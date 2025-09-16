newspaper
Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν
Ελλάδα 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:29

Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν

Οι συγγενείς του Βασίλη Καλογήρου τονίζουν ότι ο 39χρονος δολοφονήθηκε σε άλλο σημείο και η σορός του μεταφέρθηκε στον Τύρναβο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μπορεί η 37σελιδη εισαγγελική διάταξη για το θάνατο του Βασίλη Καλογήρου να υποστηρίζει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο η οικογένεια του 39χρονου επιμένει να μιλά για εγκληματική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι το συμπέρασμα της εισαγγελικής έρευνας ήταν ότι «ο 39χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία, τα οποία όμως δεν κατέστη εφικτό να προσδιορισθούν επακριβώς. Πλην όμως μπορεί βάσιμα να πιθανολογηθεί σε συνδυασμό και με τα λοιπά ευρήματα ότι ενδέχεται να υπήρξαν, συμπερασματικά ο κύριος παράγοντας που κινητοποίησαν την αυτογνώμονη φυγή του Βασίλη Καλογήρου μακριά από την πατρική οικία του σε συνθήκες χειμερινού ψύχους, σκότους, αποπροσανατολισμού, ασιτίας κι εν τέλει θερμικής εξάντλησης χωρίς μάλιστα, ατυχώς, την κατοχή του κινητού τηλεφώνου του (ως δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας με τους οικείους του) τον οδήγησαν να καταλήξει στο σημείο όπου και τελικά αποβίωσε».

Υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκε η σορός του

Οι γονείς του Βασίλη Καλογήρου, που εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή στην Περαχώρα Τυρνάβου 50 ημέρες μετά την εξαφάνισή του, υποστηρίζουν ότι ο γιος τους κρατούνταν σε ποιμνιοστάσιο ή κάποια καλύβα, πως εκεί εξέπνευσε, και πως στη συνέχεια άγνωστοι μετέφεραν τη σορό του στον λόφο του Τυρνάβου, όπου είχε βρεθεί.

Όπως υπογράμμισαν, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπήρξε μια σειρά παραλήψεων στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ειδικότερα για αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν, επιμένοντας σε εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης, για να «λάμψει η αλήθεια», κατά τους ίδιους.

«Δείχνει» ποινικούς, όχι Τέμπη

Παράλληλα, η νέα προσφυγή της οικογένειας του Βασίλη Καλογήρου αποσυνδέει την υπόθεση του θανάτου του 39χρονου από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στην οποία διατελούσε Εισαγγελέας η Σοφία Αποστολάκη, προτού απομακρυνθεί από την υπόθεση.

Αντ’ αυτού, η κυρία Αποστολάκη «δείχνει» συγκεκριμένους ποινικούς, τους οποίους λόγω της ιδιότητάς της, είχε στείλει στο παρελθόν στη φυλακή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Stream newspaper
Εσωτερική έρευνα για το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατρικού λάθους
Ελλάδα 16.09.25

Εσωτερική έρευνα για το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατρικού λάθους

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση πως η Μαρίσσα Λαιμού, κόρη της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μόλις στα 28 της χρόνια. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ιατρική περίθαλψη που έλαβε.

Σύνταξη
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Συναγερμός 15.09.25

Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά - Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι

Σύνταξη
Τέμπη: Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη – Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων
Τέμπη 15.09.25

Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη - Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων

Η ταχύτητα που επέδειξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης, οδήγησε τη Μαρία Καρυστιανού να σχολιάσει πως «δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Την ίδια ώρα, τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον
Δηλώσεις Ριαμπκόφ 16.09.25

Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον, λέει ο αναπληρωτής Ρώσος ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα - Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ φανερώνουν το τέλμα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
«Εξόντωση. Γενοκτονία» 16.09.25

Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς

«Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή», θριαμβολογεί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ - Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ρούμπιο: Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες – «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας
Λίγες ελπίδες 16.09.25

Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες ο Ρούμπιο - «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το Ισραήλ, χωρίς να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ και την ώρα που οι IDF ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βραζιλία: Ώρα μηδέν για το δάσος του Αμαζονίου – Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία
Ώρα μηδέν 16.09.25

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» - Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία

Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του Αμαζονίου βρίσκεται στη Βραζιλία που καλείται να πάρει πρωτοβουλία για να σταματήσει την καταστροφή που θα έχει δραματικές συνέπειες για όλον τον πλανήτη

Σύνταξη
Πολωνία: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι
Κόσμος 16.09.25

Πολεμικές ιαχές από τον Πολωνό πρόεδρο - Πυρά κατά Πούτιν, ζητά από το ΝΑΤΟ «να ενισχύσει την αποτροπή»

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από drones, που η Πολωνία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία

Σύνταξη
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
