Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ελληνες κυανόκρανοι στη Λωρίδα της Γάζας
Τι σχεδιάζει η Αθήνα • Παρούσα δηλώνει η χώρα μας για συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
• Η προαναγγελία Γεραπετρίτη από την Ντόχα και οι παρασκηνιακές συζητήσεις στον ΟΗΕ
• Νέα στήριξη Τραμπ σε Ερντογάν
• Τι αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
===========
Ξεκίνησε η καταβολή των «κομμένων» του μνημονίου
Αναδρομικά με τόκο 7 ετών
• Ποιοι πιστώνονται με μεγάλη καθυστέρηση αλλά και με επιτόκιο 6% μηνιαίως
===========
Επιδημία πανώλης
Ανοίγει και άλλη πληγή…
Μετά την ευλογιά, SOS και για νέα ασθένεια που χτυπάει τα ζώα στην Ευρώπη
===========
Μάτι – Μάνδρα
Σύνταξη 1.700 ευρώ στα θύματα
• Οι συντάξεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες
• Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
===========
Υποκλοπές
Ανατροπή – βόμβα στη δίκη
• Τι σηματοδοτεί η κλήση για κατάθεση του κρεοπώλη και άλλων 10 μαρτύρων
===========
Αγρότες
Κλείνουν παραδρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια
• Παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ακόμα και για συλλήψεις αγροτών
• Και κοινή δήλωση έξι γαλάζιων βουλευτών για τις πληρωμές των επιδοτήσεων
===========
Με τροπολογία
Δημοσίευση – εξπρές για 14.000 διαθήκες που εκκρεμούσαν
• Ανεβαίνουν στην πλατφόρμα και εκείνες που περιμένουν στην ουρά ενώ είχαν γίνει πριν από τον νέο νόμο
===========
Ερευνα
Νέος πόλεμος Ευρώπης – ΗΠΑ και για το σινεμά
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1
Η ποδοσφαιρική ευφυΐα του Ζέλσον Μαρτίνς και το ανοιχτό παράθυρο της πρόκρισης
Mε ανατροπή Μπάγερν, Μπαρτσελόνα και Αταλάντα
Ιντερ – Λίβερπουλ 0-1
