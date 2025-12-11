Αποκλείστηκε οριστικά το ενδεχόμενο δολοφονίας του Μιχάλη Καλογήρου

Στην απόρριψη της προσφυγής κατά της εισαγγελικής διάταξης που απέκλειε το ενδεχόμενο αρπαγής και δολοφονίας του Βασίλη Καλογήρου προχώρησε η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Η σορός του άτυχου 39χρονου, που είχε εξαφανιστεί από τη Λάρισα στις 30 Δεκεμβρίου 2024, είχε βρεθεί έπειτα από 45 ημέρες σε μια πλαγιά στον Τύρναβο, κοντά σε μια κτηνοτροφική μονάδα, με την οικογένειά του να μιλά για απαγωγή και δολοφονία.

Η οικογένεια Καλογήρου στη δικαιοσύνη

Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό του Βασίλη Καλογήρου, η οικογένεια του 39χρονου είχε καταθέσει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά κάθε υπευθύνου για την αρπαγή του στη Λάρισα και τη δολοφονία του στη συνέχεια.

Από την πλευρά της Δικαιοσύνης, είχε ξεκινήσει η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ καταθέσεις δίνονταν και στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας που διεξήγαγε παράλληλα και την προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο παραγγελίας που δόθηκε από την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη. Είχαν προηγηθεί δημόσιες αναφορές της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου, Σοφίας Αποστολάκη (εν ενεργεία εισαγγελική λειτουργός τότε) για δολοφονία του γιου της.

Το καλοκαίρι μετά και την παράδοση της ιατροδικαστικής έκθεσης στην οποία αναφερόταν ως ενεργός αιτία θανάτου η θανατηφόρος υποθερμία και οι όποιες αλλοιώσεις στο σώμα καταγράφονταν ως μεταθανάτιες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών στην διάταξη του ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης των εγκλημάτων της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας, ούτε άλλου αδικήματος προβλεπόμενου στον Ποινικό Κώδικα καταλήγοντας έτσι πως θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της η έγκληση του πατέρα του 39χρονου.

Προσφυγή και στο μέλλον… ΕΔΔΑ

Ωστόσο, η οικογένεια Καλογήρου κατέθεσε τον Σεπτέμβριο προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του εισαγγελέα Πρωτοδικών στην Εισαγγελία Εφετών, με τον αρμόδιο εισαγγελέα να απορρίπτει και αυτή την προσφυγή, υποστηρίζοντας πως ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου οφείλονταν σε παθολογικά αίτια και όχι ως αποτέλεσμα κάποιας εγκληματικής ενέργειας.

Πλέον, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο της μη ενδελεχούς έρευνας από τις δικαστικές αρχές, καθώς επιμένει στο σενάριο της αρπαγής και δολοφονίας του 39χρονου.