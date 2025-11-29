Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου

Τις μνήμες από το χαμό του παιδιού τους ξαναζουν αυτές τις ημέρες οι γονείς και οι φίλοι του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός σε ορεινή περιοχή του Τυρνάβου έπειτα από 47 ημέρες εξαφάνισης.

Η εξαφάνιση που συγκλόνισε όλη τη χώρα, στις αρχές του 2025, δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς οι Αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα του 39χρονου κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες του Τυρνάβου.

Σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν τον 39χρονο Βασίλη Καλογήρου να φύγει από το σπίτι του, η 37σελιδη εισαγγελική διάταξη υπογράμμιζε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο νεαρός με την ψυχική του υγεία κινητοποίησαν την αυτογνώμονη φυγή του μακριά από την πατρική οικία του σε συνθήκες χειμερινού ψύχους, σκότους, αποπροσανατολισμού, ασιτίας κι εν τέλει θερμικής εξάντλησης χωρίς μάλιστα, ατυχώς, την κατοχή του κινητού τηλεφώνου του (ως δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας με τους οικείους, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο σημείο όπου και τελικά αποβίωσε».

Η μητέρα του 39χρονου, πρώην ανώτατη δικαστικός και προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών Λάρισας Σοφία Καλογήρου, είχε από την αρχή υποστηρίξει ότι η εξαφάνιση και ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε δολοφονία.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο Νοέμβριος, η Σοφία Καλογήρου προχώρησε σε μια ακόμα ανάρτηση στην οποία επαναλαμβάνει ότι ο γιος της έπεσε θύμα απαγωγής, βασανισμού και δολοφονίας.

Στην ανάρτησή της, η ίδια περιγράφει τον πόνο και την απόγνωσή της με λόγια γεμάτα συγκίνηση, καθώς και έντονες θρησκευτικές αναφορές.

«Και ξαναήλθαν εκείνες οι στιγμές στη ζωή μας, που τη καρδιά σου,το μυαλό σου και συνακόλουθα το σώμα σου, δέχεται τα σκληρά ραπίσματα της αδικίας, της υποκρισίας,του φθόνου και της κακίας, είτε από αδιαφορία, είτε από φόβο, είτε από ματαιοδοξία και συμφέρον» αναφέρει, συμπληρώνοντας: «Ευχηθείτε αδελφοί μου Χριστιανοί,που κι εσείς έχετε το δικό σας Σταυρό,

να αντέξουμε, να μη γογγύσουμε, να μην ζητήσουμε το κακό για τους αδικούντας ημάς και να μη γίνει ο πόνος μας αιτία να πάθουν κάτι, αυτή τη δύσκολη ώρα».

Η φωτογραφία που δημοσίευσε, ήταν τραβηγμένη στις 29 Δεκεμβρίου 2024, με την Σοφία Καλογήρου να σημειώνει ότι απεικονίζει μια χαρούμενη στιγμή, «πριν την αρπαγή του γιου μου, και μετέπειτα το μαρτύριο και η δολοφονία του».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Και ξαναήλθαν εκείνες οι στιγμές στη ζωή μας, που τη καρδιά σου, το μυαλό σου και συνακόλουθα το σώμα σου, δέχεται τα σκληρά ραπίσματα της αδικίας, της υποκρισίας, του φθόνου και της κακίας, είτε από αδιαφορία, είτε από φόβο, είτε από ματαιοδοξία και συμφέρον.

Και είναι η ώρα που προσπαθείς να μη γογγύσεις, να μη μισήσεις, να μη πεις κάτι που θα φέρει κακό στους αδικούντες.

Λες…, αυτό δεν θέλει ο Χριστός μας; Αυτό δεν θέλει και το παιδί μου που ζει στο Φως;

Αφού αυτό θέλουν, λοιπόν , ο Χριστός μου που αγαπώ και το αγιοπαίδι μου , αυτό δεν πρέπει να κάνω; Σκύβω την κεφαλή μου στον Ουρανό και το προσπαθώ.

Ευχηθείτε αδελφοί μου Χριστιανοί, που κι εσείς έχετε το δικό σας Σταυρό, να αντέξουμε, να μη γογγύσουμε, να μην ζητήσουμε το κακό για τους αδικούντας ημάς και να μη γίνει ο πόνος μας αιτία να πάθουν κάτι, αυτή τη δύσκολη ώρα. Σας παρακαλώ. Τα υπόλοιπα από αύριο.

Η φωτογραφία βγήκε στο βουνό μία χαρούμενη μέρα (29/12/2024),πριν την επιστροφή μας στη Λάρισα (30/12/2024), την αρπαγή του γιου μου και μετέπειτα το μαρτύριο και η δολοφονία του, για αυτό την έβαλα».