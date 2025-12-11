Η νέα μπασκετική τάξη πραγμάτων: Το ΝΒΑ έρχεται στην Ευρώπη το 2027

Η πιο ριζοσπαστική αλλαγή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχει πλέον ημερομηνία: Οκτώβριος 2027. Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της η ιταλική «Γκαζέτα»: «αυτό ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, στην καθιερωμένη συνάντηση με τα διεθνή ΜΜΕ, επιβεβαιώνοντας πως η δημιουργία μιας νέας διηπειρωτικής λίγκας με τη συμμετοχή του ΝΒΑ δεν είναι πλέον σενάριο αλλά ένα ώριμο, σχεδόν ολοκληρωμένο σχέδιο. Όπως τόνισε επανειλημμένα, πρόκειται για «μια διοργάνωση NBA και FIBA μαζί, ως ισότιμοι εταίροι», και όχι για εξάπλωση του αμερικανικού πρωταθλήματος σε ευρωπαϊκό έδαφος.

1. Η νέα λίγκα θα γίνει και μάλιστα εγκαίρως

Ο Ζαγκλής εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος ότι η διοργάνωση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, χαρακτηρίζοντας τον στόχο «ρεαλιστικό και ιδανικό χρονικά», αφού θα ακολουθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA στη Ντόχα. Η χρονική πίεση όμως είναι μεγάλη: ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα ή η Αρμάνι Μιλάνο καλούνται να αποφασίσουν εντός Ιανουαρίου αν θα αποχωρήσουν από την EuroLeague ώστε να ενταχθούν στο νέο οικοσύστημα. Η αγωνιστική περίοδος 2026–27 αναμένεται να αποτελέσει μεταβατικό «προθάλαμο» της νέας εποχής.

2. Όχι μονοπώλιο – μια αληθινή συνεργασία NBA–FIBA

«Δεν φτιάχνει το NBA μια δική του ευρωπαϊκή λίγκα. Την φτιάχνουμε μαζί», εξήγησε ο Ζαγκλής. Η FIBA δεν θα είναι διακοσμητικός «συνεταίρος» που απλώς εγκρίνει αποφάσεις, αλλά συνδιαμορφωτής της διοργάνωσης, ειδικά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, το πρόγραμμα, και την εναρμόνιση των πρωταθλημάτων. Η επιλογή πόλεων, franchise και οικονομικών παραμέτρων παραμένει κυρίως θέμα του ΝΒΑ, όμως η FIBA εξασφαλίζει ότι η νέα λίγκα δεν θα λειτουργεί έξω από το οικοσύστημα του παγκόσμιου μπάσκετ.

3. Δύο τρόπαια στην ίδια σεζόν: μια νέα αγωνιστική κουλτούρα

Η επιτυχία του νέου In-Season Tournament στο ΝΒΑ απέδειξε, σύμφωνα με τον Ζαγκλή, ότι «οι παίκτες αγαπούν τη μάχη για έναν τίτλο». Η λογική ύπαρξης πολλαπλών τροπαίων μέσα στη χρονιά ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί νέες κορυφές ενδιαφέροντος. Η νέα λίγκα θα επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη, προσφέροντας ένα επιπλέον κίνητρο σε συλλόγους, παίκτες και φιλάθλους.

4. Όχι «αμερικανικό μοντέλο», αλλά επιστροφή στο ευρωπαϊκό

Η πρόσφατη παρέμβαση της ευρωβουλευτού Καρολίνα Μοράτσε, που υποστήριξε ότι το σχέδιο NBA–FIBA αντίκειται στις αξίες του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ζαγκλή:

«Αν κάποιος δει τα γεγονότα, θα διαπιστώσει ότι η νέα λίγκα είναι πολύ πιο συμβατή με το ευρωπαϊκό μοντέλο από ό,τι η σημερινή EuroLeague, η οποία λειτουργεί ως κλειστή λίγκα». Ο Ζαγκλής τόνισε ότι το ΝΒΑ αποδέχτηκε μέσα σε… 25 λεπτά βασικές αρχές που η EuroLeague αρνιόταν επί χρόνια: ανοικτή πρόσβαση, σαφή μονοπάτια πρόκρισης και εναρμόνιση με τις εθνικές διοργανώσεις.

5. Ένα οικοσύστημα που αναβαθμίζεται συνολικά

Ο κορυφαίος Έλληνας αξιωματούχος εξήγησε ότι όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα ανήκουν κανονικά στη FIBA και ότι οι ημερομηνίες της νέας διοργάνωσης θα εναρμονιστούν με τα παράθυρα των εθνικών ομάδων. Παράλληλα, το κίνητρο συμμετοχής στη νέα λίγκα θα ωθήσει τους ευρωπαϊκούς συλλόγους να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις, ακαδημίες και οργανωτικές δομές ώστε να ανταποκριθούν στο υψηλότερο επίπεδο.

«Η νέα λίγκα δεν θα είναι ούτε ανεξάρτητη ούτε κλειστή», είπε. «Θα είναι οργανικά ενσωματωμένη στο ευρωπαϊκό μπασκετικό σύστημα, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα».