Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν

Μπορεί η 37σελιδη εισαγγελική διάταξη για το θάνατο του Βασίλη Καλογήρου να υποστηρίζει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο η οικογένεια του 39χρονου επιμένει να μιλά για εγκληματική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι το συμπέρασμα της εισαγγελικής έρευνας ήταν ότι «ο 39χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία, τα οποία όμως δεν κατέστη εφικτό να προσδιορισθούν επακριβώς. Πλην όμως μπορεί βάσιμα να πιθανολογηθεί σε συνδυασμό και με τα λοιπά ευρήματα ότι ενδέχεται να υπήρξαν, συμπερασματικά ο κύριος παράγοντας που κινητοποίησαν την αυτογνώμονη φυγή του Βασίλη Καλογήρου μακριά από την πατρική οικία του σε συνθήκες χειμερινού ψύχους, σκότους, αποπροσανατολισμού, ασιτίας κι εν τέλει θερμικής εξάντλησης χωρίς μάλιστα, ατυχώς, την κατοχή του κινητού τηλεφώνου του (ως δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας με τους οικείους του) τον οδήγησαν να καταλήξει στο σημείο όπου και τελικά αποβίωσε».

Υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκε η σορός του

Οι γονείς του Βασίλη Καλογήρου, που εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή στην Περαχώρα Τυρνάβου 50 ημέρες μετά την εξαφάνισή του, υποστηρίζουν ότι ο γιος τους κρατούνταν σε ποιμνιοστάσιο ή κάποια καλύβα, πως εκεί εξέπνευσε, και πως στη συνέχεια άγνωστοι μετέφεραν τη σορό του στον λόφο του Τυρνάβου, όπου είχε βρεθεί.

Όπως υπογράμμισαν, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπήρξε μια σειρά παραλήψεων στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ειδικότερα για αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν, επιμένοντας σε εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης, για να «λάμψει η αλήθεια», κατά τους ίδιους.

«Δείχνει» ποινικούς, όχι Τέμπη

Παράλληλα, η νέα προσφυγή της οικογένειας του Βασίλη Καλογήρου αποσυνδέει την υπόθεση του θανάτου του 39χρονου από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στην οποία διατελούσε Εισαγγελέας η Σοφία Αποστολάκη, προτού απομακρυνθεί από την υπόθεση.

Αντ’ αυτού, η κυρία Αποστολάκη «δείχνει» συγκεκριμένους ποινικούς, τους οποίους λόγω της ιδιότητάς της, είχε στείλει στο παρελθόν στη φυλακή.