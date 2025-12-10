newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 15:15

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μία περίοδο που η δημοτικότητα του πέφτει ραγδαία, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να αναζωογονήσει την αδύναμη προεδρία του στις ΗΠΑ σε μια εκδήλωση τύπου ράλι, με μια σειρά ψευδών ισχυρισμών για την οικονομία και ξενοφοβικών επιθέσεων εναντίον των μεταναστών και των «σκ*τοχώρων».

Μετά τις εκλογικές ήττες των Ρεπουμπλικάνων και τις επικρίσεις ότι δεν έχει επαφή με την κρίση της οικονομικής προσιτότητας στην Αμερική, η ομιλία του Τραμπ στο καζίνο Mount Pocono στη βορειοανατολική Πενσυλβάνια την Τρίτη θεωρήθηκε ως μια ευκαιρία να ανακτήσει το οικονομικό του αφήγημα, σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, υποδεχόμενος από το τραγούδι του Λι Γκρινγουντ «God Bless the USA» και ένα πλήθος που φώναζε «USA! USA! USA!», ο πρόεδρος επανήλθε γρήγορα στην αλλοπρόσαλλή ρητορική της προεκλογικής του εκστρατείας, παρεκκλίνοντας συχνά από το τηλεοπτικό του υποβολέα για περισσότερο από 90 λεπτά, για να εκτοξεύσει προσβολές και να χαρακτηρίσει την οικονομική προσιτότητα «απάτη».

«Δεν έχω μεγαλύτερη προτεραιότητα από το να κάνω την Αμερική ξανά οικονομικά προσιτή», δήλωσε ο Τραμπ σε μια σπάνια στιγμή πειθαρχίας στο μήνυμά του, κάτω από μια μπλε πινακίδα που έγραφε «Χαμηλότερες τιμές, μεγαλύτεροι μισθοί».

Πρόσθεσε: «Αυτό είναι που θα κάνουμε. Αυτοί [οι Δημοκρατικοί] προκάλεσαν τις υψηλές τιμές και εμείς τις μειώνουμε».

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κάνει χειρονομία μετά την ομιλία του για την οικονομία των ΗΠΑ και την οικονομική προσιτότητα στο Mount Airy Casino Resort στο Mount Pocono της Πενσυλβανίας, στις 9 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Τραμπ στον δικό του κόσμο

Παρά τις επευφημίες στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ έχει κατακριθεί ως όλο και πιο αποκομμένος από τα προβλήματα των απλών Αμερικανών.

Φέτος έχει πραγματοποιήσει μόνο πέντε συγκεντρώσεις και καμία από τον Ιούλιο, εστιάζοντας τα ταξίδια του σε επισκέψεις στο εξωτερικό και στα δικά του πολυτελή γήπεδα γκολφ.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει συχνά απορρίψει τις ανησυχίες για τις τιμές ως «φάρσα» και «απάτη», υπονοώντας ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον πληθωρισμό.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην ιστοσελίδα Politico, ο Τραμπ ρωτήθηκε τι βαθμό θα έδινε στην οικονομία.

«Α+++++++», απάντησε.

Επιστρέφοντας στα παλιά τεχνάσματα

Την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στις γνωστές τακτικές των συγκεντρώσεων του, όπως η χλευαστική απομίμηση του Μπάιντεν, η καυχησιολογία για το «the weave» όπως αποκαλεί ο ίδιοος τις παράξενες και η καταγγελίες ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν μιλούν ποτέ για τα νότια σύνορα τώρα που τα έχει ασφαλίσει.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίσης ρατσιστική επίθεση εναντίον της δημοκρατικής βουλευτίνας Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα, μιας μουσουλμάνας που γεννήθηκε στη Σομαλία.

Είπε: «Η Ιλχάν Ομάρ, ό,τι στο διάολο είναι το όνομά της. Με το μικρό της τουρμπάνι. Την αγαπώ. Έρχεται, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να γκρινιάζει. Πάντα παραπονιέται».

Ο Τραμπ συνέχισε:

«Πρέπει να την διώξουμε! Παντρεύτηκε τον αδελφό της… Επομένως, βρίσκεται εδώ παράνομα». Το πλήθος φώναζε: «Στείλτε την πίσω!»

Η Ομάρ εγκατέλειψε τον εμφύλιο πόλεμο όταν ήταν μικρή, ήρθε στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2000.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι παντρεύτηκε τον αδελφό της, τον οποίο έχει περιγράψει εδώ και καιρό ως «απολύτως ψευδή και γελοίο».

Επιθέσεις στους μετανάστες

Μιλώντας για τη μετανάστευση, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην «επαναμετανάστευση», έναν όρο που επινοήθηκε από Ευρωπαίους λευκούς εθνικιστές που έχουν ζητήσει την «αντίστροφη μετανάστευση» των μεταναστών.

«Για πρώτη φορά σε 50 χρόνια, έχουμε τώρα αντίστροφη μετανάστευση – που σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς και υψηλότερα εισοδήματα για τους Αμερικανούς πολίτες, όχι για τους παράνομους αλλοδαπούς».

Αργότερα, ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει μια ιστορία από την πρώτη θητεία του – που είχε προηγουμένως αρνηθεί – ότι αναφέρθηκε στην Αϊτή και τις αφρικανικές χώρες ως «σκ*τοχώρες».

Θυμηθείτε μια συνάντηση με γερουσιαστές τότε, είπε: «Είχαμε μια συνάντηση και είπα: «Γιατί παίρνουμε μόνο ανθρώπους από σκ*τοχώρες, σωστά;»

«Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε μερικούς ανθρώπους από τη Νορβηγία, τη Σουηδία, μόνο μερικούς. Ας δεχτούμε μερικούς. Από τη Δανία… στείλτε μας μερικούς καλούς ανθρώπους. Σας πειράζει; Αλλά πάντα δεχόμαστε ανθρώπους από τη Σομαλία, μέρη που είναι καταστροφικά, σωστά; Βρώμικα, ακάθαρτα, αηδιαστικά, γεμάτα εγκληματικότητα. Το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί είναι να κυνηγούν πλοία».

Η παρακμάζουσα αμερικάνικη οικονομία

Ωστόσο, το κύριο θέμα της ομιλίας ήταν το κόστος ζωής, το οποίο ο Τραμπ απειλεί να βλάψει τους Ρεπουμπλικάνους το επόμενο έτος.

Μόνο το 33% των ενηλίκων στις ΗΠΑ εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την οικονομία, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο από το Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research.

Ο πρόεδρος κατηγορεί συνεχώς τον Μπάιντεν για τον πληθωρισμό, παρόλο που η επιθετική εφαρμογή δασμών από τον ίδιο έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών που είχαν αρχίσει να σταθεροποιούνται.

Ο πληθωρισμός άρχισε να επιταχύνεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ τον Απρίλιο για την επιβολή δασμών «ημέρας απελευθέρωσης».

Σε μια προσπάθεια να διορθώσει την πορεία, ο Τραμπ μείωσε τους δασμούς σε προϊόντα όπως ο καφές, το βόειο κρέας και τα τροπικά φρούτα, παραδεχόμενος ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις» μπορεί να συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών.

Ωστόσο ο Τραμπ συνέχισε να υπερασπίζεται τους δασμούς, προβαίνοντας σε μια σειρά αβάσιμων ισχυρισμών.

«Έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια – στην πραγματικότητα τρισεκατομμύρια», είπε στην ομιλία του.

«Και αν προσθέσετε σε αυτό όλες τις εταιρείες που επενδύουν τα χρήματά τους σε κατασκευές αυτή τη στιγμή, χτίζοντας εργοστάσια στην Πενσυλβάνια και σε πολλές άλλες πολιτείες – εργοστάσια αυτοκινήτων, εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, εργοστάσια κάθε είδους, τα οποία δεν θα είχαμε ποτέ αν δεν είχαμε επιβάλει τους δασμούς».

«Είδατε ότι η Ευρώπη λέει τώρα: ‘Νομίζω ότι θα αρχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνει ο Τραμπ. Θα αρχίσουμε να επιβάλλουμε δασμούς, γιατί μας έχουν τσακίσει’. Και είναι αλήθεια».

Ο Τραμπ επέμεινε: «Οι τιμές πέφτουν κατακόρυφα από τις υψηλότερες τιμές στην ιστορία της χώρας μας».

Στην πραγματικότητα, οι τιμές έχουν αυξηθεί υπό τον Τραμπ. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή δείχνει ότι οι μέσες τιμές ήταν 1,7% υψηλότερες τον Σεπτέμβριο από ό,τι τον Ιανουάριο. Και οι συνολικές τιμές ήταν 3% υψηλότερες τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τρία χρόνια και δύο μήνες ακόμα;

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την εκδήλωση όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν: παραμένοντας στη σκηνή ενώ έπαιζε το YMCA των Village People, δείχνοντας άτομα στο πλήθος και κουνώντας για λίγο τα χέρια του σε μια κίνηση που έχει γίνει χαρακτηριστική του χορευτική κίνηση. Είναι σαφές ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η επικεφαλής του προσωπικού του, Σούζι Γουάιλς, του είπε πρόσφατα: «Πρέπει να ξεκινήσουμε την προεκλογική εκστρατεία, κύριε… Πρέπει να κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και εσείς είστε αυτός που θα μας οδηγήσει στη νίκη».

Σε κάποιο σημείο, το πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα «άλλα τέσσερα χρόνια!» για τον ίδιο τον Τραμπ, παρόλο που το Σύνταγμα του απαγορεύει να διεκδικήσει τρίτη θητεία το 2028.

«Λοιπόν, ξέρετε κάτι;» είπε. «Έχουμε τρία χρόνια και δύο μήνες μπροστά μας και ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Στην εποχή του Τραμπ, τρία χρόνια και δύο μήνες ονομάζονται αιωνιότητα».

