Σαφείς υπόνοιες πως ο θάνατος του γιου της, Βασίλη Καλογήρου, ήταν συνέπεια εγκληματικής ενέργειας, αφήνει με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μητέρα του, Σοφία Καλογήρου.

Η πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας στην ανάρτησή της καταγγέλλει πως «χέρια άνομα στέρησαν το οξυγόνο» από τον γιο της και συνεχίζει αναφέροντας πως «ζώα δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο».

Η ανάρτηση της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου

«Στόματα αήθη λοιδόρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέμματα ως γεγονότα. Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευθήκαμε. Για εσένα είναι στεφάνια αγγελικά, για εμάς είναι πόνος παιδί μου», σημειώνει επίσης στην ανάρτησή της η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου.

Υπενθυμίζεται πως ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια. Ο 39χρονος Βασίλης Καλογήρου αγνοούνταν από τις 5 το απόγευμα της 30ής Δεκεμβρίου 2024, όταν έφυγε από το σπίτι του προκειμένου να περπατήσει όπως συνήθιζε στον Πηνειό.

Για 50 ημέρες αναζητούνταν σε παραπήνειες περιοχές, επειδή από κάμερα καταγράφηκε η τελευταία διέλευσή του παραπήνεια, ενώ ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στις 11 το πρωί της Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου, καθώς βρέθηκε νεκρός στην περιοχή «Τσαταλάρ» στα Πλατανούλια, μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη Λάρισα, με κατεύθυνση προς τον Τύρναβο.