι στο 88′, η Λίβερπουλ επικράτησε στο Μιλάνο της Ίντερ με 1-0.

Το γύρισε η Μπαρτσελόνα

Με πρωταγωνιστή τον Κουντέ, που σκόραρε δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά (50’, 53’), η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 2-1. Μια νίκη που ήρθε με ανατροπή, καθώς οι Γερμανοί είχαν προηγηθεί στο 21’ με τον Κναφ.

Τρίποντο για Μονακό

Η Μονακό επικράτησε εντός έδρας της Γαλατάσαραϊ με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μπαλογκάν στο 68’.

Σημαντική νίκη για Μαρσέιγ

Πολύτιμο τρίποντο για τη Μαρσέιγ στο Βέλγιο, με τους Μασσαλούς να επικρατούν της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 3-2. Δύο γκολ ο Γκινγουντ (41’, 58’), ένα ο Παϊσάο (15’) για τους νικητές. Δύο γκολ ο Καλάϊλι (5’, 71’) για τους γηπεδούχους.

Εύκολο βράδυ

Η Τότεναμ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σλάβια Πράγας και επικράτησε εύκολα με 3-0. Ζίμα (αυτ., 26’), Κούντους (50’ πεν.) και Σίμονς (79′) τα γκολ της αναμέτρησης.

Το αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο 2-3

Μονακό – Γαλατασαράι 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-4

Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Σίτι 1-2

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ 2-2

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0

Γιουβέντους – Πάφος 2-0

Μπριζ – Άρσεναλ 0-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

17:30 Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Ίντερ-Άρσεναλ

22:00 Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Τότεναμ-Ντόρτμουντ

22:00 Ολυμπιακός-Λεβερκούζε

22:00 Κοπεγχάγη-Νάπολι

22:00 Βιγιαρεάλ-Άγιαξ

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Πάφος

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα

22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν

22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο