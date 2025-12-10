Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ελληνες κυανόκρανοι στη Λωρίδα της Γάζας

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τι σχεδιάζει η Αθήνα

Ελληνες κυανόκρανοι στη Λωρίδα της Γάζας

• Παρούσα δηλώνει η χώρα μας για συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης

• Η προαναγγελία Γεραπετρίτη από την Ντόχα και οι παρασκηνιακές συζητήσεις στον ΟΗΕ

• Νέα στήριξη Τραμπ σε Ερντογάν

• Τι αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Ξεκίνησε η καταβολή των «κομμένων» του μνημονίου

Αναδρομικά με τόκο 7 ετών

• Ποιοι πιστώνονται με μεγάλη καθυστέρηση αλλά και με επιτόκιο 6% μηνιαίως

Επιδημία πανώλης

Ανοίγει και άλλη πληγή…

Μετά την ευλογιά, SOS και για νέα ασθένεια που χτυπάει τα ζώα στην Ευρώπη

Μάτι – Μάνδρα

Σύνταξη 1.700 ευρώ στα θύματα

• Οι συντάξεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες

• Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Υποκλοπές

Ανατροπή – βόμβα στη δίκη

• Τι σηματοδοτεί η κλήση για κατάθεση του κρεοπώλη και άλλων 10 μαρτύρων

Αγρότες

Κλείνουν παραδρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια

• Παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ακόμα και για συλλήψεις αγροτών

• Και κοινή δήλωση έξι γαλάζιων βουλευτών για τις πληρωμές των επιδοτήσεων

Με τροπολογία

Δημοσίευση – εξπρές για 14.000 διαθήκες που εκκρεμούσαν

• Ανεβαίνουν στην πλατφόρμα και εκείνες που περιμένουν στην ουρά ενώ είχαν γίνει πριν από τον νέο νόμο

Ερευνα

Νέος πόλεμος Ευρώπης – ΗΠΑ και για το σινεμά

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1

Η ποδοσφαιρική ευφυΐα του Ζέλσον Μαρτίνς και το ανοιχτό παράθυρο της πρόκρισης

Mε ανατροπή Μπάγερν, Μπαρτσελόνα και Αταλάντα

Ιντερ – Λίβερπουλ 0-1