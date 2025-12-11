newspaper
Αποκλείστηκε οριστικά το ενδεχόμενο δολοφονίας του Μιχάλη Καλογήρου
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 22:03

Αποκλείστηκε οριστικά το ενδεχόμενο δολοφονίας του Μιχάλη Καλογήρου

Η Εισαγγελία Εφετών γνωμοδότησε ότι ο θάνατος του 39χρονου οφειλόταν σε παθολογικά αίτια.

Σύνταξη
Spotlight

Στην απόρριψη της προσφυγής κατά της εισαγγελικής διάταξης που απέκλειε το ενδεχόμενο αρπαγής και δολοφονίας του Βασίλη Καλογήρου προχώρησε η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Η σορός του άτυχου 39χρονου, που είχε εξαφανιστεί από τη Λάρισα στις 30 Δεκεμβρίου 2024, είχε βρεθεί έπειτα από 45 ημέρες σε μια πλαγιά στον Τύρναβο, κοντά σε μια κτηνοτροφική μονάδα, με την οικογένειά του να μιλά για απαγωγή και δολοφονία.

Η οικογένεια Καλογήρου στη δικαιοσύνη

Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό του Βασίλη Καλογήρου, η οικογένεια του 39χρονου είχε καταθέσει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά κάθε υπευθύνου για την αρπαγή του στη Λάρισα και τη δολοφονία του στη συνέχεια.

Από την πλευρά της Δικαιοσύνης, είχε ξεκινήσει η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ καταθέσεις δίνονταν και στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας που διεξήγαγε παράλληλα και την προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο παραγγελίας που δόθηκε από την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη. Είχαν προηγηθεί δημόσιες αναφορές της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου, Σοφίας Αποστολάκη (εν ενεργεία εισαγγελική λειτουργός τότε) για δολοφονία του γιου της.

Το καλοκαίρι μετά και την παράδοση της ιατροδικαστικής έκθεσης στην οποία αναφερόταν ως ενεργός αιτία θανάτου η θανατηφόρος υποθερμία και οι όποιες αλλοιώσεις στο σώμα καταγράφονταν ως μεταθανάτιες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών στην διάταξη του ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης των εγκλημάτων της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας, ούτε άλλου αδικήματος προβλεπόμενου στον Ποινικό Κώδικα καταλήγοντας έτσι πως θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της η έγκληση του πατέρα του 39χρονου.

Προσφυγή και στο μέλλον… ΕΔΔΑ

Ωστόσο, η οικογένεια Καλογήρου κατέθεσε τον Σεπτέμβριο προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του εισαγγελέα Πρωτοδικών στην Εισαγγελία Εφετών, με τον αρμόδιο εισαγγελέα να απορρίπτει και αυτή την προσφυγή, υποστηρίζοντας πως ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου οφείλονταν σε παθολογικά αίτια και όχι ως αποτέλεσμα κάποιας εγκληματικής ενέργειας.

Πλέον, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο της μη ενδελεχούς έρευνας από τις δικαστικές αρχές, καθώς επιμένει στο σενάριο της αρπαγής και δολοφονίας του 39χρονου.

Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντα διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντα διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες
Δίκη παρακολουθήσεων 11.12.25

Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες

Έρευνες σε έξι εταιρείες και οικίες εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των υποκλοπών κλιμακίου που συμμετείχε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έφεραν πενιχρά αποτελέσματα, βρίσκοντας άδεια γραφεία προς ενοικίαση ή... απουσία ηλεκτρονικών συσκευών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
Δίκη υποκλοπών 11.12.25

Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και... δεν μιλούσαν για το Predator - Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου

Η κατάθεση της Γεωργίας Ζάρα, στελέχους της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο των υποκλοπών και κουμπάρα της Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως χειρίστρια του Predator. «Δεν το συζητήσαμε ποτέ σε βάθος για αυτό», ισχυρίστηκε.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντα διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντα διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια
Conference League 11.12.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας
Αφέλεια; 11.12.25

Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας

Συνεπήρε την Ουκρανία η αφελής αισιοδοξία του Φράνσις Φουκουγιάμα της δεκαετίας του 1990 ή μήπως έλειπε από την κλασική παιδεία των μετασοβιετικών Ουκρανών ηγετών ο Θουκυδίδης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα
Europa League 11.12.25

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Bασιλεία – Άστον Βίλα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′!
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′!

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 1-2 στο 48΄, όμως βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ στο 77' (3-2) απέναντι στη Λουντογκόρετς. Εν τέλει όμως με γκολ του Μύθου στο 90ο λεπτό απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 3-3 στη μάχη της πρόκρισης στο Europa League.

Σύνταξη
Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Europa League 11.12.25

Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Ρόμα
Europa League 11.12.25

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Ατλέτικο και του Δήμου λόγω σοβαρών παρατυπιών στη διαδικασία - σε αβεβαιότητα το μέλλον της ανάπλασης γύρω από το Metropolitano.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον – Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών [βίντεο]
Υπερχειλίσεις / πλημμύρες 11.12.25

«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον - Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών

Περίπου 100.000 κάτοικοι της Ουάσινγκτον μπορεί να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς η στάθμη των υδάτων σε ποτάμια σε 7 μεγάλες πόλεις έχει φτάσει ήδη σε ύψος-ρεκόρ.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 11.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.12.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο
Επαφές με νόημα 11.12.25

Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλία με τον Νικολάς Μαδούρο, ενώ ο Αλεξάντερ Λουκασένκο συναντήθηκε ξανά με τον απεσταλμένο του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Culture Live 11.12.25

Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα [βίντεο]
Γέφυρα του Ριάλτο 11.12.25

Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα

Μια νεαρή, έκλεψε ένα ταχύπλοο στην Βενετία φορτωμένο με εμπορεύματα, όμως «έδεσε» γκρεμίζοντας την κουπαστή στην πρόσφατα ανακαινισμένη μαρμάρινη γέφυρα Ριάλτο ηλικίας οκτώμιση αιώνων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Γάζα: Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή – Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια
Δραματικές συνθήκες 11.12.25

Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια

Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλήττει τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία, πραγματοποιώντας φονικές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
