Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Φλώρινας

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Φλώρινας, για τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 3 έως 8 τις Δεκεμβρίου στην περιοχή, κατά την κακοκαιρία Byron.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (3 Δεκεμβρίου) έως και τις 3 Μαρτίου 2026. Το αίτημα διατυπώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης Βασίλη Γιαννάκη προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθως μεταβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Παπαευσταθίου.

Ο Δήμος Φλώρινας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Υπερχειλίσεις ρεμάτων, ποταμών και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία Byron

Η κακοκαιρία Byron έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φλώρινας.

Οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, είχαν και μεγάλη διάρκεια.Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή, προκάλεσαν μεγάλη απορροή υδάτων από τα ρέματα και τους ποταμούς, μεταφέροντας λάσπη και μεγάλο όγκο φερτών υλικών, με αποτέλεσμα την πρόκληση τοπικών πλημμυρών από υπερχειλίσεις ρεμάτων.

Ειδικότερα, οι έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν όλο το εύρος του Δήμου, ενώ υπερχειλίσεις ρεμάτων σημειώθηκαν στις κοινότητες Αλώνων, Σκοπιάς, Φλώρινας, Πρώτης, Πολυποτάμου, Σκοπού και Αχλάδας.

Επίσης, από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν κατολισθήσεις εντός οικισμών και καθιζήσεις ή διαβρώσεις στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα στο χωριό Άλωνα, η μεγάλη απορροή υδάτων του ποταμού συνοδεύτηκε από μεγάλο όγκο φερτών υλικών (βράχοι, κορμοί δέντρων, λάσπη κ.ά.) που προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού με ταυτόχρονη υπερκάλυψη τοπικής γέφυρας. Επίσης, κινδύνεψαν οικίες εντός του χωριού, παρακείμενες στον ποταμό, από κατολισθήσεις λόγω της μεγάλης έντασης της απορροής των υδάτων και της διάβρωσης που προκλήθηκε, ενώ σημειώθηκαν καταστροφές σε δίκτυα και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας πλησίον του χωριού.

Το αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας και υπηρεσίες του Δήμου επενέβησαν άμεσα και αποτελεσματικά αποτρέποντας την επέκταση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ αποκατέστησαν δρόμους που είχαν σημειωθεί κατολισθήσεις ή είχαν καλυφθεί από φερτά υλικά και είχαν υποστεί διαβρώσεις.